Новый туристический прицеп Nordwind для круглогодичных путешествий: полная готовность, теплый пол, утепленный бак и современная кухня

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 июля 2026, 08:17

Knaus Nordwind: премиальный прицеп для круглогодичных путешествий выходит в 2027 году

Knaus Nordwind: премиальный прицеп для круглогодичных путешествий выходит в 2027 году

Новый туристический прицеп Nordwind для круглогодичных путешествий: полная готовность, теплый пол, утепленный бак и современная кухня

Knaus Nordwind: премиальный прицеп для круглогодичных путешествий выходит в 2027 году

Knaus Tabbert возвращает легендарное имя Nordwind, выводя на рынок премиальный прицеп для любых сезонов. Новинка обещает высокий уровень оснащения и современный дизайн, что особенно актуально на фоне растущего спроса на комфортные путешествия в любое время года.

Knaus Tabbert возвращает легендарное имя Nordwind, выводя на рынок премиальный прицеп для любых сезонов. Новинка обещает высокий уровень оснащения и современный дизайн, что особенно актуально на фоне растущего спроса на комфортные путешествия в любое время года.

Появление новой линейки Nordwind от Knaus Tabbert – заметное событие для рынка туристических прицепов. Немецкий производитель занимает лидирующие позиции в сегменте, где требования к комфорту и функциональности особенно высоки. Nordwind, дебютирующий в 2027 модельном году, стремится стать новым флагманским брендом и предложить путешественникам решение для круглогодичного использования.

Возвращение имени Nordwind – не просто маркетинговый ход. В прошлом эта серия уже ассоциировалась с комфортом и дальними поездками, а теперь она возвращается в совершенно новом облике. Новинка занимает более высокую позицию в линейке по сравнению с Sudwind, что демонстрирует амбиции Knaus Tabbert в премиальном сегменте.

Фото: Knaus Tabbert

Производитель обещает высокий уровень оснащения: современный дизайн и три новых варианта планировки, включая:

  • 600 UE с двумя односпальными кроватями;
  • 660 PXB с просторной ванной комнатой и отдельной спальней;
  • 660 UDF с французской раскладной кроватью и угловым санузлом.

Все модификации строятся на узком 2,5-метровом кузове и двухосном шасси, максимальная масса составляет 2500 кг.

Особое внимание уделяется эксплуатации в холодное время года. В стандартное оснащение войдут жидкостное отопление Alde, тёплый пол, утеплённый бак для серой воды на 40 литров и полностью изолированные коммуникации. Такое решение может быть особенно востребовано в России, где зимние путешествия становятся всё популярнее.

Кухонная зона Nordwind получила увеличенные холодильники и гибридные варочные панели «газ на стекло» — две газовые и одна индукционная конфорка. Интерьер выполнен в новом стиле: мебель с плавными линиями, текстильная отделка стен для дополнительной шумо- и теплоизоляции, безрамочные тонированные окна. Снаружи прицеп легко узнать по серебристому кузову с гладкими металлическими панелями, светодиодной оптикой Cateye и задней секцией FoldXpand, которая увеличивает внутренний объём без удлинения корпуса. Также предусмотрены светодиодная контурная подсветка и подсвечиваемые ручки.

По сути, запуск Nordwind может стать важным этапом как для Knaus Tabbert, так и для всей индустрии караванинга. Новая линейка сочетает современные технологии, продуманный комфорт и адаптацию к различным климатическим условиям, что делает её актуальной для путешествий на автомобиле.

Первые серийные Nordwind будут представлены на Салоне караванов в Дюссельдорфе в 2026 году. Интересно, что в последние годы спрос на комфортные и технологичные дома на колёсах в Европе и России стабильно растёт. Для сравнения, в сегменте речных круизов также наблюдается тенденция к повышению уровня сервиса и комфорта, о чём свидетельствует, например, опыт теплоходов «Николай Карамзин» с его обновленными каютами и сервисом . Это общая тенденция: путешественники все чаще выбирают мобильность без компромиссов по удобству.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Веста получила автоматический климат-контроль без повышения цены
Топливный квест и выход из него: сколько стоят самые доступные электрокары в России
Продажи нового Chevrolet Suburban стартовали в Узбекистане: цена удивила даже экспертов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Курск Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться