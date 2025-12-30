Как не переплатить за поездку в праздничную ночь — советы для горожан

30 декабря 2025, 22:56
Когда дешевле всего вызвать такси в Петербурге на Новый год: оптимальные часы
В новогодние дни стоимость такси в Петербурге меняется. Важно выбрать правильное время. Узнайте, когда поездка обойдется дешевле. Не пропустите полезные рекомендации для праздника.
В преддверии новогодних праздников жители Петербурга традиционно сталкиваются с проблемой: как добраться до родных и друзей, не потратив лишнего на такси. Вечером 31 декабря город буквально замирает в пробках, а тарифы на поездки взлетают до максимальных значений. По информации Мойка78, избежать лишних трат можно, если заранее спланировать время поездки.
Основная причина роста цен - резкое увеличение числа заказов в последние часы уходящего года. Водителей на линии становится меньше, ведь многие из них тоже отмечают праздник. В результате спрос превышает предложение, и стоимость поездки может неприятно удивить.
Эксперты отмечают, что до 20:00 31 декабря тарифы остаются относительно стабильными. В этот период еще можно успеть заехать в магазин или навестить друзей, не переплачивая. Однако уже после восьми вечера начинается резкий скачок цен, который продолжается до 22:00. Затем, примерно с 22:00 до 23:00, наблюдается кратковременное снижение активности, но после этого стоимость снова поднимается и достигает пика ближе к полуночи.
С наступлением Нового года, в первые часы января, ситуация на дорогах постепенно меняется. К четырем-пяти утра количество машин на линии увеличивается, а стоимость поездок начинает снижаться. Тем не менее, в течение всего первого января спрос на такси остается выше обычного, ведь многие отправляются в гости или возвращаются домой после ночных гуляний.
Самыми выгодными для заказа такси 1 января считаются утренние часы с восьми до десяти, а также период после трех-четырех часов дня. В это время тарифы становятся ближе к стандартным, и поездка не ударит по бюджету. К привычным расценкам сервисы возвращаются только второго января.
Погодные условия также влияют на стоимость поездок. В этом году в Петербурге ожидается метель, что дополнительно увеличит спрос на такси. Кроме того, центр города будет закрыт для автомобилей уже с вечера 31 декабря, а карта перекрытий опубликована заранее. Для удобства горожан метро и наземный транспорт будут работать круглосуточно.
В Кронштадте к празднику открыли новую парковку у «Острова фортов», что позволит разместить больше автомобилей. Теперь в этой зоне одновременно могут припарковаться более 600 машин, что особенно актуально в дни массовых гуляний.
Планируя поездку в праздничные дни, стоит учитывать не только время, но и погодные условия, а также ограничения движения в центре. Это поможет избежать лишних расходов и провести Новый год без лишних хлопот.
Похожие материалы
-
30.12.2025, 23:07
В Петербурге задержали женщину, скрывшуюся после наезда на водителя
В центре Петербурга произошел необычный дорожный инцидент. Женщина за рулем сбила мужчину и уехала. Пострадавший оказался в больнице. Подробности происшествия выясняют инспекторы.Читать далее
-
30.12.2025, 15:23
Штрафы за просрочку регистрации автомобиля в 2026 году - что грозит владельцам
В 2026 году правила регистрации авто ужесточились. Нарушителей ждут новые штрафы и ограничения. Эксперты раскрыли, как избежать санкций и что делать в спорных ситуациях. Не пропустите важные нюансы для автовладельцев.Читать далее
-
30.12.2025, 14:57
Необычные схемы автообмана в 2025 году раскрыты экспертами
В 2025 году мошенники удивили новыми способами обмана водителей. Некоторые схемы были особенно изощренными. Эксперты раскрыли детали самых необычных афер. Не все водители смогли вовремя распознать угрозу.Читать далее
-
30.12.2025, 09:38
Эксперт объяснил, как пробки влияют на ресурс современных автомобилей
Многие водители опасаются, что частые пробки вредят автомобилю. Эксперт развеял популярные мифы. Узнайте, что действительно важно для долгой службы машины. Неожиданные советы для городских автолюбителей.Читать далее
-
30.12.2025, 06:49
Шесть лучших альтернатив Яндекс Навигатору для водителей
Многие привыкли к Яндекс Навигатору, но есть достойные альтернативы. Некоторые приложения удивят своими возможностями. Выбор зависит от ваших задач и маршрутов. Проверьте, какие навигаторы подойдут именно вам. Не спешите устанавливать первое попавшееся приложение.Читать далее
-
30.12.2025, 06:18
Опыт владения: владелец Tank 300 пожаловался на опасное поведение внедорожника и низкий комфорт
Автолюбитель протестировал Tank 300 и выявил неожиданные недостатки. Он отметил слабую динамику, неудобную посадку и странное поведение на трассе. Подвеска и шумоизоляция оставили неприятные впечатления. Почему этот внедорожник может разочаровать даже опытного автолюбителя?Читать далее
-
29.12.2025, 23:43
Два человека погибли в аварии на трассе Р-254 в Новосибирской области
На трассе Р-254 в Новосибирской области произошла трагедия. В результате аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика погибли водитель и пассажирка. Один из участников ДТП был задержан. Подробности происшествия выясняются.Читать далее
-
29.12.2025, 23:17
В Чувашии у нарушителя ПДД изъяли два авто за повторное вождение в нетрезвом виде
В Чувашии вынесено необычное решение суда. Водитель остался без двух машин. Причиной стали неоднократные нарушения закона. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 23:04
Почему грузовики на трассе держатся друг за другом и затрудняют обгон
Многие водители замечают плотные колонны грузовиков на трассах. Это вызывает вопросы и раздражение. Причины такого поведения не всегда очевидны. Разбираемся, что движет дальнобойщиками.Читать далее
-
29.12.2025, 18:30
Расследование NHTSA по опасным ручкам дверей Tesla затронуло и Model 3
Американские регуляторы усилили контроль за дверными ручками Tesla. Теперь под прицелом не только Model Y, но и Model 3. Власти изучают жалобы на аварийное открытие дверей. Итоги проверки могут привести к дорогостоящему отзыву. Подробности расследования пока держатся в секрете.Читать далее
