Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Элина Градова

30 декабря 2025, 22:56

Как не переплатить за поездку в праздничную ночь — советы для горожан

В новогодние дни стоимость такси в Петербурге меняется. Важно выбрать правильное время. Узнайте, когда поездка обойдется дешевле. Не пропустите полезные рекомендации для праздника.

В преддверии новогодних праздников жители Петербурга традиционно сталкиваются с проблемой: как добраться до родных и друзей, не потратив лишнего на такси. Вечером 31 декабря город буквально замирает в пробках, а тарифы на поездки взлетают до максимальных значений. По информации Мойка78, избежать лишних трат можно, если заранее спланировать время поездки.

Основная причина роста цен - резкое увеличение числа заказов в последние часы уходящего года. Водителей на линии становится меньше, ведь многие из них тоже отмечают праздник. В результате спрос превышает предложение, и стоимость поездки может неприятно удивить.

Эксперты отмечают, что до 20:00 31 декабря тарифы остаются относительно стабильными. В этот период еще можно успеть заехать в магазин или навестить друзей, не переплачивая. Однако уже после восьми вечера начинается резкий скачок цен, который продолжается до 22:00. Затем, примерно с 22:00 до 23:00, наблюдается кратковременное снижение активности, но после этого стоимость снова поднимается и достигает пика ближе к полуночи.

С наступлением Нового года, в первые часы января, ситуация на дорогах постепенно меняется. К четырем-пяти утра количество машин на линии увеличивается, а стоимость поездок начинает снижаться. Тем не менее, в течение всего первого января спрос на такси остается выше обычного, ведь многие отправляются в гости или возвращаются домой после ночных гуляний.

Самыми выгодными для заказа такси 1 января считаются утренние часы с восьми до десяти, а также период после трех-четырех часов дня. В это время тарифы становятся ближе к стандартным, и поездка не ударит по бюджету. К привычным расценкам сервисы возвращаются только второго января.

Погодные условия также влияют на стоимость поездок. В этом году в Петербурге ожидается метель, что дополнительно увеличит спрос на такси. Кроме того, центр города будет закрыт для автомобилей уже с вечера 31 декабря, а карта перекрытий опубликована заранее. Для удобства горожан метро и наземный транспорт будут работать круглосуточно.

В Кронштадте к празднику открыли новую парковку у «Острова фортов», что позволит разместить больше автомобилей. Теперь в этой зоне одновременно могут припарковаться более 600 машин, что особенно актуально в дни массовых гуляний.

Планируя поездку в праздничные дни, стоит учитывать не только время, но и погодные условия, а также ограничения движения в центре. Это поможет избежать лишних расходов и провести Новый год без лишних хлопот.

