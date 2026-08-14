«Карботы» выходят на воду: Как Floating Motors превращает ретро-автомобили в электрические гидрофойлы со скоростью до 55 узлов

14 августа 2026, 13:31
Классика на воде: как Floating Motors превращает ретроавтомобили в электрокатамараны
Классика на воде: как Floating Motors превращает ретроавтомобили в электрокатамараны
Floating Motors предлагает необычное решение для ценителей ретро: культовые автомобили теперь можно увидеть не только на дорогах, но и на воде. Электрические моторы, оригинальный дизайн и новые возможности использования - все это делает проект актуальным для тех, кто ищет уникальные впечатления и практичность.
Идея объединить автомобильную классику и современные технологии водного транспорта сегодня становится реальностью. Floating Motors, основанная Пьерпаоло Ладзарини, предлагает уникальный подход: культовые автомобили превращаются в электромоторные катамараны и гидрофойлы, сохраняя узнаваемый облик, но полностью меняя назначение.
Вместо традиционного восстановления ретроавто компания использует концепцию «resto-floating». Кузов автомобиля устанавливается на катамаранную или гидрофойльную платформу, а за движение отвечают электрические моторы мощностью от 40 до 135 л.с. В результате на воде появляются необычные «карботы», которые внешне напоминают VW Microbus, Fiat 500, Mini Cooper, Porsche 550 Spyder или Jaguar E-Type, но ведут себя как полноценные катера.
Максимальная скорость таких судов достигает 55 узлов, что сопоставимо с возможностями многих современных катеров. За техническую часть отвечает дизайн-студия Ладзарини совместно с итальянским производителем водной техники Jet Capsule S.r.L. Такой подход позволяет не только сохранить историческую ценность кузова, но и сделать его частью инновационного водного транспорта.
Floating Motors подчеркивает, что их разработки подходят не только для коллекционеров и энтузиастов. Электрокатамараны можно использовать в качестве водного такси, прогулочного судна или даже для коммерческих перевозок на курортах. Это открывает новые сценарии применения и ставит интересные вопросы о статусе такого транспорта: автомобиль это, катер или нечто новое?
В последние годы интерес к необычным видам транспорта растет, и проекты вроде Floating Motors становятся частью глобального тренда на переосмысление классики. В России подобные решения могут заинтересовать владельцев частных причалов, гостиниц и туристических баз, где оригинальный внешний вид и экологичность становятся конкурентным преимуществом. Кстати, похожий подход к обновлению привычных форматов можно увидеть и в железнодорожной сфере - например, в новых ночных поездах с индивидуальными купе, где классика сочетается с современными технологиями.
Floating Motors не только расширяет границы привычного транспорта, но и демонстрирует, как можно вдохнуть новую жизнь в культовые модели. Электрические моторы делают такие суда экологичными, а оригинальный дизайн привлекает внимание на воде не меньше, чем на суше. Для российского рынка это может стать интересным примером того, как классика и инновации способны создавать новые ниши и форматы отдыха.
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