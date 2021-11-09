Клиенты Hertz оказались в тюрьме за «кражу» арендованных автомобилей
Агентство по аренде Hertz вышло из банкротства и готовится к яркому новому десятилетию с Tesla. Но кроме приобретения символов возрожденного бренда Hertz столкнулась с проблемой: сотни обвинений со стороны клиентов, которые утверждают, что были незаконно арестованы, даже заключены в тюрьму, за аренду автомобиля, о котором Hertz сообщил об угоне.
CBS News ранее писал, что в деле о банкротстве Hertz будут заслушаны обвинения от 165 клиентов прокатной компании, которые сообщили о подобных инцидентах. Стоит отметить, что это не новое явление, порожденное пандемией COVID-19. Десятки подобных дел преследовали Hertz с 2019 года, задолго до того, как компания объявила о банкротстве.
Джеймс Толен и Кристал Картер в начале зимы остановила полиция, они ехали в арендованном грузовике Hertz. По их словам, они направлялись домой около 22:00 23 декабря, когда полиция остановила их и приказала Толену покинуть грузовик, поднять рубашку и повернуться к ним. Толен вспоминает, как на него направили пистолеты офицеры, прежде чем надеть наручники и сказать, что он был за рулем угнанного автомобиля. После того, как полиция прочла договор аренды, в котором он числился уполномоченным водителем, его отпустили, и один из полицейских позвонил в Hertz и попросил их устранить проблему.
Как выяснилось позже, компания Hertz сообщила об угоне грузовика за три месяца до этого, и не отозвала заявление. Похоже, это повторяющаяся проблема, за которую Hertz, по-видимому, не берет на себя ответственность. В 2020 году The Philadelphia Inquirer процитировал представителя Hertz, заявившего, что отчет по аналогичному делу о краже «был действителен, когда он был составлен», что перекладывает ответственность за последующие действия на местную полицию. «Правоохранительные органы должны решить, что делать с этим делом», — добавил представитель Hertz.
Представитель Hertz сказал CBS, что считает дела своих обвинителей «безосновательными» и добивается их закрытия. Hertz, похоже, нужно начать все же сообщать полиции, когда они возвращают свои украденные машины. В противном случае бессмысленные аресты будут продолжаться и в итоге могут привести к скандалу, который превзойдет новость о 100 000 Tesla в автопарке компании.
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