Как Movable Roots превратили автобус в уютный дом на колесах – необычный проект и его секреты

9 декабря 2025, 09:12
Классический американский школьный автобус стал стильным автодомом для путешествий пенсионеров
Американская компания удивила новым проектом. Классический школьный автобус превратился в современный автодом. Внутри – кухня, душ, Wi-Fi и даже место для велосипедов. Узнайте, как создавался этот необычный дом на колесах и почему он так популярен среди путешественников.
В мире автодомов постоянно появляются необычные проекты, но этот случай выделяется даже на их фоне. Американская компания Movable Roots, известная своими микро-домами, впервые взялась за переоборудование классического школьного автобуса в полноценное жилье на колесах. Заказ поступил от супружеской пары пенсионеров, которые мечтали о собственном доме для путешествий и выбрали для этого необычную платформу.
Выбор пал на школьный автобус не случайно. Для многих американцев такие автобусы – символ детства и ностальгии, а на вторичном рынке они доступны по цене. Покупка обошлась владельцам в 8000 долларов, но на переоборудование ушло гораздо больше – итоговая сумма составила 66 000 долларов. При этом основные узлы, двигатель, двери и колеса остались заводскими, а внешне автобус отличается лишь свежей окраской и специальной платформой для перевозки велосипедов и скутеров, закрепленной на заднем бампере.
Внутри автобус полностью преобразился. Все стандартные сиденья демонтировали, чтобы освободить место для жилых зон. Теперь здесь есть просторная кухня с плитой, раковиной, холодильником и множеством шкафов для хранения. Рядом разместился обеденный столик, за которым удобно проводить время в дороге.
В центре салона оборудована отдельная душевая кабина и туалет – все коммуникации продуманы до мелочей. Для автономности установлены баки для чистой и отработанной воды, а также электрическая система с генераторами и возможностью подключения к внешней сети. В задней части автобуса находится зона отдыха с угловым диваном, который легко превращается в большую кровать на три спальных места.
Техническая часть тоже заслуживает внимания. Под капотом установлен 8,3-литровый дизельный двигатель Cummins, который отличается простотой обслуживания. В салоне предусмотрены многочисленные розетки, USB-порты, телевизор и Wi-Fi, работающий через 4G-модем.
Передвигаться в этом автодоме могут только водитель и один пассажир – остальные места заняты жилыми зонами. Такой подход позволил создать по-настоящему комфортное пространство для жизни и отдыха. Интерьер выполнен в светлых тонах, что визуально расширяет пространство и делает его еще более уютным.
Проект Movable Roots вызвал большой интерес среди поклонников автодомов и путешествий. Он наглядно показывает, как из привычного всем школьного автобуса можно создать современное и функциональное жилье, не жертвуя комфортом и стилем. Впечатления владельцев подтверждают: такой дом на колесах – отличное решение для тех, кто ценит свободу и независимость в путешествиях.
