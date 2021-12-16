Koenigsegg Regera: 2,7 секунды до сотни… Без коробки передач
Знакомьтесь: гибридный гиперкар Koenigsegg Regera. Вообще-то гибридов в этом классе автомобилей сейчас много: электродвигатели «помогают» традиционным ДВС. Два или три движка, понятное дело, могут быть мощнее, чем один. Но у «Регеры» всё не так, как у всех.
В автомобиле установлен один бензиновый двигатель мощностью 1 100 л/с. Крутящий момент передаётся от него на колёса через главную передачу и гидротрансформатор. Электромотора – целых три. Один соединён с ДВС, а два других вращают задние колёса – каждый своё. Суммарная мощность всех двигателей – 1 500 «лошадей».
Изменять крутящий момент, передающийся от бензинового движка, в некоторой степени позволяет гидротрансформатор. Причём здесь это может делать вручную сам водитель: с помощью обычного подрулевого лепестка, который у «нормальных» машин переключает передачи. Что же касается электродвигателей, то у них и так тяга может изменяться в достаточно широких пределах. Насколько это всё эффективно на практике? Просто взгляните ещё раз на скоростные характеристики.
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