Клиентам Hertz будут доступны электромобили линейки GM
После подписания соглашений с Tesla и Polestar крупнейшая компания по прокату автомобилей заключила сделку с General Motors, и к 2027 году «генералы» должны будут поставить 2000 электромобилей. При этом первые законтрактованные машины войдут в состав Hertz уже в 2023 году.
Речь идет о моделях «джиэмовских» брендах Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac и BrightDrop (электрические фургоны). И первенцами здесь станут Chevrolet Bolt, которые будут отгружены в адрес Hertz будут поставлены в первом квартале следующего года.
По оценкам Hertz, в ближайшие 5 лет ее клиенты преодолеют на аккумуляторных машинах суммарно более 8 млрд миль (12,9 млрд км). Это позволит сэкономить, с точки зрения выбросов, около 3,5 млн тонн CO2.
Генеральный директор Hertz Стивен Шерр прокомментировал: «Показательно, что две иконографические американские компании, на протяжении более века отражавшие эволюцию транспорта, решили объединиться, чтобы пересмотреть будущее мобильности XXI века. В новой стратегии мы с удовольствием сотрудничаем с GM, и это партнерство значительно расширит предложение клиентам Hertz».
-
12.08.2022, 09:27
Автозавод закрыли после кровавого убийства рабочего
Один человек погиб, а другой находится в тюрьме после смертельной драки между коллегами на заводе General Motors в Лейк-Орион. Полиция закрыла производство до окончания следственных мероприятий.Читать далее
-
05.07.2022, 12:15
Заблудившиеся беспилотные такси парализовали движение
Месяц назад в Сан-Франциско запустили первый коммерческий сервис беспилотного такси. Но технология еще далека от совершенства. На днях более дюжины роботакси Cruise случайно собрались вместе и заблокировали улицу.Читать далее
-
27.09.2022, 17:00
Может ли сотрудник ГИБДД вручить повестку в военкомат: мнение юриста
В соцсетях стали появляться сообщения, что сотрудники ДПС будут останавливать на дорогах мужчин-водителей и вручать им повестку в военкомат. В МВД подобные слухи опровергли, а юристы рассказали, насколько законно такое мероприятие.Читать далее
-
27.09.2022, 15:09
Чем рискуют осенью водители автомобилей без ABS и ESP
Российские автомобили Lada и УАЗ с лета 2022 года лишились двух важных электронных систем безопасности: антиблокировочной системы тормозов и системы динамической стабилизации. Эксперты рассказали об особенностях управления такими машинами с учетом наступившей осени.Читать далее
-
27.09.2022, 13:46
Взгляните на последний Lamborghini Aventador (кто купил и сколько всего собрали
С конвейера компании Lamborghini в торжественной обстановке сошел последний Aventador. Автомобиль примечателен еще и тем, что это последний Lamborghini с неэлектрифицированным V12.Читать далее
-
27.09.2022, 12:40
Из России может уйти еще один автопроизводитель
Вслед за Toyota и Mazda о прекращении производства своих автомобилей в России задумалась еще одна японская компания. Причины прежние – невозможность наладить поставки компонентов.Читать далее
-
27.09.2022, 11:20
Как вычисляют владельцев фальшивых техосмотров и причем здесь дорожные камеры
Сотрудники ГИБДД придумали, как выявлять автомобили с поддельными диагностическими картами. На помощь полицейским пришли показания с дорожных камер. В 2022 году уже аннулировали 25 тысяч техосмотров.Читать далее
-
12.08.2022, 09:27
Автозавод закрыли после кровавого убийства рабочего
Один человек погиб, а другой находится в тюрьме после смертельной драки между коллегами на заводе General Motors в Лейк-Орион. Полиция закрыла производство до окончания следственных мероприятий.Читать далее
-
05.07.2022, 12:15
Заблудившиеся беспилотные такси парализовали движение
Месяц назад в Сан-Франциско запустили первый коммерческий сервис беспилотного такси. Но технология еще далека от совершенства. На днях более дюжины роботакси Cruise случайно собрались вместе и заблокировали улицу.Читать далее
-
27.09.2022, 17:00
Может ли сотрудник ГИБДД вручить повестку в военкомат: мнение юриста
В соцсетях стали появляться сообщения, что сотрудники ДПС будут останавливать на дорогах мужчин-водителей и вручать им повестку в военкомат. В МВД подобные слухи опровергли, а юристы рассказали, насколько законно такое мероприятие.Читать далее
-
27.09.2022, 15:09
Чем рискуют осенью водители автомобилей без ABS и ESP
Российские автомобили Lada и УАЗ с лета 2022 года лишились двух важных электронных систем безопасности: антиблокировочной системы тормозов и системы динамической стабилизации. Эксперты рассказали об особенностях управления такими машинами с учетом наступившей осени.Читать далее
-
27.09.2022, 13:46
Взгляните на последний Lamborghini Aventador (кто купил и сколько всего собрали
С конвейера компании Lamborghini в торжественной обстановке сошел последний Aventador. Автомобиль примечателен еще и тем, что это последний Lamborghini с неэлектрифицированным V12.Читать далее
-
27.09.2022, 12:40
Из России может уйти еще один автопроизводитель
Вслед за Toyota и Mazda о прекращении производства своих автомобилей в России задумалась еще одна японская компания. Причины прежние – невозможность наладить поставки компонентов.Читать далее
-
27.09.2022, 11:20
Как вычисляют владельцев фальшивых техосмотров и причем здесь дорожные камеры
Сотрудники ГИБДД придумали, как выявлять автомобили с поддельными диагностическими картами. На помощь полицейским пришли показания с дорожных камер. В 2022 году уже аннулировали 25 тысяч техосмотров.Читать далее
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий