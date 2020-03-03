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3 марта 2020, 12:59

Клуб на колесах пришелся ко двору жителям Чукотки

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Фото: ПроЧукоткуРу
То, что для нас, на «большой земле», мелочи и вещи, не стоящие внимания, на той же Чукотке, где подавляющее большинство россиян никогда не будет, пардон, праздник. Так, например, местные СМИ с большим воодушевлением поведали о работе мобильного комплекса на базе «ГАЗон Next».
Клуб на колесах пришелся ко двору жителям Чукотки

Фото: ПроЧукоткуРу

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втомобиль опробовали во время празднования Масленицы. Грузовичок тарахтел в 30-градусный мороз, и его использовали преимущественно в режиме звукового сопровождения на празднике в посёлке Угольные Копи. Под занавес праздничной программы местные артисты устроили 15-минутное выступление на сцене автоклуба.

Идея с мобильной «эстрадой» жителям Чукотки пришлась по душе, и они не против привлекать для своих мероприятий «ГАЗон Next» вновь и вновь. Правда, в более теплое время года. «Пока что в Эгвекиноте для работы автоклуба ещё холодно. Но если позволит погода, мы используем автомобиль во время гонки «Надежда-2020», которая запланирована на начало апреля», - заявила Наталья Жукова, начальник отдела культуры, спорта и туризма городского округа Эгвекинот.

Есть идея пригласить клуб на колесах на празднование Дня Победы. Например, для демонстрации художественных фильмов о войне и обеспечения музыкального сопровождения праздника. Дальше – больше. Мобильный комплекс уже видят в качестве участника празднования Дня рыбака и Дня коренных малочисленных народов. Заинтересованность у оленеводов и прочих жителей Чукотского края в таком автомобиле есть.


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Клуб на колесах пришелся ко двору жителям Чукотки
{{material_124809}} втомобиль опробовали во время празднования Масленицы. Грузовичок тарахтел в 30-градусный мороз, и его использовали преимущественно в режиме звукового сопровождения на празднике в посёлке Угольные Копи. Под занавес праздничной программы местные артисты устроили 15-минутное выступление на сцене автоклуба.Идея с мобильной «эстрадой» жителям Чукотки пришлась по душе, и они не против привлекать для своих мероприятий «ГАЗон Next» вновь и вновь. Правда, в более теплое время года. «Пока что в Эгвекиноте для работы автоклуба ещё холодно. Но если позволит погода, мы используем автомобиль во время гонки «Надежда-2020», которая запланирована на начало апреля», - заявила Наталья Жукова, начальник отдела культуры, спорта и туризма городского округа Эгвекинот.Есть идея пригласить клуб на колесах на празднование Дня Победы. Например, для демонстрации художественных фильмов о войне и обеспечения музыкального сопровождения праздника. Дальше – больше. Мобильный комплекс уже видят в качестве участника празднования Дня рыбака и Дня коренных малочисленных народов. Заинтересованность у оленеводов и прочих жителей Чукотского края в таком автомобиле есть.
2020-03-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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