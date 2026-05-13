Главное отличие Tiguan из Китая - в салоне и багажнике: что не так?

Китайский Volkswagen Tiguan: чем он отличается от европейских версий

Эксперт разобрал китайский Volkswagen Tiguan и нашел неожиданные отличия от европейских машин. Мало кто знает, но у этой версии есть особенности, которые могут повлиять на выбор при покупке. Что изменилось в салоне, как устроена подвеска и почему цена выросла - объяснил специалист. Не прошли мимо и вопросы адаптации мультимедиа для России.

Китайский Volkswagen Tiguan все чаще появляется на российских дорогах, и интерес к нему растет не только из-за параллельного импорта. Для многих автолюбителей важно понимать, чем эта версия отличается от привычных европейских моделей, ведь от этого зависит комфорт, надежность и стоимость обслуживания.

Главное отличие китайского Tiguan - увеличенная колесная база. Благодаря этому на втором ряду стало заметно просторнее, а багажник теперь вмещает больше вещей. Такой подход особенно ценят семьи и те, кто часто ездит на дальние расстояния. По информации «За рулем», под капотом установлен двухлитровый турбомотор EA888 четвертого поколения, выдающий 220 л.с. и 350 Нм крутящего момента. В паре с ним работает коробка DSG, которая обеспечивает быструю реакцию на газ и плавное переключение передач. Эксперты отмечают, что эта связка давно знакома российским водителям и зарекомендовала себя с лучшей стороны.

Полный привод остался на месте, а разгон до 100 км/ч занимает всего 7,5 секунды - показатель, достойный даже для более дорогих кроссоверов. Подвеска построена на платформе MQB Evo, которую сложно испортить даже при адаптации под китайский рынок. Однако на неровностях дороги автомобиль ведет себя жестко, хотя энергоемкость подвески сохраняется. Клиренс составляет 190 мм, что позволяет уверенно чувствовать себя на проселке и в городе.

Внутри салона произошли заметные перемены. Физические кнопки почти исчезли: климат-контроль теперь интегрирован в медиасистему, а под экраном остались только сенсорные панели для регулировки температуры и громкости. Для российских покупателей это может стать неожиданностью, ведь привычные органы управления заменили на сенсорные решения. Еще одна особенность - для корректной работы китайской мультимедийной системы в России требуется специальный адаптер, стоимость которого доходит до 30 тысяч рублей. Это дополнительная статья расходов, которую часто игнорируют при покупке.

Кузовные панели полностью оцинкованы, что гарантирует хорошую защиту от коррозии - важный фактор для эксплуатации в российских условиях. Средняя стоимость такого кроссовера, ввезенного по параллельному импорту, сейчас составляет около 6 миллионов рублей. Это заметно выше, чем у многих конкурентов, но за эти деньги покупатель получает просторный салон, современный мотор и полный привод.

Стоит отметить, что ситуация с китайскими автомобилями на российском рынке меняется быстро.