6 марта 2019, 08:21

Koenigsegg построил новый гиперкар

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Компания Koenigsegg представила на Женевском автосалоне новую модель. Гиперкар Jesko должен стать преемником Agera RS, на счету которой несколько рекордов скорости. Новинку оснастили 1 600-сильным мотором и новым быстрым «роботом». Максимальная скорость Koenigsegg Jesko превышает 480 км/ч.
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Koenigsegg построил новый гиперкар
Koenigsegg построил новый гиперкар
Koenigsegg построил новый гиперкар
Koenigsegg построил новый гиперкар
Koenigsegg построил новый гиперкар
Koenigsegg построил новый гиперкар
Koenigsegg построил новый гиперкар
Koenigsegg построил новый гиперкар
Koenigsegg построил новый гиперкар
Koenigsegg построил новый гиперкар
Koenigsegg построил новый гиперкар
Koenigsegg построил новый гиперкар
Koenigsegg построил новый гиперкар
Koenigsegg построил новый гиперкар
Koenigsegg построил новый гиперкар
Koenigsegg построил новый гиперкар
Koenigsegg построил новый гиперкар
Koenigsegg построил новый гиперкар
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Новый гиперкар Koenigsegg Jesko назвали в честь отца Кристиана фон Кенигсегга, основателя шведской марки. Автомобиль оснастили модернизированным 5-литровым турбомотором V8. У агрегата новая система наддува и стальной «плоский» коленвал. Его шатунные шейки расположены под углом 180 градусов, то есть в одной плоскости. Для снижения вибрации двигателя инженеры установили активные опоры, а сами шатуны и поршни изготовили из облегченных материалов. В результате педаль газа стала более отзывчивой, а мотор – более звучным.

Свести к минимуму эффект «турбоямы» на малых оборотах должна новая система подачи воздуха в турбонагнетатели. Она предварительно раскручивает лопатки, а электрический компрессор нагнетает воздух в турбины из небольшого карбонового резервуара на 20 литров. В результате, мощность турбомотора на обычном бензине составляет 1 280 л.с., а на биоэтаноле E85 возрастает до 1 600 л.с. Крутящий момент в 1 000 Нм достигается в диапазоне от 2 700 до 6 170 об/мин. Пиковый момент – 1 500 Нм. 

Мощный двигатель работает в паре с новым 9-ступенчатым «роботом» LST (Light Speed Transmission). Это продукт собственной разработки Koenigsegg.Его уникальность заключается в наличии отдельного «мокрого» сцепления для каждой передачи. «Коробка» способна сама выбирать оптимальную для разгона передачу – надо лишь дважды нажать на подрулевой переключатель. Время переключения составляет 20 – 30 миллисекунд. Для сравнения «робот», который ставят на Lamborghini Aventador, переключает передачу за 50 миллисекунд. Весит «робот» LST 90 килограммов. Обычные DCT на 50 кг тяжелее.

Одновременно инженеры укрепили конструкцию, усилили подвеску и увеличили прижимную силу за счет установки нового сплиттера и антикрыла. В итоге, прижимная сила выросла на 40% по сравнению с Agera RS. Максимальная скорость заявлена на отметке 483 км/ч. Koenigsegg планирует выпустить 125 экземпляров Jesko. Цена одного гиперкара составит порядка 3 млн евро.

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Что-то отзывов маловато :)
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Koenigsegg построил новый гиперкар
{{material_123169}}Новый гиперкар Koenigsegg Jesko назвали в честь отца Кристиана фон Кенигсегга, основателя шведской марки. Автомобиль оснастили модернизированным 5-литровым турбомотором V8. У агрегата новая система наддува и стальной «плоский» коленвал. Его шатунные шейки расположены под углом 180 градусов, то есть в одной плоскости. Для снижения вибрации двигателя инженеры установили активные опоры, а сами шатуны и поршни изготовили из облегченных материалов. В результате педаль газа стала более отзывчивой, а мотор – более звучным.Свести к минимуму эффект «турбоямы» на малых оборотах должна новая система подачи воздуха в турбонагнетатели. Она предварительно раскручивает лопатки, а электрический компрессор нагнетает воздух в турбины из небольшого карбонового резервуара на 20 литров. В результате, мощность турбомотора на обычном бензине составляет 1 280 л.с., а на биоэтаноле E85 возрастает до 1 600 л.с. Крутящий момент в 1 000 Нм достигается в диапазоне от 2 700 до 6 170 об/мин. Пиковый момент – 1 500 Нм. Мощный двигатель работает в паре с новым 9-ступенчатым «роботом» LST (Light Speed Transmission). Это продукт собственной разработки Koenigsegg.Его уникальность заключается в наличии отдельного «мокрого» сцепления для каждой передачи. «Коробка» способна сама выбирать оптимальную для разгона передачу – надо лишь дважды нажать на подрулевой переключатель. Время переключения составляет 20 – 30 миллисекунд. Для сравнения «робот», который ставят на Lamborghini Aventador, переключает передачу за 50 миллисекунд. Весит «робот» LST 90 килограммов. Обычные DCT на 50 кг тяжелее.Одновременно инженеры укрепили конструкцию, усилили подвеску и увеличили прижимную силу за счет установки нового сплиттера и антикрыла. В итоге, прижимная сила выросла на 40% по сравнению с Agera RS. Максимальная скорость заявлена на отметке 483 км/ч. Koenigsegg планирует выпустить 125 экземпляров Jesko. Цена одного гиперкара составит порядка 3 млн евро.
2019-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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