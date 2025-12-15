Почему этот электробайк из Нидерландов стал хитом и стоит как подержанный автомобиль

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

15 декабря 2025, 20:04

Klever X Pinion 45: городской электровелосипед из Европы за 10 тысяч долларов

Klever X Pinion 45: городской электровелосипед из Европы за 10 тысяч долларов

Почему этот электробайк из Нидерландов стал хитом и стоит как подержанный автомобиль

Klever X Pinion 45: городской электровелосипед из Европы за 10 тысяч долларов

В Нидерландах велосипед — не просто транспорт, а часть культуры. Новый электровелосипед Klever X Pinion 45 уже называют одной из лучших покупок 2025 года. Его цена удивляет, а характеристики выходят за привычные рамки. Чем он так привлекателен для европейцев? Узнайте подробности в нашем материале.

В Нидерландах велосипед — не просто транспорт, а часть культуры. Новый электровелосипед Klever X Pinion 45 уже называют одной из лучших покупок 2025 года. Его цена удивляет, а характеристики выходят за привычные рамки. Чем он так привлекателен для европейцев? Узнайте подробности в нашем материале.

Велосипеды давно стали неотъемлемой частью жизни жителей Нидерландов. Здесь к двухколесному транспорту относятся с особым трепетом, а появление на рынке чего-то действительно необычного всегда вызывает интерес. В 2025 году на европейских дорогах появился электровелосипед Klever X Pinion 45, который сразу же привлек внимание экспертов и пользователей.

Этот электробайк не просто очередная новинка — его уже называют одной из самых выгодных покупок года. Причина проста: X Pinion 45 способен предложить то, что редко встретишь в сегменте городских электровелосипедов. По информации autoevolution, модель выделяется не только техническими характеристиками, но и ценой, которая сопоставима с подержанным автомобилем — 10 100 долларов.

В чем же секрет популярности этого велосипеда? Прежде всего, X Pinion 45 способен разгоняться до скоростей, которые для большинства европейских электровелосипедов недоступны из-за законодательных ограничений. Это делает его отличным выбором для тех, кто хочет быстро и комфортно передвигаться по городу, не завися от пробок и расписания общественного транспорта.

Техническая начинка у Klever X Pinion 45 впечатляет. Мощный электромотор, современная батарея с большим запасом хода и надежная трансмиссия позволяют преодолевать значительные расстояния без подзарядки. Кроме того, производитель уделил особое внимание безопасности: велосипед оснащен эффективными тормозами, яркой светотехникой и системой защиты от кражи.

Дизайн X Pinion 45 также заслуживает отдельного упоминания. Внешне он напоминает гибрид классического велосипеда и современного электроскутера. Лаконичные линии, качественные материалы и продуманные детали делают его заметным на фоне конкурентов. Впрочем, за стиль и инновации приходится платить — стоимость в 10 тысяч долларов может отпугнуть многих потенциальных покупателей.

Тем не менее, в Нидерландах и других европейских странах спрос на такие электровелосипеды стабильно растет. Люди готовы инвестировать в комфорт, скорость и экологичность, особенно если речь идет о ежедневных поездках по городу. Klever X Pinion 45 стал символом нового подхода к городскому транспорту — когда на первое место выходят не только практичность, но и удовольствие от езды.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Ставрополь Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться