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27 сентября 2019, 15:53

Koenigsegg установил новый рекорд

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Фото: Koenigsegg
На счету автомобилей Koenigsegg очередное достижение. На взлетной полосе шведского аэродрома гиперкару Regera удалось показать лучшее время в упражнении 0 – 400 км/ч – 0. Ему потребовалось чуть больше 31 секунды.
Koenigsegg установил новый рекорд

Фото: Koenigsegg

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Новый мировой рекорд был установлен практически в идеальных погодных условиях при температуре воздуха +16˚С и минимальном боковом ветре. Эпохальный заезд проходил по взлетно-посадочной полосе шведского аэродрома Rada, расположенного на высоте 70 метров над уровнем моря. За рулем гибридного 1500-сильного гиперкара Koenigsegg Regera сидел заводской тест-пилот Сонни Перссон.

Заезд проходил в понедельник, 23 сентября, но Koenigsegg сообщил об этом и опубликовал видео только сегодня. Сначала Regera разогнался с места до 400 км/ч, а затем резко затормозил до полной остановки. На все это ушло 31,49 секунды. Если вам нравятся цифры, то Koenigsegg сообщает: Regera понадобилось 22,87 секунды, чтобы разогнаться от 0 до 400 км/ч, и еще 8,62 секунды, чтобы остановиться.

Предыдущий рекорд принадлежал Koenigsegg Agera RS – 33,29 секунды. Он был установлен 4 ноября 2017 года в Неваде (США) и стал ответом Bugatti Chiron и Хуану Пабло Монтойе в качестве водителя, которым ранее потребовалось 41,96 секунды.

В финале видео Кристиан фон Кенигсегг говорит, что Regera побил сразу два мировых рекорда. Какой же второй? Можно предположить, что речь идет о максимальной скорости. Недавно специально подготовленному прототипу Bugatti Chiron удалось развить 490,5 км/ч. Французский гиперкар оснастили доработанным мотором W16, который форсировали до 1 578 л.с., что на 99 сил больше по сравнению со стандартной моделью.


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Форум Koenigsegg CC
Что-то отзывов маловато :)
eXabito
Девушки и авто
Цитата:| Кому: niki93 В интернете же есть полно
Константин Волков
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Koenigsegg установил новый рекорд
{{material_127419}}Новый мировой рекорд был установлен практически в идеальных погодных условиях при температуре воздуха +16˚С и минимальном боковом ветре. Эпохальный заезд проходил по взлетно-посадочной полосе шведского аэродрома Rada, расположенного на высоте 70 метров над уровнем моря. За рулем гибридного 1500-сильного гиперкара Koenigsegg Regera сидел заводской тест-пилот Сонни Перссон.Заезд проходил в понедельник, 23 сентября, но Koenigsegg сообщил об этом и опубликовал видео только сегодня. Сначала Regera разогнался с места до 400 км/ч, а затем резко затормозил до полной остановки. На все это ушло 31,49 секунды. Если вам нравятся цифры, то Koenigsegg сообщает: Regera понадобилось 22,87 секунды, чтобы разогнаться от 0 до 400 км/ч, и еще 8,62 секунды, чтобы остановиться.Предыдущий рекорд принадлежал Koenigsegg Agera RS – 33,29 секунды. Он был установлен 4 ноября 2017 года в Неваде (США) и стал ответом Bugatti Chiron и Хуану Пабло Монтойе в качестве водителя, которым ранее потребовалось 41,96 секунды.В финале видео Кристиан фон Кенигсегг говорит, что Regera побил сразу два мировых рекорда. Какой же второй? Можно предположить, что речь идет о максимальной скорости. Недавно специально подготовленному прототипу Bugatti Chiron удалось развить 490,5 км/ч. Французский гиперкар оснастили доработанным мотором W16, который форсировали до 1 578 л.с., что на 99 сил больше по сравнению со стандартной моделью.
2019-09-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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