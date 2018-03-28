28 марта 2018, 16:25
Классический Mini превратили в электромобиль
Концерн BMW привез на Нью-Йоркскую автомобильную выставку классический Mini Cooper первого поколения, оснащенный электрическим мотором. Ожидается, что серийная версия электрокара Cooper E дебютирует в следующем году.
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Выбор модели для демонстрации электрических технологий Mini не случаен. Будущий полностью электрический Cooper E также будет трехдверным. Внешне и технически он будет похож на концепт-кар Electric Concept, показанный осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Нынешний прототип создан в единственном экземпляре и является исключительно выставочным образцом. Его главное предназначение – привлечь внимание к первому электромобилю Mini.
В настоящее время Cooper E участвует в ходовых испытаниях, в том числе в условиях экстремально низких температур. Ожидается, что серийный автомобиль сможет ускоряться от 0 до 100 км/ч за 7,5 секунды, а его максимальная скорость составит 205 км/ч. Он будет следовать основным принципам бренда – высокий крутящий момент, отзывчивость и низкий центр тяжести, которые на протяжении почти 60 лет обеспечивают моделям Mini отличную динамику и управляемость.
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