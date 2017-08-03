3 августа 2017, 16:15
КНР лидирует на рынке транспорта на альтернативном топливе
Китайский рынок стал самым крупным по числу автомобилей на альтернативном транспорте. Об этом сообщил представитель Ассоциации китайского автопорома Хэ Пэн.
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На сегодняшний день в Китае существует более 200 компаний, занимающихся разработкой моделей, работающих на альтернативных источниках энергии. Также технологии NEV широко применяются при создании общественного транспорта. К концу 2016 года в КНР насчитывалось более 160 000 электрических маршруток и 18 000 «зеленых» такси. Производство электрических, гибридных или электрохимических авто выросло с 10 в 2011 году до 507 тысяч к 2016 году.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Лукавят конечно в статье, насколько я знаю, сейчас он уже около 1,3 млн стоит в Элит комплектации, но считаю, свою цену оправдывает.
Я на на шипах виатти езжу
В принципе я себе купил бы такой, когда он появится в продаже.
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