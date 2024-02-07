Koenigsegg готовится побить очередной рекорд скорости и троллит Bugatti

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Серийный гиперкар Koenigsegg Agera RS побил мировой рекорд максимальной скорости в 2017 году. Он проехал в двух направлениях по дороге общего пользования со средней скоростью 277,9 миль в час (447 км/ч). Теперь Koenigsegg готов разогнаться до 310 миль в час (499 км/ч) на автомобиле, который клиенты действительно смогут купить, и с шинами, сертифицированными для использования на обычных дорогах. Последние два уточнения – намеки на недобросовестную конкуренцию со стороны Bugatti.

Французский производитель утверждает, что его Bugatti Chiron Super Sport 300+ побил рекорд Koenigsegg Agera RS в 2019 году, разогнавшись до 304 миль в час (489 км/ч). Но шведы подчеркивают, что заезды проходили на испытательном треке, а на обычной дороге. Автомобиль проехал только в одном направлении, средняя скорость не учитывалась. А самое главное – в «рекордном» заезде участвовала специально подготовленная машина, обутая в гоночные покрышки Michelin – купить Chiron в такой спецификации клиенты не могут, а сам тюнингованный гиперкар не сертифицирован для дорог общего пользования.

Фото: Koenigsegg

Теперь Koenigsegg готов поднять планку на следующий уровень. Его Jesko оснащен 5,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и развивает 1646 л.с. при работе на топливе E85 (85% этанола и 15% бензина). Новая версия Absolut быстрее на прямой благодаря улучшенной аэродинамике и более мягкой подвеске. Она не только лучше преодолевает сопротивление воздуха, но и эффективнее поглощает неровности дороги на высокой скорости.

Фото: Koenigsegg

В рекордном заезде примет участие версия Koenigsegg Jesko Absolut, сертифицированная для дорог общего пользования, обутая в стандартную резину и доступная для покупки. Испытания проведут на обычной дороге. Сейчас компания подыскивает подходящий участок. Главные требования: достаточно длинная прямая, на которой можно было бы полностью перекрыть движение. В Швеции ничего похожего не нашли. Вероятно, рекорд попробуют установить за границей.

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