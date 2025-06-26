Koenigsegg представил новый 1600-сильный гиперкар. Весь тираж уже раскупили

Ранее мы писали Koenigsegg установил новый мировой рекорд скорости Шведская компания Koenigsegg известна своей склонностью к инновациям и стремлением устанавливать рекорды, ... Читать далее

Фото: Koenigsegg

Своим названием гиперкар обязан лошади по кличке Садаир, на которой Джеско фон Кенигсегг, отец основателя компании Кристиана фон Кенигсегга, когда-то выступал на скачках. Создатели позиционируют Sadair’s Spear как более скоростной вариант обычного Jesko.В конструкции автомобиля переработаны передний и задний обвесы, увеличена длина кузова для улучшения устойчивости на высоких скоростях, установлены более широкие шины, модернизированы тормоза и система охлаждения. Также доступны шеститочечные ремни безопасности и специальные спортивные сиденья. По заявлению производителя, автомобиль стал легче базовой версии на 35 кг.

Особое внимание уделили аэродинамике. Установили новое массивное анти-крыло, изменили форму воздухозаборников и оперения. Инженеры также доработали систему впуска, что позволило дополнительно выжать еще 25 л.с., если использовать топливо E85. Охлаждающая система адаптирована под повышенные нагрузки, хотя технических деталей пока не раскрывают.

Фото: Koenigsegg

Подвеска получила облегченные пружины и Triplex-амортизаторы, а уникальные семиспицевые колеса Aircore выполнены с учетом направления вращения для каждой оси. В салоне доминирует карбон и минимальный комфорт в пользу снижения массы. При первом тесте на собственном треке GotlandRing, Sadair’s Spear показал результат на секунду лучше предшественника, побив рекорд Jesko Attack. Однако все 30 экземпляров уже зарезервированы, несмотря на стартовую цену в 5,2 млн долларов.

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