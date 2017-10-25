25 октября 2017, 13:59

Классический «Гелик» превратился в карбоновый X-Raid

Ares Design, кузовное ателье, созданное экс-руководителем Lotus Дани Бахаром, выпустило внедорожник, построенный на базе G 63 AMG. Эксклюзивный автомобиль получил название X-Raid. Его кузов выполнен из углеродного волокна и алюминия.
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  Классический «Гелик» превратился в карбоновый X-Raid Mercedes Benz G-класс Классический «Гелик» превратился в карбоновый X-Raid Mercedes Benz G-класс Классический «Гелик» превратился в карбоновый X-Raid Mercedes Benz G-класс Классический «Гелик» превратился в карбоновый X-Raid Mercedes Benz G-класс Классический «Гелик» превратился в карбоновый X-Raid Mercedes Benz G-класс Классический «Гелик» превратился в карбоновый X-Raid
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фото
  

Mercedes Benz G-класс AMG G63 5.5 AT
5.5 л, 571 л.с
автоматическая 7-ступенчатая
0-100 - 5.4 с, 210 км/ч
4637 x 1855 x 1938 мм
полный
АИ-95, 13.8 л на 100 км
1 155 000 руб
Все характеристики
Особенная модель сохранила основные стилистические черты, присущие легковым моделям Mercedes-Benz. Широкое использование карбона и алюминия позволило уменьшить вес внедорожника на 200 кг, теперь он весит 2 350 кг.

Карбоновый автомобиль получил 5,5-литровый двигатель V8 с двумя турбинами, силовая отдача которого увеличена до 760 «лошадей». В то время как стандартный «Гелик» может похвастаться «табуном» в 571 л.с. Максимальная скорость на 40 км/ч превысила показатели обычного G 63 AMG и равняется 250 км/ч. Время разгона до первой «сотни» пока не раскрыто.

X-Raid получил новое рулевое колесо и переднюю панель. При создании внутреннего убранства внедорожника использовалась натуральная кожа Nappa и карбоновые вставки. Задний ряд представляет собой два раздельных кресла. Покупателям новинка доступна по цене от 700 000 долларов, что в эквиваленте равняется 40 200 000 рублей. Автомобили Ares Design собираются на предприятии компании в Модене.

Дизайн и тюнинг Мерседес Бенц, Мерседес Г класс

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Sergey Teplyakov
Тест-драйв Mercedes GLK и G-класса
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
Феликс
A6113500126 Сателлиты переднего редуктора Гелендваген G-class 500
| Кому: merce-most 20800rub
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Классический «Гелик» превратился в карбоновый X-Raid
{{params_55740}}Особенная модель сохранила основные стилистические черты, присущие легковым моделям Mercedes-Benz. Широкое использование карбона и алюминия позволило уменьшить вес внедорожника на 200 кг, теперь он весит 2 350 кг.Карбоновый автомобиль получил 5,5-литровый двигатель V8 с двумя турбинами, силовая отдача которого увеличена до 760 «лошадей». В то время как стандартный «Гелик» может похвастаться «табуном» в 571 л.с. Максимальная скорость на 40 км/ч превысила показатели обычного G 63 AMG и равняется 250 км/ч. Время разгона до первой «сотни» пока не раскрыто.X-Raid получил новое рулевое колесо и переднюю панель. При создании внутреннего убранства внедорожника использовалась натуральная кожа Nappa и карбоновые вставки. Задний ряд представляет собой два раздельных кресла. Покупателям новинка доступна по цене от 700 000 долларов, что в эквиваленте равняется 40 200 000 рублей. Автомобили Ares Design собираются на предприятии компании в Модене.
2017-10-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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