Два легендарных маслкара встретились на трассе: кто оказался быстрее – Barracuda или Chevelle SS?

Классические Plymouth Barracuda и Chevrolet Chevelle SS устроили жаркую дуэль на дрэг-стрипе Канады

На канадском автодроме Mission Raceway Park встретились два культовых американских маслкара. Plymouth Barracuda и Chevrolet Chevelle SS устроили зрелищную гонку. Оба автомобиля удивили публику своей мощью и скоростью. Кто из них оказался быстрее, узнаете в нашем материале.

На канадском автодроме Mission Raceway Park встретились два культовых американских маслкара. Plymouth Barracuda и Chevrolet Chevelle SS устроили зрелищную гонку. Оба автомобиля удивили публику своей мощью и скоростью. Кто из них оказался быстрее, узнаете в нашем материале.

На одном из самых известных автодромов Канады, Mission Raceway Park, недавно развернулась настоящая битва титанов среди классических американских маслкаров. В центре внимания два легендарных автомобиля: ярко-зеленый Plymouth Barracuda, который агрессивно ласково называют «Куда», и черно-белый Chevrolet Chevelle SS. Оба участника гонки были тщательно подготовлены к состязанию.

Plymouth Barracuda впервые появился в 1964 году как двухдверное купе с характерным панорамным задним стеклом. В начале модель делила множество деталей с Plymouth Valiant, но уже во втором поколении стала приобретать характер. Настоящей легендой Barracuda стала после выхода третьего поколения, когда дизайнер Джон Херлиц создал новый кузов на укороченной и удлиненной платформе Chrysler B, известной как E-Body. В этой версии автомобиль предлагался только в кузове купе или кабриолете, а его техническая база легла в основу и для Dodge Challenger, хотя внешне машины были совершенно разными.

Chevrolet Chevelle, напротив, изначально был более утилитарным среднеразмерным автомобилем на платформе General Motors A-body. В линейке Chevelle можно было встретить купе, седаны, универсалы, кабриолеты и даже пикапы El Camino. Однако именно версия SS (Super Sport) вывела Chevelle в ряды настоящих маслкаров. Самые мощные модификации V8 имели разрешение 396, 427 и даже 454 кубических дюйма, что делало их грозными соперниками на дрэг-стрипах по всей Америке.

Когда на старте встретились третье поколение Barracuda и второе поколение Chevelle SS, зрители затаили дыхание. Оба авто выглядели убедительно и явно были настроены на победу. Съемочная команда, следившая за гонкой, запечатлела происходящее с разных ракурсов, включая захватывающий вид с обочины трассы. Несмотря на возраст, эти машины показали мощь и азарт на расстоянии.

Старт гонки оказался напряженным: оба пилота рвали с места, но одному из них удалось вырваться вперед буквально на несколько метров. Второй участник пытался догнать соперника, но разрыв только увеличивался. В итоге победитель преодолел впечатляющие 10,56 секунды на скорости 201 км/ч, а второй финишировал с результатом 12,18 секунды и 180 км/ч.

Такие заезды наглядно показывают, что даже спустя годы старые модели способны удивлять и дарить исключительные эмоции.