15 февраля 2022, 17:18
Кладовщик потратил 6 лет и 1 млн рублей на строительство макета гоночной трассы: рассматриваем в деталях
Британец Тони Сивьер, заядлый поклонник автогонок, выделил в своем доме специальную комнату и построил там игрушечную трассу протяженностью более 50 метров. По стенам вокруг трассы расположились полки с двумя сотнями спорткаров.
Дарья Климова Фото: Max Willcock
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Фото: Max Willcock
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Фото: Max Willcock
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Фото: Max Willcock
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Фото: Max Willcock
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Фото: Max Willcock
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Фото: Max Willcock
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Фото: Max Willcock
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Фото: Max Willcock
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Фото: Max Willcock
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В 2020 году, когда начался локдаун, Тони лишился работы и смог дни напролет достраивать макет. Вдохновение он черпал, глядя на мототрассу Isle of Man TT. В итоге, на его макете протяженностью свыше 50 метров есть целых 37 поворотов. Друзья, увидевшие его, были просто очарованы. Теперь господин Сивьер часами играет на своей трассе, стоя на свободном участке по центру.
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