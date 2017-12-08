8 декабря 2017, 10:31

Koenigsegg Agera RS установил новый мировой рекорд скорости

Шведский производитель сверхдинамичных авто обнародовал в сети видео с участием своего гиперкара Agera RS. Автомобиль поставил новый рекорд, разогнавшись до 457,94 км/ч.
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Koenigsegg Agera RS установил новый мировой рекорд скорости Koenigsegg
Заезд состоялся на специально перекрытой общей дороге в штате Невада (США). На «подопытном» Agera RS специалисты осуществили два заезда в обратных направлениях, в первый раз добились результата скорости в 437 км/ч, второй раз скорость составила уже 457 км/ч. Мировым рекордом среди массовых авто стала средняя отметка, составившая 447 км/ч.

Напомним, что кроме установления предельной скорости машина принимала участие еще в ряде мировых рекордов. Это и разгон до первых 400 км/ч с дальнейшей остановкой. На это шведский гиперкар потратил 333,29 секунды.

Под капотом Agera RS трудится 5-литровый 8-цилиндровый битурбированный агрегат с производительностью 1 360 лошадиных сил. До первой сотни гиперкар ускоряется менее, чем за 3 секунды.
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Отзывы по теме
Форум Koenigsegg CC
Что-то отзывов маловато :)
eXabito
Долгоиграющие автомобили?
А что с моторам там, ка он себя показывает, сколько уже пробежал, масло не кушает еще? У меня на прошлой митсухе уже после 30 тыс стал масло подъедать, не повезло может.
evgenka
Форум Honda Airwave
Всем привет. Подскажите пожалуйста аирвейв 2007 год на холостых температура падает почти до нуля за окном минус 28, это нормально или что то не так? Спасибо.
Dugar
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Koenigsegg Agera RS установил новый мировой рекорд скорости
Заезд состоялся на специально перекрытой общей дороге в штате Невада (США). На «подопытном» Agera RS специалисты осуществили два заезда в обратных направлениях, в первый раз добились результата скорости в 437 км/ч, второй раз скорость составила уже 457 км/ч. Мировым рекордом среди массовых авто стала средняя отметка, составившая 447 км/ч.Напомним, что кроме установления предельной скорости машина принимала участие еще в ряде мировых рекордов. Это и разгон до первых 400 км/ч с дальнейшей остановкой. На это шведский гиперкар потратил 333,29 секунды.Под капотом Agera RS трудится 5-литровый 8-цилиндровый битурбированный агрегат с производительностью 1 360 лошадиных сил. До первой сотни гиперкар ускоряется менее, чем за 3 секунды.
2017-12-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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