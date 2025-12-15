Почему этот электробайк из Нидерландов стал хитом и стоит как подержанный автомобиль

15 декабря 2025, 20:04
Klever X Pinion 45: городской электровелосипед из Европы за 10 тысяч долларов
Klever X Pinion 45: городской электровелосипед из Европы за 10 тысяч долларов
В Нидерландах велосипед — не просто транспорт, а часть культуры. Новый электровелосипед Klever X Pinion 45 уже называют одной из лучших покупок 2025 года. Его цена удивляет, а характеристики выходят за привычные рамки. Чем он так привлекателен для европейцев? Узнайте подробности в нашем материале.
Велосипеды давно стали неотъемлемой частью жизни жителей Нидерландов. Здесь к двухколесному транспорту относятся с особым трепетом, а появление на рынке чего-то действительно необычного всегда вызывает интерес. В 2025 году на европейских дорогах появился электровелосипед Klever X Pinion 45, который сразу же привлек внимание экспертов и пользователей.
Этот электробайк не просто очередная новинка — его уже называют одной из самых выгодных покупок года. Причина проста: X Pinion 45 способен предложить то, что редко встретишь в сегменте городских электровелосипедов. По информации autoevolution, модель выделяется не только техническими характеристиками, но и ценой, которая сопоставима с подержанным автомобилем — 10 100 долларов.
В чем же секрет популярности этого велосипеда? Прежде всего, X Pinion 45 способен разгоняться до скоростей, которые для большинства европейских электровелосипедов недоступны из-за законодательных ограничений. Это делает его отличным выбором для тех, кто хочет быстро и комфортно передвигаться по городу, не завися от пробок и расписания общественного транспорта.
Техническая начинка у Klever X Pinion 45 впечатляет. Мощный электромотор, современная батарея с большим запасом хода и надежная трансмиссия позволяют преодолевать значительные расстояния без подзарядки. Кроме того, производитель уделил особое внимание безопасности: велосипед оснащен эффективными тормозами, яркой светотехникой и системой защиты от кражи.
Дизайн X Pinion 45 также заслуживает отдельного упоминания. Внешне он напоминает гибрид классического велосипеда и современного электроскутера. Лаконичные линии, качественные материалы и продуманные детали делают его заметным на фоне конкурентов. Впрочем, за стиль и инновации приходится платить — стоимость в 10 тысяч долларов может отпугнуть многих потенциальных покупателей.
Тем не менее, в Нидерландах и других европейских странах спрос на такие электровелосипеды стабильно растет. Люди готовы инвестировать в комфорт, скорость и экологичность, особенно если речь идет о ежедневных поездках по городу. Klever X Pinion 45 стал символом нового подхода к городскому транспорту — когда на первое место выходят не только практичность, но и удовольствие от езды.
Похожие материалы
-
15.12.2025, 19:53
В Китае впервые выдали лицензии на автономное вождение уровня 3 для обычных авто
В Китае стартовал новый этап развития беспилотных технологий. Впервые государство разрешило использовать автомобили с автономным управлением третьего уровня на дорогах общего пользования. Пока лицензии получили только две крупные компании. Это может изменить рынок в ближайшие годы. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 19:28
Mitsubishi возвращается на рынок Великобритании с двумя новыми моделями в 2026 году
Mitsubishi готовит долгожданное возвращение в Великобританию. Компания представит две новые модели, но ждать их придется до лета 2026 года. Подробности о планах японского бренда пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинок только нарастает.Читать далее
-
15.12.2025, 19:19
Jiangling Ford представил автодом с автоматическим подъемом для путешествий вне дорог
Откройте новые горизонты с современным автодомом для кемпинга. Уникальная система автоматического подъема и мощный дизельный мотор. Просторный интерьер и интеллектуальные опции для комфорта в любой поездке. Подходит для любителей приключений и отдыха на природе.Читать далее
-
15.12.2025, 15:43
Geely объявила стоимость новой спецверсии Monjaro Flagship SE для России
Geely представила специальную версию Monjaro для РФ. Цена удивит даже опытных автолюбителей. В комплектации есть неожиданные опции. Официальный старт продаж пока не объявлен. Раскрываем подробности о новинке.Читать далее
-
15.12.2025, 15:22
Lada Vesta 2026 поступила в продажу в России с новыми опциями и прежней ценой
В России стартовали продажи Lada Vesta 2026 года. Модель получила свежие опции и расширенную палитру. Цена осталась прежней, но появились новые технологические решения. Что еще изменилось в популярной модели? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 14:16
АМТ из Миасса представил вездеход 10×10 и водородный тягач для суровых условий
Российский завод АМТ показал две необычные машины. Одна из них — огромный вездеход, другая — тягач на водороде. Оба проекта удивляют технологиями и возможностями. Интерес к новинкам уже высок.Читать далее
-
15.12.2025, 14:08
Omoda Jaecoo раскрыла все характеристики и оснащение электрокроссовера Jaecoo J5 EV для Австралии
Omoda Jaecoo готовит к старту в Австралии новый электрокроссовер Jaecoo J5 EV. Модель появится в единственной версии Track. В салоне – необычные материалы и аксессуары для владельцев с питомцами. Ожидается широкий набор современных функций и высокий запас хода.Читать далее
-
15.12.2025, 13:47
Яндекс представит собственный электромобиль для такси на базе китайской модели GAC Aion Y Plus
Яндекс готовит к выпуску электромобиль для такси. Новинка будет создана на базе китайской платформы. Ожидается старт производства в 2026 году. Стоимость и характеристики уже известны. Рассказываем первые подробности о проекте.Читать далее
-
15.12.2025, 13:22
Калашников представил электрический мотоцикл Иж-Эндуро с коляской для силовиков и путешественников
В России дебютировал необычный электрический мотоцикл с коляской. Производитель обещает несколько версий и интересные характеристики. Модель рассчитана на разные задачи. Подробности о новинке пока держатся в секрете.Читать далее
-
15.12.2025, 11:51
Обновленный Mercedes-Maybach S-Class готовится к премьере с новым дизайном и технологиями
Mercedes готовит рестайлинг флагманского S-Class и версии Maybach. В сети появились рендеры с намеками на будущий стиль. Ожидаются новые технологии и моторы. Дебют намечен на 2027-2028 годы. Подробности пока держатся в секрете.Читать далее
Похожие материалы
-
15.12.2025, 19:53
В Китае впервые выдали лицензии на автономное вождение уровня 3 для обычных авто
В Китае стартовал новый этап развития беспилотных технологий. Впервые государство разрешило использовать автомобили с автономным управлением третьего уровня на дорогах общего пользования. Пока лицензии получили только две крупные компании. Это может изменить рынок в ближайшие годы. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 19:28
Mitsubishi возвращается на рынок Великобритании с двумя новыми моделями в 2026 году
Mitsubishi готовит долгожданное возвращение в Великобританию. Компания представит две новые модели, но ждать их придется до лета 2026 года. Подробности о планах японского бренда пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинок только нарастает.Читать далее
-
15.12.2025, 19:19
Jiangling Ford представил автодом с автоматическим подъемом для путешествий вне дорог
Откройте новые горизонты с современным автодомом для кемпинга. Уникальная система автоматического подъема и мощный дизельный мотор. Просторный интерьер и интеллектуальные опции для комфорта в любой поездке. Подходит для любителей приключений и отдыха на природе.Читать далее
-
15.12.2025, 15:43
Geely объявила стоимость новой спецверсии Monjaro Flagship SE для России
Geely представила специальную версию Monjaro для РФ. Цена удивит даже опытных автолюбителей. В комплектации есть неожиданные опции. Официальный старт продаж пока не объявлен. Раскрываем подробности о новинке.Читать далее
-
15.12.2025, 15:22
Lada Vesta 2026 поступила в продажу в России с новыми опциями и прежней ценой
В России стартовали продажи Lada Vesta 2026 года. Модель получила свежие опции и расширенную палитру. Цена осталась прежней, но появились новые технологические решения. Что еще изменилось в популярной модели? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 14:16
АМТ из Миасса представил вездеход 10×10 и водородный тягач для суровых условий
Российский завод АМТ показал две необычные машины. Одна из них — огромный вездеход, другая — тягач на водороде. Оба проекта удивляют технологиями и возможностями. Интерес к новинкам уже высок.Читать далее
-
15.12.2025, 14:08
Omoda Jaecoo раскрыла все характеристики и оснащение электрокроссовера Jaecoo J5 EV для Австралии
Omoda Jaecoo готовит к старту в Австралии новый электрокроссовер Jaecoo J5 EV. Модель появится в единственной версии Track. В салоне – необычные материалы и аксессуары для владельцев с питомцами. Ожидается широкий набор современных функций и высокий запас хода.Читать далее
-
15.12.2025, 13:47
Яндекс представит собственный электромобиль для такси на базе китайской модели GAC Aion Y Plus
Яндекс готовит к выпуску электромобиль для такси. Новинка будет создана на базе китайской платформы. Ожидается старт производства в 2026 году. Стоимость и характеристики уже известны. Рассказываем первые подробности о проекте.Читать далее
-
15.12.2025, 13:22
Калашников представил электрический мотоцикл Иж-Эндуро с коляской для силовиков и путешественников
В России дебютировал необычный электрический мотоцикл с коляской. Производитель обещает несколько версий и интересные характеристики. Модель рассчитана на разные задачи. Подробности о новинке пока держатся в секрете.Читать далее
-
15.12.2025, 11:51
Обновленный Mercedes-Maybach S-Class готовится к премьере с новым дизайном и технологиями
Mercedes готовит рестайлинг флагманского S-Class и версии Maybach. В сети появились рендеры с намеками на будущий стиль. Ожидаются новые технологии и моторы. Дебют намечен на 2027-2028 годы. Подробности пока держатся в секрете.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве