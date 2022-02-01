Koenigsegg разработала уникальный мотор: он маленький, но очень мощный
Фото: Koenigsegg
Как и у большинства электромоторов, максимальная отдача доступна только в течение первых 20 секунд. Затем показатели падают до 136 л.с. и 184 Нм крутящего момента. В конструкции Quark используется сталь, применяемая в аэрокосмической отрасли, а ротор изготовлен из особого полого углеродного волокна Koenigsegg Aircore. Новинку можно использовать в авиа- и кораблестроении, а также для создания беспилотников, поскольку она не требует понижающей трансмиссии. В Koenigsegg электромоторы Quark планируют ставить на новые гиперкары Gemera в в помощь ДВС, чтобы обеспечить непрерывную разгонную динамику и тягу на небольших скоростях.
Одновременно с новым электромотором Koenigsegg представил электрическую силовую установку Terrier («Терьер»), которая состоит из двух двигателей Quark, небольшого, но мощного инвертора и компактных планетарных редукторов с низким передаточным числом на каждом выходном валу. Суммарная отдача достигает 670 л.с. Установку можно купить отдельно и прикрутить болтами непосредственно к монококу автомобиля.
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