Клуб на колесах пришелся ко двору жителям Чукотки
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Фото: ПроЧукоткуРу
Идея с мобильной «эстрадой» жителям Чукотки пришлась по душе, и они не против привлекать для своих мероприятий «ГАЗон Next» вновь и вновь. Правда, в более теплое время года. «Пока что в Эгвекиноте для работы автоклуба ещё холодно. Но если позволит погода, мы используем автомобиль во время гонки «Надежда-2020», которая запланирована на начало апреля», - заявила Наталья Жукова, начальник отдела культуры, спорта и туризма городского округа Эгвекинот.
Есть идея пригласить клуб на колесах на празднование Дня Победы. Например, для демонстрации художественных фильмов о войне и обеспечения музыкального сопровождения праздника. Дальше – больше. Мобильный комплекс уже видят в качестве участника празднования Дня рыбака и Дня коренных малочисленных народов. Заинтересованность у оленеводов и прочих жителей Чукотского края в таком автомобиле есть.
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