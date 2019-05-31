31 мая 2019, 13:25
Китайский вседорожник GAC GS8 доедет до России осенью
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Китайская компания GAC готовится выйти на российский рынок. Россиянам хотят предложить четыре модели. Первым в салонах дилеров появится флагманский вседорожник GAC GS8. Начало продаж ожидается в сентябре 2019 года.
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Его габаритная длина составляет 4 810 мм, ширина – 1 910 мм, высота – 1 770 мм. Расстояние между осями – 2 800 мм. Автомобиль имеет 7-местную компоновку салона. Под капотом трудится 2,0-литровый бензиновый турбомотор, который выдает 201 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с 6-диапазонной автоматической коробкой передач Aisin и системой полного привода. Расход топлива заявлен на уровне 6,4 литра на 100 км пути.
Сейчас компания GAC Motor активно ищет партнеров в России. В середине апреля в списке дилеров значились восемь компаний из разных регионов страны. Продажи GAC GS8 должны начаться уже в сентябре. Как обещают, автомобиль будет максимально адаптирован к отечественным условиям эксплуатации. А тем временем в Китае готовится к дебюту рестайлинговая версия модели, которая будет отличаться еще более брутальной внешностью и отдельным тачскрином для управления климатической системой на передней панели.
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Цитата:| Кому: Шурик Ну, я на своем Н6 уже четвертый год. Больше 120 тыс.км уже наездил. В подвеске родное все, кроме стоек стабилизатора, но это на всех машинах как расходник. Мотор GW4G15B, с легкостью потребляет наш 92 бензин. При моем пробеге, не жрет ни грамма масла.
после покупки любого китайца цена на машину падает в двое, есть ли смысл покупать а самое проблемное в китайском автопроме это железо которое згниет через пару лет, вывод, стоит ли покупать эти автомобили...
Антон, добрый день! В первую очередь, хотели бы поблагодарить Вас за выбор нашего Дилерского центра и за подробную обратную связь. В Дилерском центре установлено три терминала для возможности произвести оплату посредством безналичного/ наличного расчета, включая беспроцентную оплату картой любого банка ...
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