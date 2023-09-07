Китайский завод Tesla установил новый рекорд

Китай – крупнейший автомобильный рынок в мире, а также крупнейший рынок электрокаров. Американские и европейские производители электромобилей сражаются за кошельки автолюбителей не только в США и Старом Свете, но и в Поднебесной. И Tesla, похоже, лидирует. Завод компании Giga Shanghai только что преодолел отметку в 2 миллиона собранных автомобилей.

Первые Tesla Model 3 сошли с конвейера китайского завода в декабре 2019 года. В конце 2020-го к ним присоединились кроссоверы Model Y. В настоящее время кроссоверов здесь собирают вдвое больше, чем лифтбеков Model 3. На первом этапе завод выпускал автомобили только для китайского рынка, затем начал экспортировать их в Европу, а потом и в Канаду. По состоянию на конец июля 2023 года на экспорт было отправлено 325 тысяч машин.

В настоящее время производственная мощность завода увеличилась до 750 000 автомобилей в год. Таким образом, Giga Shanghai становится основной производственной площадкой Tesla и крупнейшим в мире предприятием по производству электромобилей. Первый миллион машин здесь собрали в августе прошлого года, а значит, конвейеры работают намного быстрее, чем сообщается. В целом же Tesla выпускает в год 5 млн автомобилей на шести заводах, расположенных по всему миру: четыре в США, один в Германии и один в Китае.

Упомянутые модели: Tesla Model 3 (от 3 800 000 Р ) , Tesla Model Y

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