4 марта 2020, 22:36
Koenigsegg представил два быстрых гиперкара
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Фото: Koenigsegg
Шведский производитель супермощных автомобилей Koenigsegg представил две новинки: самую быструю модель марки Jesko Absolute и первый четырехместный гибридный гиперкар Gemera.
Фото: Koenigsegg
Фото: Koenigsegg
Фото: Koenigsegg
Фото: Koenigsegg
Фото: Koenigsegg
Фото: Koenigsegg
Фото: Koenigsegg
Фото: Koenigsegg
Фото: Koenigsegg
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В состав силовой установки вошел 2,0-литровый двигатель TFG с двойным наддувом, работающий в связке с тремя электромоторами (по одному на задних колесах и на коленвале) и аккумуляторной батареей емкостью 16,6 кВт-ч. В конструкции ДВС используется технология FreeValve, когда роль распредвалов выполняют пневмогидроэлектрические актуаторы клапанов (PHEA). Заправлять агрегат можно биоэтанолом, метанолом Vulcanol и даже обычным бензином. Суммарная отдача гибридной силовой установки достигает 1 727 л.с. и 3 500 Нм максимального крутящего момента. С места до «сотни» он разгоняется за 1,9 секунды. При этом в список оснащения гиперкара входят крепления детских кресел ISOFIX и подстаканники на всю семью с функцией обогрева и охлаждения.
Одновременно с Koenigsegg Gemera дебютировал еще один гиперкар - Jesko Absolute, который поборется с Bugatti Chiron Super Sport за звание самого быстрого автомобиля в мире. Для этого шведскому болиду предстоит набрать скорость более 490,484 км/час. И у него есть все шансы. Jesko Absolute оснастили 5,0-литровым V8 с двумя турбонагнетателями, который развивает 1 280 л.с. При использовании биоэтанола E85 мощность возрастает до 1 622 л.с. Новый аэродинамический обвес и колесные диски особой конструкции позволили снизить коэффициент лобового сопротивления до 0,278. Максимальная расчётная скорость стандартного Jesko составляет 482 км/час. Версия Jesko Absolute должна оказаться быстрее, но официально ее динамические показатели пока не объявлены.
Комментарии
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Отзывы по теме
Что-то отзывов маловато :)
Это же сколько бабла там зарыто было. Страшно представить. Рекламные кампании, подготовки, сколько бессонных ночей, лишь бы успеть к 3 марта... А ведь до последнего верили и надеялись. Жалкое зрелище.
Месяц назад попал в ДТП, я виноват, но ущерб небольшой, под европротокол подпадает. Пострадавший вызвал аварийного комиссара из компании ПОДТП. Они ему и европротокол оформили и в дальнейшем все доки по аварии делали. Плюс ещё и при осмотре повреждений на сервисе присутствовали. Кто вообще связывался ...
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