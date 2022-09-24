Клиентам Hertz будут доступны электромобили линейки GM

После подписания соглашений с Tesla и Polestar крупнейшая компания по прокату автомобилей заключила сделку с General Motors, и к 2027 году «генералы» должны будут поставить 2000 электромобилей. При этом первые законтрактованные машины войдут в состав Hertz уже в 2023 году.

Речь идет о моделях «джиэмовских» брендах Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac и BrightDrop (электрические фургоны). И первенцами здесь станут Chevrolet Bolt, которые будут отгружены в адрес Hertz будут поставлены в первом квартале следующего года.

Chevrolet Bolt 200 л.с

Идея автопрокатной компании заключается в том, чтобы иметь «электрички» различных сегментов для удовлетворения различных потребностей клиентов. Решено, что в линейку электромобилей войдут седаны, вседорожники различных размеров, пикапы, коммерческие транспортные средства и модели класса «люкс».

По оценкам Hertz, в ближайшие 5 лет ее клиенты преодолеют на аккумуляторных машинах суммарно более 8 млрд миль (12,9 млрд км). Это позволит сэкономить, с точки зрения выбросов, около 3,5 млн тонн CO2.

Генеральный директор Hertz Стивен Шерр прокомментировал: «Показательно, что две иконографические американские компании, на протяжении более века отражавшие эволюцию транспорта, решили объединиться, чтобы пересмотреть будущее мобильности XXI века. В новой стратегии мы с удовольствием сотрудничаем с GM, и это партнерство значительно расширит предложение клиентам Hertz».

Упомянутые модели: Chevrolet Bolt

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