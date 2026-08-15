Летающий автомобиль AirCar 2: 1000 км полета и 200 км/ч по дороге — сертификация уже близко

Klein Vision готовит AirCar 2 к запуску: трансформация авто в самолет за 2 минуты

AirCar 2 от Klein Vision способен за считанные минуты превращаться из автомобиля в самолет, что может изменить подход к личной мобильности. Сейчас проект выходит на этап сертификации и подготовки к производству, что особенно актуально на фоне растущего интереса к инновационным транспортным решениям.

AirCar 2 от Klein Vision способен за считанные минуты превращаться из автомобиля в самолет, что может изменить подход к личной мобильности. Сейчас проект выходит на этап сертификации и подготовки к производству, что особенно актуально на фоне растущего интереса к инновационным транспортным решениям.

Словацкая компания Klein Vision выходит на финишную прямую с проектом AirCar 2 — гибридом автомобиля и самолета, который научился менять форму всего за две минуты. Этот проект уже привлек внимание специалистов всего мира благодаря своей способности сочетать функции двух видов транспорта в одном корпусе. Сейчас инженеры завершают подготовку к сертификации и планируют наладить серийное производство, что может стать необходимым шагом для всего рынка персональной мобильности.

AirCar 2 оснащен складывающимися крыльями и убираемым хвостовым оперением. В обычном режиме машина ничем не отличается от стандартного автомобиля, но стоит активировать специальные механизмы - и кузов трансформируется в полноценный летающий аппарат с фиксированным крылом и задним винтом. Предыдущая версия AirCar уже прошла сертификацию летной годности в Словакии, прототип включает более 500 взлетов и посадок, проводящих в атмосфере более 170 часов. Это переход к созданию следующего поколения, ориентированному на массовое производство.

Второе поколение рассчитано на двух человек и предлагает несколько вариантов силовой установки — от 280 до 340 лошадиных сил. Максимальная скорость на дороге достигает 200 км/ч, в воздухе - до 250 км/ч. Запас хода в полете может доходить до 1000 км, что делает AirCar 2 одним из самых дальнобойных представителей своего класса. Главная цель - использовать возможность одного транспортного средства как на земле, так и в других местах, без необходимости пересадки или запуска самолета на аэродроме.

Для эксплуатации AirCar 2 требуется не только водительское удостоверение, но и лицензия пилота, что может стать препятствием для массового распространения.

Интересно, что на рынке уже были случаи, когда смена силовой установки или модернизация двигателя становились ключевыми для развития модели - как это происходило с переходом Lada Niva Legend на новый мотор, о чем рассказывалось в материале о смене двигателя у Niva Legend .

AirCar 2 может стать отправной точкой для демонстрации новых гибридных региональных решений, особенно в условиях, когда городские дороги перегружены и необходимо сократить время в пути.