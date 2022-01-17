Кладбище Ferrari, разбитых на краш-тестах, заставить плакать любого
Фото: instagram.com/moriacolom
Процедура проведения краш-тестов дорогих суперкаров несколько отличается от испытаний обычных автомобилей. В частности, автомобили Koenigsegg восстанавливают после каждого теста. Это связано, прежде всего, с высокой стоимостью каждого экземпляра. Например, гиперкар Koenigsegg Regera должен был пройти в 2019 году в США 16 тестов, что обошлось бы компании в 30 млн долларов. Естественно, инженеры нашли способ снизить расходы.
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Итальянские Ferrari 812 Competizione стоят не так дорого, но учитывая характер повреждения автомобилей на фото, можно предположить, что и компания из Маранело пытается как-то оптимизировать испытания с финансовой точки зрения. Напомним, модель 812 Competizione оснащена 6,5-литровым двигателем V12, который развивает 829 сил и 695 Нм пикового момента. Цены начинаются от 600 тысяч долларов или более 45 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
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