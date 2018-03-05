Когда эстонцы просят помощи на дороге?
В первую очередь, при поломке автомобиля (39% всех звонков в диспетчерские служб сервиса), при необходимости запустить двигатель (21%), при возникновении ДТП и его последствий (18%), а также при проколе колеса (15%).
Есть статистика и относительно холодного времени года. Только по линии одной страховой компании, озвучившей результаты своего исследования, порядка 500 звонков о помощи были связаны в минувшем году с проблемами запуска двигателя.
Здесь, по словам представителей СК и сервисменов, все не так сложно: во избежание проблем с запуском, необходимо проверить состояние аккумуляторной батареи. Если ее емкость заметно снизилась, необходимо подумать о замене АКБ. В том случае, если автомобиль эксплуатируется преимущественно для коротких «перебежек» или в пределах одного города, населенного пункта, желательно дополнительно подзаряжать батарею. Не менее важно заправляться качественным зимним дизельным топливом (если автомобиль работает на солярке). На таких автомобилях также стоит проверять состояние свечей зажигания, которые обеспечивают беспроблемный холодный запуск.
В отчете приводятся некоторые интересные примеры, которые связаны с вызовом автопомощи. Так, один раз человек позвонил в службу оказания автопомощи и пожаловался, что не в состоянии отключить автосигнализацию. К нему выехали специалисты, которые с удивлением для себя обнаружили, что сигнализация ревели в доме.
Другой случай и вовсе из разряда курьезных. Автомобиль клиента провалился в водоем около монастыря Падизе, что в 50 км от столицы государства. По телефону горе-водитель попросил спешащих на помощь прихватить с собой… плавки. Когда буксир прибыл на место, клиент попросил дать ему крюк, с которым он нырнет к машине, потому как «он лучше знает», что в нестандартном случае предпринять.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное