Классический «Гелик» превратился в карбоновый X-Raid
|Mercedes Benz G-класс AMG G63 5.5 AT
|5.5 л, 571 л.с
|автоматическая 7-ступенчатая
|0-100 - 5.4 с, 210 км/ч
|4637 x 1855 x 1938 мм
|полный
|АИ-95, 13.8 л на 100 км
|1 155 000 руб
|Все характеристики
Карбоновый автомобиль получил 5,5-литровый двигатель V8 с двумя турбинами, силовая отдача которого увеличена до 760 «лошадей». В то время как стандартный «Гелик» может похвастаться «табуном» в 571 л.с. Максимальная скорость на 40 км/ч превысила показатели обычного G 63 AMG и равняется 250 км/ч. Время разгона до первой «сотни» пока не раскрыто.
X-Raid получил новое рулевое колесо и переднюю панель. При создании внутреннего убранства внедорожника использовалась натуральная кожа Nappa и карбоновые вставки. Задний ряд представляет собой два раздельных кресла. Покупателям новинка доступна по цене от 700 000 долларов, что в эквиваленте равняется 40 200 000 рублей. Автомобили Ares Design собираются на предприятии компании в Модене.
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