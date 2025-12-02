Два легендарных маслкара встретились на трассе: кто оказался быстрее – Barracuda или Chevelle SS?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 15:41

Классические Plymouth Barracuda и Chevrolet Chevelle SS устроили жаркую дуэль на дрэг-стрипе Канады

Классические Plymouth Barracuda и Chevrolet Chevelle SS устроили жаркую дуэль на дрэг-стрипе Канады

Два легендарных маслкара встретились на трассе: кто оказался быстрее – Barracuda или Chevelle SS?

Классические Plymouth Barracuda и Chevrolet Chevelle SS устроили жаркую дуэль на дрэг-стрипе Канады

На канадском автодроме Mission Raceway Park встретились два культовых американских маслкара. Plymouth Barracuda и Chevrolet Chevelle SS устроили зрелищную гонку. Оба автомобиля удивили публику своей мощью и скоростью. Кто из них оказался быстрее, узнаете в нашем материале.

На канадском автодроме Mission Raceway Park встретились два культовых американских маслкара. Plymouth Barracuda и Chevrolet Chevelle SS устроили зрелищную гонку. Оба автомобиля удивили публику своей мощью и скоростью. Кто из них оказался быстрее, узнаете в нашем материале.

На одном из самых известных автодромов Канады, Mission Raceway Park, недавно развернулась настоящая битва титанов среди классических американских маслкаров. В центре внимания два легендарных автомобиля: ярко-зеленый Plymouth Barracuda, который агрессивно ласково называют «Куда», и черно-белый Chevrolet Chevelle SS. Оба участника гонки были тщательно подготовлены к состязанию.

Plymouth Barracuda впервые появился в 1964 году как двухдверное купе с характерным панорамным задним стеклом. В начале модель делила множество деталей с Plymouth Valiant, но уже во втором поколении стала приобретать характер. Настоящей легендой Barracuda стала после выхода третьего поколения, когда дизайнер Джон Херлиц создал новый кузов на укороченной и удлиненной платформе Chrysler B, известной как E-Body. В этой версии автомобиль предлагался только в кузове купе или кабриолете, а его техническая база легла в основу и для Dodge Challenger, хотя внешне машины были совершенно разными.

Chevrolet Chevelle, напротив, изначально был более утилитарным среднеразмерным автомобилем на платформе General Motors A-body. В линейке Chevelle можно было встретить купе, седаны, универсалы, кабриолеты и даже пикапы El Camino. Однако именно версия SS (Super Sport) вывела Chevelle в ряды настоящих маслкаров. Самые мощные модификации V8 имели разрешение 396, 427 и даже 454 кубических дюйма, что делало их грозными соперниками на дрэг-стрипах по всей Америке.

Когда на старте встретились третье поколение Barracuda и второе поколение Chevelle SS, зрители затаили дыхание. Оба авто выглядели убедительно и явно были настроены на победу. Съемочная команда, следившая за гонкой, запечатлела происходящее с разных ракурсов, включая захватывающий вид с обочины трассы. Несмотря на возраст, эти машины показали мощь и азарт на расстоянии.

Старт гонки оказался напряженным: оба пилота рвали с места, но одному из них удалось вырваться вперед буквально на несколько метров. Второй участник пытался догнать соперника, но разрыв только увеличивался. В итоге победитель преодолел впечатляющие 10,56 секунды на скорости 201 км/ч, а второй финишировал с результатом 12,18 секунды и 180 км/ч. 

Такие заезды наглядно показывают, что даже спустя годы старые модели способны удивлять и дарить исключительные эмоции. 

Упомянутые марки: Chevrolet, Plymouth
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле, Плимут

Похожие материалы Шевроле, Плимут

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уссурийск Красноярск Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться