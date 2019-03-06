6 марта 2019, 08:21
Koenigsegg построил новый гиперкар
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Компания Koenigsegg представила на Женевском автосалоне новую модель. Гиперкар Jesko должен стать преемником Agera RS, на счету которой несколько рекордов скорости. Новинку оснастили 1 600-сильным мотором и новым быстрым «роботом». Максимальная скорость Koenigsegg Jesko превышает 480 км/ч.
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Свести к минимуму эффект «турбоямы» на малых оборотах должна новая система подачи воздуха в турбонагнетатели. Она предварительно раскручивает лопатки, а электрический компрессор нагнетает воздух в турбины из небольшого карбонового резервуара на 20 литров. В результате, мощность турбомотора на обычном бензине составляет 1 280 л.с., а на биоэтаноле E85 возрастает до 1 600 л.с. Крутящий момент в 1 000 Нм достигается в диапазоне от 2 700 до 6 170 об/мин. Пиковый момент – 1 500 Нм.
Мощный двигатель работает в паре с новым 9-ступенчатым «роботом» LST (Light Speed Transmission). Это продукт собственной разработки Koenigsegg.Его уникальность заключается в наличии отдельного «мокрого» сцепления для каждой передачи. «Коробка» способна сама выбирать оптимальную для разгона передачу – надо лишь дважды нажать на подрулевой переключатель. Время переключения составляет 20 – 30 миллисекунд. Для сравнения «робот», который ставят на Lamborghini Aventador, переключает передачу за 50 миллисекунд. Весит «робот» LST 90 килограммов. Обычные DCT на 50 кг тяжелее.
Одновременно инженеры укрепили конструкцию, усилили подвеску и увеличили прижимную силу за счет установки нового сплиттера и антикрыла. В итоге, прижимная сила выросла на 40% по сравнению с Agera RS. Максимальная скорость заявлена на отметке 483 км/ч. Koenigsegg планирует выпустить 125 экземпляров Jesko. Цена одного гиперкара составит порядка 3 млн евро.
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