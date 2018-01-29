Клиенты удовлетворены своими Volvo
В исследовании, которое проводилось в ноябре прошлого года, приняли участие более 3000 владельцев автомобилей самых известных марок. Средний индекс удовлетворенности автомобилем — 80,6 баллов.
Оценок автомобиля много: внешний вид/дизайн; динамика разгона; интерьер, дизайн салона; качество сборки; стойкость лакокрасочного покрытия; надежность; обзорность и безопасность вождения; управляемость и устойчивость на дороге; функциональность; шумоизоляция; эргономичность. По сумме полученных данных Volvo удалось обойти конкурентов.
Напомним, что в 2017 году россияне сообща приобрели 7 010 автомобилей это на 25,5% больше, чем в 2016 г (5585 ед.). Это 22 место в общем списке автомобильных брендов, официально работающих на отечественном рынке и 5 строчка среди премиальных марок.
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