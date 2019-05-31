31 мая 2019, 13:25

Китайский вседорожник GAC GS8 доедет до России осенью

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Китайская компания GAC готовится выйти на российский рынок. Россиянам хотят предложить четыре модели. Первым в салонах дилеров появится флагманский вседорожник GAC GS8. Начало продаж ожидается в сентябре 2019 года.
Китайский вседорожник GAC GS8 доедет до России осенью
Китайский вседорожник GAC GS8 доедет до России осенью
Китайский вседорожник GAC GS8 доедет до России осенью
Китайский вседорожник GAC GS8 доедет до России осенью
Китайский вседорожник GAC GS8 доедет до России осенью
Китайский вседорожник GAC GS8 доедет до России осенью
Китайский вседорожник GAC GS8 доедет до России осенью
Китайский вседорожник GAC GS8 доедет до России осенью
Китайский вседорожник GAC GS8 доедет до России осенью
Китайский вседорожник GAC GS8 доедет до России осенью
Китайский вседорожник GAC GS8 доедет до России осенью
Китайский вседорожник GAC GS8 доедет до России осенью
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Полноразмерный вседорожник GAC GS8 дебютировал на домашнем рынке в Китае в 2016 году. Автопроизводитель утверждает, что машина была разработана усилиями специалистов GAC Motor. Однако, есть информация, что в основе лежит серьезно модифицированная платформа FCA, которую китайцы купили 10 лет назад. В любом случае, по результатам китайских краш-тестов C-NCAP вседорожник получил максимальные пять звезд и стал самой безопасной моделью в своем классе, сообщает издание Daily-Motor.Ru.

Его габаритная длина составляет 4 810 мм, ширина – 1 910 мм, высота – 1 770 мм. Расстояние между осями – 2 800 мм. Автомобиль имеет 7-местную компоновку салона. Под капотом трудится 2,0-литровый бензиновый турбомотор, который выдает 201 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с 6-диапазонной автоматической коробкой передач Aisin и системой полного привода. Расход топлива заявлен на уровне 6,4 литра на 100 км пути.

Сейчас компания GAC Motor активно ищет партнеров в России. В середине апреля в списке дилеров значились восемь компаний из разных регионов страны. Продажи GAC GS8 должны начаться уже в сентябре. Как обещают, автомобиль будет максимально адаптирован к отечественным условиям эксплуатации. А тем временем в Китае готовится к дебюту рестайлинговая версия модели, которая будет отличаться еще более брутальной внешностью и отдельным тачскрином для управления климатической системой на передней панели.

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Отзывы по теме
Названы самые интересные китайские кроссоверы
Цитата:| Кому: Шурик Ну, я на своем Н6 уже четвертый год. Больше 120 тыс.км уже наездил. В подвеске родное все, кроме стоек стабилизатора, но это на всех машинах как расходник. Мотор GW4G15B, с легкостью потребляет наш 92 бензин. При моем пробеге, не жрет ни грамма масла.
Stepan
GAC везет в Россию кроссоверы и минивен
после покупки любого китайца цена на машину падает в двое, есть ли смысл покупать а самое проблемное в китайском автопроме это железо которое згниет через пару лет, вывод, стоит ли покупать эти автомобили...
сергей
Ауди Центр Таганка | отзывы
Антон, добрый день! В первую очередь, хотели бы поблагодарить Вас за выбор нашего Дилерского центра и за подробную обратную связь. В Дилерском центре установлено три терминала для возможности произвести оплату посредством безналичного/ наличного расчета, включая беспроцентную оплату картой любого банка ...
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Китайский вседорожник GAC GS8 доедет до России осенью
{{material_126196}}Полноразмерный вседорожник GAC GS8 дебютировал на домашнем рынке в Китае в 2016 году. Автопроизводитель утверждает, что машина была разработана усилиями специалистов GAC Motor. Однако, есть информация, что в основе лежит серьезно модифицированная платформа FCA, которую китайцы купили 10 лет назад. В любом случае, по результатам китайских краш-тестов C-NCAP вседорожник получил максимальные пять звезд и стал самой безопасной моделью в своем классе, сообщает издание Daily-Motor.Ru.Его габаритная длина составляет 4 810 мм, ширина – 1 910 мм, высота – 1 770 мм. Расстояние между осями – 2 800 мм. Автомобиль имеет 7-местную компоновку салона. Под капотом трудится 2,0-литровый бензиновый турбомотор, который выдает 201 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с 6-диапазонной автоматической коробкой передач Aisin и системой полного привода. Расход топлива заявлен на уровне 6,4 литра на 100 км пути.Сейчас компания GAC Motor активно ищет партнеров в России. В середине апреля в списке дилеров значились восемь компаний из разных регионов страны. Продажи GAC GS8 должны начаться уже в сентябре. Как обещают, автомобиль будет максимально адаптирован к отечественным условиям эксплуатации. А тем временем в Китае готовится к дебюту рестайлинговая версия модели, которая будет отличаться еще более брутальной внешностью и отдельным тачскрином для управления климатической системой на передней панели.
2019-05-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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