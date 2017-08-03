3 августа 2017, 16:15

КНР лидирует на рынке транспорта на альтернативном топливе

Китайский рынок стал самым крупным по числу автомобилей на альтернативном транспорте. Об этом сообщил представитель Ассоциации китайского автопорома Хэ Пэн.
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Эксперт сообщил, что пальму первенства удалось завоевать по результатам производства и реализации автомобилей класса NEV (new energy vehicles - транспорт на новых источниках энергии). Также Китай превосходит другие страны по количеству построенных пунктов для подзарядки электрокаров. По словам специалиста, рост сборки и продаж электромобилей в Поднебесной обусловлен достаточно быстрым технологическим развитием. Если еще пять лет на заряде батареи можно было преодолеть всего 100 км, то сегодня на аккумулятор можно рассчитывать как минимум на протяжении 300 км. Кроме того, удалось снизить себестоимость производства на 50%.

На сегодняшний день в Китае существует более 200 компаний, занимающихся разработкой моделей, работающих на альтернативных источниках энергии. Также технологии NEV широко применяются при создании общественного транспорта. К концу 2016 года в КНР насчитывалось более 160 000 электрических маршруток и 18 000 «зеленых» такси. Производство электрических, гибридных или электрохимических авто выросло с 10 в 2011 году до 507 тысяч к 2016 году.

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Озвучена цена обновленного Haval H6
Лукавят конечно в статье, насколько я знаю, сейчас он уже около 1,3 млн стоит в Элит комплектации, но считаю, свою цену оправдывает.
Грозный
Липучка vs Шиповка
Я на на шипах виатти езжу
Qrok
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
В принципе я себе купил бы такой, когда он появится в продаже.
Глеб
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КНР лидирует на рынке транспорта на альтернативном топливе
{{material_120074}}Эксперт сообщил, что пальму первенства удалось завоевать по результатам производства и реализации автомобилей класса NEV (new energy vehicles - транспорт на новых источниках энергии). Также Китай превосходит другие страны по количеству построенных пунктов для подзарядки электрокаров. По словам специалиста, рост сборки и продаж электромобилей в Поднебесной обусловлен достаточно быстрым технологическим развитием. Если еще пять лет на заряде батареи можно было преодолеть всего 100 км, то сегодня на аккумулятор можно рассчитывать как минимум на протяжении 300 км. Кроме того, удалось снизить себестоимость производства на 50%.На сегодняшний день в Китае существует более 200 компаний, занимающихся разработкой моделей, работающих на альтернативных источниках энергии. Также технологии NEV широко применяются при создании общественного транспорта. К концу 2016 года в КНР насчитывалось более 160 000 электрических маршруток и 18 000 «зеленых» такси. Производство электрических, гибридных или электрохимических авто выросло с 10 в 2011 году до 507 тысяч к 2016 году.
2017-08-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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