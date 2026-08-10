Кочевник 2026: Семейный кемпер за 750 кг, который можно тащить даже на «Логане»

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

10 августа 2026, 15:42

«Кочевник» с сеткой «ПЛЕССЕ»: особенности, комплектация и условия доставки по России

«Кочевник» с сеткой «ПЛЕССЕ»: особенности, комплектация и условия доставки по России

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«Кочевник» с сеткой «ПЛЕССЕ»: особенности, комплектация и условия доставки по России

Модель «Кочевник», с сеткой плиссе вместо перегородки, выделяется продуманной конструкцией и современными материалами. Важные детали комплектации и условия доставки делают ее актуальной для тех, кто ищет надежный прицеп для путешествий по России.

Модель «Кочевник», с сеткой плиссе вместо перегородки, выделяется продуманной конструкцией и современными материалами. Важные детали комплектации и условия доставки делают ее актуальной для тех, кто ищет надежный прицеп для путешествий по России.

Модель «Кочевник» с сеткой плиссе вместо перегородки привлечет внимание тех, кто ценит мобильность и комфорт в путешествиях. В условиях растущего интереса к автотуризму в России, подобные решения становятся особенно востребованными. Толщина стенки прицепа составляет 28 мм, утеплитель выполнен из экструдированного пенополистирола, что обеспечивает надежную защиту от холода и перегрева.

В комплектации предусмотрен цвет «Мокрый асфальт», однако цвет алюминиевых панелей можно подобрать индивидуально. Прицеп рассчитан на двух взрослых и одного ребенка, что делает его подходящим для семейных поездок. Внутренние размеры - 2,6×1,44×1,27 м, внешние – 3,86×2,0×1,88 м, включая вентиляцию. Снаряженная масса начинается от 450 кг, максимальная - 750 кг, что позволяет буксировать его большинством легковых автомобилей.

Фургон выполнен из сэндвич-панелей с утеплителем 20 мм, пол - из влагостойкой фанеры, внешняя отделка - композитный алюминий с анодированным профилем. Внутри использован прочный пластик HPL, а на потолочном отделении ткань «ковер». Одна входная дверь снабжена замком с защелкой, двумя окнами 700х400 мм, что обеспечивает естественное освещение и вентиляцию. Кухонная зона отделена перегородкой, но при необходимости можно установить шторку или сетку плиссе для доступа на кухню из салона и проветривания.

Кухня оборудована HPL-столешницей, подвесным шкафом, выкатными ящиками и выступом для холодильника с выдвижной системой. В спальне также есть подвесной шкаф, полка для вещей и крючки для одежды. Окна снабжены темными шторами и съемными москитными сетками.

Фото: camper-ural.ru

Электрмка включает в себя светодиодные светильники, розетку с USB, вольтметр, блок предохранителей и размыкатель цепи. Проводка позволяет установить аккумулятор как в салоне, так и в переднем багажнике. На улице предусмотрен отдельный светильник с управлением изнутри.

Шасси построено на рессорно-амортизаторной подвеске с колесами R15 и оцинкованной рамой. В комплекте - опорное колесо, светотехника по евростандарту, два противооткатных упора. Все элементы рам и подвесок защищены программным обеспечением.

На фоне растущего интереса к автотуризму и компактным домам на колесах, эксперты отмечают, что подобные решения становятся все более популярными. Для сравнения, интерес к культовым моделям прошлого, таким как советский мотоцикл, сохраняется и сегодня - подробности о причинах популярности этих методов можно найти в тематических материалах.

Если исходить из представленной информации, «Кочевник» выглядит как сбалансированное решение для российских условий: утепление, прочные материалы, гибкая комплектация и возможность индивидуального выбора цвета. Это позволяет адаптироваться к различным задачам - от семейных путешествий до длительных экспедиций. Важно помнить, что подобные модели могут стать альтернативой автодомам, особенно в условиях ограниченного бюджета и необходимости мобильности.

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