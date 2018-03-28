28 марта 2018, 16:25

Классический Mini превратили в электромобиль

Концерн BMW привез на Нью-Йоркскую автомобильную выставку классический Mini Cooper первого поколения, оснащенный электрическим мотором. Ожидается, что серийная версия электрокара Cooper E дебютирует в следующем году.
^
  Классический Mini превратили в электромобиль Mini Cooper S Классический Mini превратили в электромобиль Mini Cooper S Классический Mini превратили в электромобиль Mini Cooper S Классический Mini превратили в электромобиль Mini Cooper S Классический Mini превратили в электромобиль
5
фото
  
Ранее мы писали
Компания BMW планирует серийный выпуск электрического автомобиля под собственной маркой MINI на британском ...
Читать далее
Представленная модель выпускалась в практически неизменном виде на протяжении 40 лет – с 1959 по 2000 годы. По словам представителей Mini, концептуальный автомобиль демонстрирует преемственность поколений. Он сочетает в себе фирменный характер бренда с новейшими электрическими технологиями. Оригинальный четырехцилиндровый двигатель заменили на полностью электрическую силовую установку. В ее состав входит комплект литий-железо-фосфатных аккумуляторов на 30 киловатт-часов, которые могут обеспечить запас хода до 105 километров. Максимальная скорость автомобиля составляет 120 км/ч.

Выбор модели для демонстрации электрических технологий Mini не случаен. Будущий полностью электрический Cooper E также будет трехдверным. Внешне и технически он будет похож на концепт-кар Electric Concept, показанный осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Нынешний прототип создан в единственном экземпляре и является исключительно выставочным образцом. Его главное предназначение – привлечь внимание к первому электромобилю Mini.

В настоящее время Cooper E участвует в ходовых испытаниях, в том числе в условиях экстремально низких температур. Ожидается, что серийный автомобиль сможет ускоряться от 0 до 100 км/ч за 7,5 секунды, а его максимальная скорость составит 205 км/ч. Он будет следовать основным принципам бренда – высокий крутящий момент, отзывчивость и низкий центр тяжести, которые на протяжении почти 60 лет обеспечивают моделям Mini отличную динамику и управляемость.

Новинки и концепт кары Мини Купер С
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mini Cooper S
Машина понравилась очень. Не буду сравнивать с другими, это всё-таки Бентли!
Владимир
MINI R50 2006
Меня турбину + бензонасос
Саша
Сброс сервисных интервалов
Сброс сервисных интервалов для Mini cooper 2006 MINI; MINI (R56) ; Cooper S Включить зажигание в положение «1″. Подождать 10 секунд (-ы) . Нажать кнопку сброса. (1) На дисплее появляется следующее мероприятие по сервисному обслуживанию. Одновременно появляется символ маслёнки. (3) Выбрать нужное мероприятие ...
Игорь
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mini Автомудрость Mini АвтоПитер Mini Дизайн и тюнинг Mini Новинки и концепт кары Mini Новости и акции автосалонов Mini Автосалоны и дилеры марки Mini Аренда и прокат авто марки Mini Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mini Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mini
Главные материалы
Cadillac XT5 против Volvo XC60: нетривиально!
Прорываемся на Mazda CX-5 через переметы и «лезвия» Байкала
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Mini Cooper S
Объявления о продаже Mini Cooper S
Рейтинг по классам
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Классический Mini превратили в электромобиль
{{material_120244}}Представленная модель выпускалась в практически неизменном виде на протяжении 40 лет – с 1959 по 2000 годы. По словам представителей Mini, концептуальный автомобиль демонстрирует преемственность поколений. Он сочетает в себе фирменный характер бренда с новейшими электрическими технологиями. Оригинальный четырехцилиндровый двигатель заменили на полностью электрическую силовую установку. В ее состав входит комплект литий-железо-фосфатных аккумуляторов на 30 киловатт-часов, которые могут обеспечить запас хода до 105 километров. Максимальная скорость автомобиля составляет 120 км/ч.Выбор модели для демонстрации электрических технологий Mini не случаен. Будущий полностью электрический Cooper E также будет трехдверным. Внешне и технически он будет похож на концепт-кар Electric Concept, показанный осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Нынешний прототип создан в единственном экземпляре и является исключительно выставочным образцом. Его главное предназначение – привлечь внимание к первому электромобилю Mini.В настоящее время Cooper E участвует в ходовых испытаниях, в том числе в условиях экстремально низких температур. Ожидается, что серийный автомобиль сможет ускоряться от 0 до 100 км/ч за 7,5 секунды, а его максимальная скорость составит 205 км/ч. Он будет следовать основным принципам бренда – высокий крутящий момент, отзывчивость и низкий центр тяжести, которые на протяжении почти 60 лет обеспечивают моделям Mini отличную динамику и управляемость.
2018-03-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Воронежская область Кострома Курган
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG