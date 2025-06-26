Koenigsegg представил новый 1600-сильный гиперкар. Весь тираж уже раскупили
В конструкции автомобиля переработаны передний и задний обвесы, увеличена длина кузова для улучшения устойчивости на высоких скоростях, установлены более широкие шины, модернизированы тормоза и система охлаждения. Также доступны шеститочечные ремни безопасности и специальные спортивные сиденья. По заявлению производителя, автомобиль стал легче базовой версии на 35 кг.
Особое внимание уделили аэродинамике. Установили новое массивное анти-крыло, изменили форму воздухозаборников и оперения. Инженеры также доработали систему впуска, что позволило дополнительно выжать еще 25 л.с., если использовать топливо E85. Охлаждающая система адаптирована под повышенные нагрузки, хотя технических деталей пока не раскрывают.
Подвеска получила облегченные пружины и Triplex-амортизаторы, а уникальные семиспицевые колеса Aircore выполнены с учетом направления вращения для каждой оси. В салоне доминирует карбон и минимальный комфорт в пользу снижения массы. При первом тесте на собственном треке GotlandRing, Sadair’s Spear показал результат на секунду лучше предшественника, побив рекорд Jesko Attack. Однако все 30 экземпляров уже зарезервированы, несмотря на стартовую цену в 5,2 млн долларов.
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Представлена самая экстремальная Lada Niva: 280 сил и 350 мм клиренса
На старте международного ралли-марафона «Шелковый путь» 2025 года дебютировала новая версия отечественного внедорожника – Lada Niva Sport Turbo, подготовленная командой Lada Sport «Авто Финанс». Это самый мощный и проходимый автомобиль в истории серии, созданный по регламенту класса «Рейд Спорт». Читать далее
-
26.06.2025, 14:31
Quto назвал главные достоинства и недостатки автомобилей Solaris
С приходом на российский рынок бренда Solaris, под которым выпускают хорошо знакомые корейские модели, покупатели получили доступ к автомобилям, адаптированным под отечественные условия. Эти машины отличаются надежностью, практичностью и относительно невысокой ценой. Читать далее
-
26.06.2025, 10:52
Mercedes представил AMG GT XX: три мотора, звук как у V8 и рекордная аэродинамика
Mercedes представил первый автомобиль, созданный на новой высокопроизводительной платформе AMG.EA. Четырехдверный концепт AMG GT XX является предвестником двух будущих серийных спорткаров. Причем один из них предстанет в облике кроссовера, чтобы конкурировать с BMW XM.Читать далее
-
26.06.2025, 10:01
Первые клиенты пожаловались, что Tesla Robotaxi едет, как пьяная
Первые дни публичного тестирования беспилотных такси Tesla в Остине (штат Техас) показали, что технология пока далека от идеала. Робокары выезжают на полосу встречного движения, тормозят без видимой причины и останавливаются посреди шестиполосной дороги. При этом все поездки проходят под контролем инженера-испытателя, который находится на переднем пассажирском сидении.Читать далее
-
26.06.2025, 09:18
Названы главные конкуренты Lada Azimut. Список внушительный
На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) состоялась премьера нового кроссовера Lada Azimut, который должен занять нишу выше Vesta. По предварительным оценкам экспертов, его цена может приблизиться к 2,5 млн рублей. Это выводит Lada Azimut в сегмент, где давно обосновались десятки китайских кроссоверов, которые уже сейчас доминируют в этом ценовом диапазоне.Читать далее
-
26.06.2025, 08:58
Врачи начнут лишать прав: принят новый закон о запрете управления машиной из-за диагноза
Скоро российские врачи смогут передавать данные о заболеваниях, препятствующих управлению автомобилем, напрямую в ГИБДД. Соответствующие изменения в законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных» уже приняты Госдумой. Если в ходе осмотра или диспансеризации выявят противопоказания для управления автомобилем, водителя лишат прав.Читать далее
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