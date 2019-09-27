27 сентября 2019, 15:53
Koenigsegg установил новый рекорд
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Фото: Koenigsegg
На счету автомобилей Koenigsegg очередное достижение. На взлетной полосе шведского аэродрома гиперкару Regera удалось показать лучшее время в упражнении 0 – 400 км/ч – 0. Ему потребовалось чуть больше 31 секунды.
Фото: Koenigsegg
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Заезд проходил в понедельник, 23 сентября, но Koenigsegg сообщил об этом и опубликовал видео только сегодня. Сначала Regera разогнался с места до 400 км/ч, а затем резко затормозил до полной остановки. На все это ушло 31,49 секунды. Если вам нравятся цифры, то Koenigsegg сообщает: Regera понадобилось 22,87 секунды, чтобы разогнаться от 0 до 400 км/ч, и еще 8,62 секунды, чтобы остановиться.
Предыдущий рекорд принадлежал Koenigsegg Agera RS – 33,29 секунды. Он был установлен 4 ноября 2017 года в Неваде (США) и стал ответом Bugatti Chiron и Хуану Пабло Монтойе в качестве водителя, которым ранее потребовалось 41,96 секунды.
В финале видео Кристиан фон Кенигсегг говорит, что Regera побил сразу два мировых рекорда. Какой же второй? Можно предположить, что речь идет о максимальной скорости. Недавно специально подготовленному прототипу Bugatti Chiron удалось развить 490,5 км/ч. Французский гиперкар оснастили доработанным мотором W16, который форсировали до 1 578 л.с., что на 99 сил больше по сравнению со стандартной моделью.
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