5 октября 2017, 17:45

Koenigsegg бросила вызов Bugatti

Шведский производитель суперкаров намерен побить рекорд по разгону до 400 км/ч, установленный гиперкаром Bugatti Chiron. По мнению Koenigsegg, одна из моделей марки может показать более впечатляющие результаты.
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Koenigsegg бросила вызов Bugatti Koenigsegg, Bugatti

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Гиперкар Bugatti Chiron установил мировой рекорд по разгону с места до 400 км/ч с последующей полной остановкой ...
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Предположительно, установить новый рекорд попытается усовершенствованное купе Agera RS, представленное в 2015 году. Вес модели составляет 1 395 кг, а под капотом расположен 5-литровый двигатель V8 с двумя турбинами. Силовая отдача мотора равняется 1 176 л.с. и 1 280 Нм крутящего момента. Трансмиссия представлена 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 2,8 секунды.

В стандартное оснащение автомобиля входит активный спойлер, электронная блокировка дифференциала, активная подвеска с функцией поддержания постоянного клиренса, трехрежимная электронная система стабилизации. Также для суперкара разработан функциональный пакет 1 Megawatt, увеличивающий мощность до 1 360 «лошадей».

В настоящее время чемпионом является Bugatti Chiron, который смог разогнаться до 400 км/ч и полностью остановиться за 41,96 секунды. Для разгона и остановки потребовалось 3 112 метров. Рекордный заезд был проведен в сентябре текущего года. Автомобилем управлял Хуан Пабло Монтойя, в прошлом пилот Формулы-1, а сейчас - действующий гонщик американской серии Indycar. Примечательно, что спортсмен совершил заезд без защитного шлема и специальной формы.

Пока Koenigsegg не назвала точной даты проведения заезда.

Сможет ли Koenigsegg побить рекорд Bugatti?
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Новости Кёнигсегг, Бугатти

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Форум Koenigsegg CC
Что-то отзывов маловато :)
eXabito
Форум Bugatti EB 16.4 Veyron
Какой на нее налог в россии???
Юля
Специалисты замерили реальный расход топлива Bugatti Chiron
Какой w12 ало, там 16 цилиндров)
Николай
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Koenigsegg бросила вызов Bugatti
{{material_120914}}Предположительно, установить новый рекорд попытается усовершенствованное купе Agera RS, представленное в 2015 году. Вес модели составляет 1 395 кг, а под капотом расположен 5-литровый двигатель V8 с двумя турбинами. Силовая отдача мотора равняется 1 176 л.с. и 1 280 Нм крутящего момента. Трансмиссия представлена 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 2,8 секунды.В стандартное оснащение автомобиля входит активный спойлер, электронная блокировка дифференциала, активная подвеска с функцией поддержания постоянного клиренса, трехрежимная электронная система стабилизации. Также для суперкара разработан функциональный пакет 1 Megawatt, увеличивающий мощность до 1 360 «лошадей».В настоящее время чемпионом является Bugatti Chiron, который смог разогнаться до 400 км/ч и полностью остановиться за 41,96 секунды. Для разгона и остановки потребовалось 3 112 метров. Рекордный заезд был проведен в сентябре текущего года. Автомобилем управлял Хуан Пабло Монтойя, в прошлом пилот Формулы-1, а сейчас - действующий гонщик американской серии Indycar. Примечательно, что спортсмен совершил заезд без защитного шлема и специальной формы.Пока Koenigsegg не назвала точной даты проведения заезда.{{vote_118}}
2017-10-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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