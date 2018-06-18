18 июня 2018, 15:03
Кофеварка в стиле «сделай сам» из мотоциклетного двигателя
Итальянский умелец объединил свою страсть к кофе с любовью к мотоциклам. Он сделал кофе-пресс из цилиндра от старого мотоциклетного двигателя. Кофеманы оценят!
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Сначала только придется тщательно очистить поверхность цилиндра и поршня от нагара и копоти. Специальное средство, жесткая щетка и поршень уже блестит как новенький. Ситечко, которое должно отделять воду от кофе, придется взять от настоящей кофемашины и немного доработать. Затем найти подходящую медную трубку и воронку, в которую будет заливаться горячая вода.
Поставка для импровизированной кофе-машины изготовлена из деревянного бруска и металлической решетки, которая в предыдущей жизни была подставкой от «икеевской» лампы. Осталось только сделать рычаг и кофеварка готова. В видеоролике вполне наглядно продемонстрированы все этапы создания необычного устройства.
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Город для жителей: зачем нужны платные парковки?
17.06.2018, 18:20
Чьи мобильные приложения сервисов каршеринга лучшие?
15.06.2018, 20:35
Любимчики россиян: ТОП-5 популярных «паркетников»
15.06.2018, 08:30
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