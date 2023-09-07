Китайский завод Tesla установил новый рекорд
Фото: Tesla
Первые Tesla Model 3 сошли с конвейера китайского завода в декабре 2019 года. В конце 2020-го к ним присоединились кроссоверы Model Y. В настоящее время кроссоверов здесь собирают вдвое больше, чем лифтбеков Model 3. На первом этапе завод выпускал автомобили только для китайского рынка, затем начал экспортировать их в Европу, а потом и в Канаду. По состоянию на конец июля 2023 года на экспорт было отправлено 325 тысяч машин.
В настоящее время производственная мощность завода увеличилась до 750 000 автомобилей в год. Таким образом, Giga Shanghai становится основной производственной площадкой Tesla и крупнейшим в мире предприятием по производству электромобилей. Первый миллион машин здесь собрали в августе прошлого года, а значит, конвейеры работают намного быстрее, чем сообщается. В целом же Tesla выпускает в год 5 млн автомобилей на шести заводах, расположенных по всему миру: четыре в США, один в Германии и один в Китае.
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По данным аналитического агентства «Автостат Инфо», с января по июнь 2023 года в России было продано порядка 4,5 тысяч новых электрокаров, что почти в 3,5 раза больше чем годом ранее. Бестселлером стал «немец».Читать далее
-
06.07.2023, 16:38
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Специалисты маркетингового агентства НАПИ выяснили, насколько отличается стоимость владения электрокарами и машинами с классическими ДВС. Для чистоты эксперимента расчет проводили по нескольким маркам и моделям, относящимся к различным сегментам рынка. Результат многим может показаться неожиданным.Читать далее
-
23.03.2023, 17:02
Почему электрокары тоталят даже после небольшого ДТП
Электромобили часто рекламируются как более надежные из-за отсутствия движущихся частей по сравнению с автомобилями, оснащенными ДВС. Однако некоторые важные компоненты могут выйти из строя, и ремонт выльется в круглую сумму.Читать далее
-
03.03.2023, 08:28
На чем ездят китайцы: 10 бестселлеров 2022 года
В 2021 году китайский авторынок стал крупнейшим в мире и сохраняет этот титул до сих пор. По данным Ассоциации автопроизводителей Китая (CAAM), в 2022 году местные дилеры реализовали более 23 млн автомобилей или на 9,7% больше, чем годом ранее.Читать далее
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