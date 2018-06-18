18 июня 2018, 15:03

Кофеварка в стиле «сделай сам» из мотоциклетного двигателя

Итальянский умелец объединил свою страсть к кофе с любовью к мотоциклам. Он сделал кофе-пресс из цилиндра от старого мотоциклетного двигателя. Кофеманы оценят!
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Кофеварка в стиле «сделай сам» из мотоциклетного двигателя
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Конечно, можно пойти в магазин и купить обычный френч-пресс. А можно изготовить уникальную вещь из отработавшего свой срок двигателя. Немного фантазии и сноровки, и старые запчасти обретают вторую жизнь.

Сначала только придется тщательно очистить поверхность цилиндра и поршня от нагара и копоти. Специальное средство, жесткая щетка и поршень уже блестит как новенький. Ситечко, которое должно отделять воду от кофе, придется взять от настоящей кофемашины и немного доработать. Затем найти подходящую медную трубку и воронку, в которую будет заливаться горячая вода.

Поставка для импровизированной кофе-машины изготовлена из деревянного бруска и металлической решетки, которая в предыдущей жизни была подставкой от «икеевской» лампы. Осталось только сделать рычаг и кофеварка готова. В видеоролике вполне наглядно продемонстрированы все этапы создания необычного устройства. 

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Кофеварка в стиле «сделай сам» из мотоциклетного двигателя
{{material_123591}}Конечно, можно пойти в магазин и купить обычный френч-пресс. А можно изготовить уникальную вещь из отработавшего свой срок двигателя. Немного фантазии и сноровки, и старые запчасти обретают вторую жизнь.Сначала только придется тщательно очистить поверхность цилиндра и поршня от нагара и копоти. Специальное средство, жесткая щетка и поршень уже блестит как новенький. Ситечко, которое должно отделять воду от кофе, придется взять от настоящей кофемашины и немного доработать. Затем найти подходящую медную трубку и воронку, в которую будет заливаться горячая вода.Поставка для импровизированной кофе-машины изготовлена из деревянного бруска и металлической решетки, которая в предыдущей жизни была подставкой от «икеевской» лампы. Осталось только сделать рычаг и кофеварка готова. В видеоролике вполне наглядно продемонстрированы все этапы создания необычного устройства. 
2018-06-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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