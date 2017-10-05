Koenigsegg бросила вызов Bugatti
В стандартное оснащение автомобиля входит активный спойлер, электронная блокировка дифференциала, активная подвеска с функцией поддержания постоянного клиренса, трехрежимная электронная система стабилизации. Также для суперкара разработан функциональный пакет 1 Megawatt, увеличивающий мощность до 1 360 «лошадей».
В настоящее время чемпионом является Bugatti Chiron, который смог разогнаться до 400 км/ч и полностью остановиться за 41,96 секунды. Для разгона и остановки потребовалось 3 112 метров. Рекордный заезд был проведен в сентябре текущего года. Автомобилем управлял Хуан Пабло Монтойя, в прошлом пилот Формулы-1, а сейчас - действующий гонщик американской серии Indycar. Примечательно, что спортсмен совершил заезд без защитного шлема и специальной формы.
Пока Koenigsegg не назвала точной даты проведения заезда.
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