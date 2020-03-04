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4 марта 2020, 22:36

Koenigsegg представил два быстрых гиперкара

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Фото: Koenigsegg
Шведский производитель супермощных автомобилей Koenigsegg представил две новинки: самую быструю модель марки Jesko Absolute и первый четырехместный гибридный гиперкар Gemera.
Koenigsegg представил два быстрых гиперкара

Фото: Koenigsegg

Koenigsegg представил два быстрых гиперкара

Фото: Koenigsegg

Koenigsegg представил два быстрых гиперкара

Фото: Koenigsegg

Koenigsegg представил два быстрых гиперкара

Фото: Koenigsegg

Koenigsegg представил два быстрых гиперкара

Фото: Koenigsegg

Koenigsegg представил два быстрых гиперкара

Фото: Koenigsegg

Koenigsegg представил два быстрых гиперкара

Фото: Koenigsegg

Koenigsegg представил два быстрых гиперкара

Фото: Koenigsegg

Koenigsegg представил два быстрых гиперкара

Фото: Koenigsegg

Koenigsegg представил два быстрых гиперкара
Koenigsegg представил два быстрых гиперкара
Koenigsegg представил два быстрых гиперкара
Koenigsegg представил два быстрых гиперкара
Koenigsegg представил два быстрых гиперкара
Koenigsegg представил два быстрых гиперкара
Koenigsegg представил два быстрых гиперкара
Koenigsegg представил два быстрых гиперкара
Koenigsegg представил два быстрых гиперкара
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Глава компании Koenigsegg относит четырехместное купе Gemera к категории «Mega GT». Автомобиль сочетает в себе основные достоинства мощного гиперкара и семейного автомобиля. В салоне с комфортом могут разместиться 4 человека, при этом в багажнике еще останется 200 литров полезного пространства для сумок. Габаритные размеры: длина – 4 975 мм, ширина – 1 988 мм, высота – 1 292 мм, колесная база – 3 000 мм. 

В состав силовой установки вошел 2,0-литровый двигатель TFG с двойным наддувом, работающий в связке с тремя электромоторами (по одному на задних колесах и на коленвале) и аккумуляторной батареей емкостью 16,6 кВт-ч. В конструкции ДВС используется технология FreeValve, когда роль распредвалов выполняют пневмогидроэлектрические актуаторы клапанов (PHEA). Заправлять агрегат можно биоэтанолом, метанолом Vulcanol и даже обычным бензином. Суммарная отдача гибридной силовой установки достигает 1 727 л.с. и 3 500 Нм максимального крутящего момента. С места до «сотни» он разгоняется за 1,9 секунды. При этом в список оснащения гиперкара входят крепления детских кресел ISOFIX и подстаканники на всю семью с функцией обогрева и охлаждения.

Одновременно с Koenigsegg Gemera дебютировал еще один гиперкар - Jesko Absolute, который поборется с Bugatti Chiron Super Sport за звание самого быстрого автомобиля в мире. Для этого шведскому болиду предстоит набрать скорость более 490,484 км/час. И у него есть все шансы. Jesko Absolute оснастили 5,0-литровым V8 с двумя турбонагнетателями, который развивает 1 280 л.с. При использовании биоэтанола E85 мощность возрастает до 1 622 л.с. Новый аэродинамический обвес и колесные диски особой конструкции позволили снизить коэффициент лобового сопротивления до 0,278. Максимальная расчётная скорость стандартного Jesko составляет 482 км/час. Версия Jesko Absolute должна оказаться быстрее, но официально ее динамические показатели пока не объявлены. 


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Koenigsegg CC
Что-то отзывов маловато :)
eXabito
Посмотрите, насколько депрессивно выглядит павильон отмененного Женевского мотор-шоу
Это же сколько бабла там зарыто было. Страшно представить. Рекламные кампании, подготовки, сколько бессонных ночей, лишь бы успеть к 3 марта... А ведь до последнего верили и надеялись. Жалкое зрелище.
Дмитрий
Помощь в урегулировании ДТП
Месяц назад попал в ДТП, я виноват, но ущерб небольшой, под европротокол подпадает. Пострадавший вызвал аварийного комиссара из компании ПОДТП. Они ему и европротокол оформили и в дальнейшем все доки по аварии делали. Плюс ещё и при осмотре повреждений на сервисе присутствовали. Кто вообще связывался ...
Semen Sivin
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Koenigsegg представил два быстрых гиперкара
{{material_127250}}Глава компании Koenigsegg относит четырехместное купе Gemera к категории «Mega GT». Автомобиль сочетает в себе основные достоинства мощного гиперкара и семейного автомобиля. В салоне с комфортом могут разместиться 4 человека, при этом в багажнике еще останется 200 литров полезного пространства для сумок. Габаритные размеры: длина – 4 975 мм, ширина – 1 988 мм, высота – 1 292 мм, колесная база – 3 000 мм. В состав силовой установки вошел 2,0-литровый двигатель TFG с двойным наддувом, работающий в связке с тремя электромоторами (по одному на задних колесах и на коленвале) и аккумуляторной батареей емкостью 16,6 кВт-ч. В конструкции ДВС используется технология FreeValve, когда роль распредвалов выполняют пневмогидроэлектрические актуаторы клапанов (PHEA). Заправлять агрегат можно биоэтанолом, метанолом Vulcanol и даже обычным бензином. Суммарная отдача гибридной силовой установки достигает 1 727 л.с. и 3 500 Нм максимального крутящего момента. С места до «сотни» он разгоняется за 1,9 секунды. При этом в список оснащения гиперкара входят крепления детских кресел ISOFIX и подстаканники на всю семью с функцией обогрева и охлаждения.Одновременно с Koenigsegg Gemera дебютировал еще один гиперкар - Jesko Absolute, который поборется с Bugatti Chiron Super Sport за звание самого быстрого автомобиля в мире. Для этого шведскому болиду предстоит набрать скорость более 490,484 км/час. И у него есть все шансы. Jesko Absolute оснастили 5,0-литровым V8 с двумя турбонагнетателями, который развивает 1 280 л.с. При использовании биоэтанола E85 мощность возрастает до 1 622 л.с. Новый аэродинамический обвес и колесные диски особой конструкции позволили снизить коэффициент лобового сопротивления до 0,278. Максимальная расчётная скорость стандартного Jesko составляет 482 км/час. Версия Jesko Absolute должна оказаться быстрее, но официально ее динамические показатели пока не объявлены. 
2020-03-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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