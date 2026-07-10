Новый туристический прицеп Nordwind для круглогодичных путешествий: полная готовность, теплый пол, утепленный бак и современная кухня

Knaus Nordwind: премиальный прицеп для круглогодичных путешествий выходит в 2027 году

Knaus Tabbert возвращает легендарное имя Nordwind, выводя на рынок премиальный прицеп для любых сезонов. Новинка обещает высокий уровень оснащения и современный дизайн, что особенно актуально на фоне растущего спроса на комфортные путешествия в любое время года.

Knaus Tabbert возвращает легендарное имя Nordwind, выводя на рынок премиальный прицеп для любых сезонов. Новинка обещает высокий уровень оснащения и современный дизайн, что особенно актуально на фоне растущего спроса на комфортные путешествия в любое время года.

Появление новой линейки Nordwind от Knaus Tabbert – заметное событие для рынка туристических прицепов. Немецкий производитель занимает лидирующие позиции в сегменте, где требования к комфорту и функциональности особенно высоки. Nordwind, дебютирующий в 2027 модельном году, стремится стать новым флагманским брендом и предложить путешественникам решение для круглогодичного использования.

Возвращение имени Nordwind – не просто маркетинговый ход. В прошлом эта серия уже ассоциировалась с комфортом и дальними поездками, а теперь она возвращается в совершенно новом облике. Новинка занимает более высокую позицию в линейке по сравнению с Sudwind, что демонстрирует амбиции Knaus Tabbert в премиальном сегменте.

Фото: Knaus Tabbert

Производитель обещает высокий уровень оснащения: современный дизайн и три новых варианта планировки, включая:

600 UE с двумя односпальными кроватями;

660 PXB с просторной ванной комнатой и отдельной спальней;

660 UDF с французской раскладной кроватью и угловым санузлом.

Все модификации строятся на узком 2,5-метровом кузове и двухосном шасси, максимальная масса составляет 2500 кг.

Особое внимание уделяется эксплуатации в холодное время года. В стандартное оснащение войдут жидкостное отопление Alde, тёплый пол, утеплённый бак для серой воды на 40 литров и полностью изолированные коммуникации. Такое решение может быть особенно востребовано в России, где зимние путешествия становятся всё популярнее.

Кухонная зона Nordwind получила увеличенные холодильники и гибридные варочные панели «газ на стекло» — две газовые и одна индукционная конфорка. Интерьер выполнен в новом стиле: мебель с плавными линиями, текстильная отделка стен для дополнительной шумо- и теплоизоляции, безрамочные тонированные окна. Снаружи прицеп легко узнать по серебристому кузову с гладкими металлическими панелями, светодиодной оптикой Cateye и задней секцией FoldXpand, которая увеличивает внутренний объём без удлинения корпуса. Также предусмотрены светодиодная контурная подсветка и подсвечиваемые ручки.

По сути, запуск Nordwind может стать важным этапом как для Knaus Tabbert, так и для всей индустрии караванинга. Новая линейка сочетает современные технологии, продуманный комфорт и адаптацию к различным климатическим условиям, что делает её актуальной для путешествий на автомобиле.

Первые серийные Nordwind будут представлены на Салоне караванов в Дюссельдорфе в 2026 году. Интересно, что в последние годы спрос на комфортные и технологичные дома на колёсах в Европе и России стабильно растёт. Для сравнения, в сегменте речных круизов также наблюдается тенденция к повышению уровня сервиса и комфорта, о чём свидетельствует, например, опыт теплоходов «Николай Карамзин» с его обновленными каютами и сервисом . Это общая тенденция: путешественники все чаще выбирают мобильность без компромиссов по удобству.