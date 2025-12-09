Легендарный маслкар получил современную трансмиссию – апгрейд или кощунство?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 декабря 2025, 19:09

Классика против современности: Shelby GT500 1968 года с шестиступенчатой механикой

Классика против современности: Shelby GT500 1968 года с шестиступенчатой механикой

Легендарный маслкар получил современную трансмиссию – апгрейд или кощунство?

Классика против современности: Shelby GT500 1968 года с шестиступенчатой механикой

Shelby GT500 1968 года вновь оказался в центре внимания. Классический маслкар получил шестиступенчатую механику. Это решение вызвало споры среди поклонников. Одни считают это обновлением, другие – нарушением традиций. История автомобиля и детали доработки раскрываются в нашем материале.

Shelby GT500 1968 года вновь оказался в центре внимания. Классический маслкар получил шестиступенчатую механику. Это решение вызвало споры среди поклонников. Одни считают это обновлением, другие – нарушением традиций. История автомобиля и детали доработки раскрываются в нашем материале.

История автомобилей Shelby Mustang началась с мечты одного человека, превратившего стильный, но довольно обычный американский «пони-кар» в настоящего дорожного бойца. Кэрролл Шелби, уже прославившийся своими проектами Cobra, увидел в Ford Mustang огромный потенциал. Его разработки превратили стандартный автомобиль в нечто большее, чем просто очередную модификацию – это были полноценные инженерные шедевры, созданные для того, чтобы Форд мог заявить о себе на гоночных трассах.

В 1968 году на свет появился Shelby GT500 – автомобиль, который сразу стал культовым. Его узнаваемый внешний вид, мощный двигатель и особый характер сделали его мечтой для многих автолюбителей. Но время не стоит на месте, и сегодня один из таких редких экземпляров оказался в центре внимания благодаря необычной доработке. Энтузиаст решил провести рестомод Shelby GT500 1968 года, установив в нем современную шестиступенчатую механическую коробку передач. Подобный шаг вызвал бурю эмоций среди сторонников классики: одни видят в этом обновление легенды, другие – нарушение исторической аутентичности.

Фото: YouTube/CARFINDER

С технической точки зрения подобная модернизация открывает новые возможности для управления автомобилем. Шестиступенчатая механика позволяет более точно контролировать мощность и динамику, делая вождение не только интереснее, но и эффективнее. При этом внешний облик Shelby GT500 остался практически нетронутым – рестомод сохраняет все фирменные черты оригинала, включая характерные линии кузова и узнаваемую решетку радиатора.

Вопрос о том, стоит ли вмешиваться в наследие таких автомобилей, остается открытым. Для одних рестомод – это способ вдохнуть новую жизнь в классику, сделать ее более ориентированной на современные реалии и условия эксплуатации. Для других – это кощунство, разрушающее своеобразие и историческую ценность машины. Тем не менее, подобные проекты постоянно вызывают интерес и дискуссии в автомобильном сообществе. Сегодня Shelby GT500 1968 года с шестиступенчатой механикой – это не просто редкий экземпляр, а символ спора между традициями и инновациями. Каждый владелец решает сам, каким должен быть его автомобиль: максимально аутентичным или адаптированным к современным требованиям. Но одно остается неизменным – уважение к легендам, которое продолжает вдохновлять и объединять.

Не удаётся соединиться с https://api-fallback.languagetool.org/v2/check – проверьте соединение с сетью или попробуйте снова через минуту (#1, code=0)

Упомянутые модели: Ford Shelby
Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Чебоксары Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться