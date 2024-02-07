Koenigsegg готовится побить очередной рекорд скорости и троллит Bugatti
Французский производитель утверждает, что его Bugatti Chiron Super Sport 300+ побил рекорд Koenigsegg Agera RS в 2019 году, разогнавшись до 304 миль в час (489 км/ч). Но шведы подчеркивают, что заезды проходили на испытательном треке, а на обычной дороге. Автомобиль проехал только в одном направлении, средняя скорость не учитывалась. А самое главное – в «рекордном» заезде участвовала специально подготовленная машина, обутая в гоночные покрышки Michelin – купить Chiron в такой спецификации клиенты не могут, а сам тюнингованный гиперкар не сертифицирован для дорог общего пользования.
Теперь Koenigsegg готов поднять планку на следующий уровень. Его Jesko оснащен 5,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и развивает 1646 л.с. при работе на топливе E85 (85% этанола и 15% бензина). Новая версия Absolut быстрее на прямой благодаря улучшенной аэродинамике и более мягкой подвеске. Она не только лучше преодолевает сопротивление воздуха, но и эффективнее поглощает неровности дороги на высокой скорости.
В рекордном заезде примет участие версия Koenigsegg Jesko Absolut, сертифицированная для дорог общего пользования, обутая в стандартную резину и доступная для покупки. Испытания проведут на обычной дороге. Сейчас компания подыскивает подходящий участок. Главные требования: достаточно длинная прямая, на которой можно было бы полностью перекрыть движение. В Швеции ничего похожего не нашли. Вероятно, рекорд попробуют установить за границей.
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16.01.2023, 12:08
Rimac и Bugatti: почему союз двух марок - беспроигрышная ситуация?
Ему было двадцать, когда он основал Rimac Automobili. В то время, в 2009-м, хорват Мате Римац переоборудовал BMW 3-й серии в электромобиль, а позже (в 2013-м) он разработал первый собственный автомобиль - Concept One. Молодого предпринимателя поддержал Porsche и ряд других автопроизводителей.Читать далее
-
11.01.2023, 09:46
Владелец Bugatti Chiron опозорился в Гане
Компания Bugatti выпустила в общей сложности четыре сотни экземпляров Chiron, поэтому шанс встретить автомобиль на улице крайне мал. Но последнее место, где мы ожидаем увидеть французский гиперкар – это бедная западноафриканская страна.Читать далее
-
07.10.2022, 10:39
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