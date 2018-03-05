5 марта 2018, 07:52

Когда эстонцы просят помощи на дороге?

Одна из известных страховых компаний Европы опубликовала данные, рассказывающие, в каких случаях жители прибалтийской республики прибегают к услугам специализированной автопомощи.
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Когда эстонцы просят помощи на дороге?

В первую очередь, при поломке автомобиля (39% всех звонков в диспетчерские служб сервиса), при необходимости запустить двигатель (21%), при возникновении ДТП и его последствий (18%), а также при проколе колеса (15%).

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При этом эксперты автострахования говорят, что скачок обращений за помощью носит зачастую  сезонный характер. Это период холодов («сел» аккумулятор и т.п.), а также июль-август – время автопутешествий и буксировки машин по магистралям Европы. Оказывается, год от года все большее число эстонцев выбирают время летнего отпуска для вояжа на личном автомобиле по дорогам Старого Света. В прошлом теплом сезоне вошла в норму практика, когда чуть ли не каждый день приходилось решать несколько случаев автопомощи на пляжных курортах Испании и Хорватии.

Есть статистика и относительно холодного времени года. Только по линии одной страховой компании, озвучившей результаты своего исследования, порядка 500 звонков о помощи были связаны в минувшем году с проблемами запуска двигателя.

Здесь, по словам представителей СК и сервисменов, все не так сложно: во избежание проблем с запуском, необходимо проверить состояние аккумуляторной батареи. Если ее емкость заметно  снизилась, необходимо подумать о замене АКБ. В том случае, если автомобиль эксплуатируется преимущественно для коротких «перебежек» или в пределах одного города, населенного пункта, желательно дополнительно подзаряжать батарею. Не менее важно заправляться качественным зимним дизельным топливом (если автомобиль работает на солярке). На таких автомобилях также стоит проверять состояние свечей зажигания, которые обеспечивают беспроблемный холодный запуск.

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Вышеназванные случаи вызова автопомощи не единственные в среде эстонских автомобилистов. В отчете страховой компании говорится о периодических звонках в связи с заблокированными  дверями автомобиля, с потерей ключей, сухим топливным баком, а также проблемами с охранной  сигнализацией.

В отчете приводятся некоторые интересные примеры, которые связаны с вызовом автопомощи. Так, один раз человек позвонил в службу оказания автопомощи и пожаловался, что не в состоянии  отключить автосигнализацию. К нему выехали специалисты, которые с удивлением для себя обнаружили, что сигнализация ревели в доме.

Другой случай и вовсе из разряда курьезных. Автомобиль клиента провалился в водоем около монастыря Падизе, что в 50 км от столицы государства. По телефону горе-водитель попросил спешащих на помощь прихватить с собой… плавки. Когда буксир прибыл на место, клиент попросил дать ему крюк, с которым он нырнет к машине, потому как «он лучше знает», что в нестандартном случае предпринять.


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Отзывы по теме
ВАЗ Приора не работает стеклоподъемник реле щелкает
| Кому: PodutelЛучше снимите стеклоподъемник и первым делом проверьте предохранитель. Для снятия открутите болты, которые закрепляют стекло, снимите колодку с проводами, увидите сем гаечек, открутите их, ну и достаньте стеклоподеъмник.
Олег
Не работает правая фара
Вам нужно тщательно проверить все предохранители. Если с ними будет все хорошо, значит, вероятно тут дело в проводке, где-то не доходит сигнал - нужно проверять все контакты к этой лампочке в блоке предохранителей моторного отсека. Либо же банально попробуйте поменять лампы между собой на фарах) ) Может ...
Иван
Лампочка фары не горит
Была такая ситуация. Тоже не мог врубиться, вроде всё в норме. Потом потрогал провода, один был горячим, полез дальше разбираться, оказалось, что в фишке контакт окислился. Зачистил и всё окей!)
Федор
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Когда эстонцы просят помощи на дороге?
В первую очередь, при поломке автомобиля (39% всех звонков в диспетчерские служб сервиса), при необходимости запустить двигатель (21%), при возникновении ДТП и его последствий (18%), а также при проколе колеса (15%). {{material_122074}} При этом эксперты автострахования говорят, что скачок обращений за помощью носит зачастую  сезонный характер. Это период холодов («сел» аккумулятор и т.п.), а также июль-август – время автопутешествий и буксировки машин по магистралям Европы. Оказывается, год от года все большее число эстонцев выбирают время летнего отпуска для вояжа на личном автомобиле по дорогам Старого Света. В прошлом теплом сезоне вошла в норму практика, когда чуть ли не каждый день приходилось решать несколько случаев автопомощи на пляжных курортах Испании и Хорватии. Есть статистика и относительно холодного времени года. Только по линии одной страховой компании, озвучившей результаты своего исследования, порядка 500 звонков о помощи были связаны в минувшем году с проблемами запуска двигателя.Здесь, по словам представителей СК и сервисменов, все не так сложно: во избежание проблем с запуском, необходимо проверить состояние аккумуляторной батареи. Если ее емкость заметно  снизилась, необходимо подумать о замене АКБ. В том случае, если автомобиль эксплуатируется преимущественно для коротких «перебежек» или в пределах одного города, населенного пункта, желательно дополнительно подзаряжать батарею. Не менее важно заправляться качественным зимним дизельным топливом (если автомобиль работает на солярке). На таких автомобилях также стоит проверять состояние свечей зажигания, которые обеспечивают беспроблемный холодный запуск.{{material_121898}} Вышеназванные случаи вызова автопомощи не единственные в среде эстонских автомобилистов. В отчете страховой компании говорится о периодических звонках в связи с заблокированными  дверями автомобиля, с потерей ключей, сухим топливным баком, а также проблемами с охранной  сигнализацией.В отчете приводятся некоторые интересные примеры, которые связаны с вызовом автопомощи. Так, один раз человек позвонил в службу оказания автопомощи и пожаловался, что не в состоянии  отключить автосигнализацию. К нему выехали специалисты, которые с удивлением для себя обнаружили, что сигнализация ревели в доме. Другой случай и вовсе из разряда курьезных. Автомобиль клиента провалился в водоем около монастыря Падизе, что в 50 км от столицы государства. По телефону горе-водитель попросил спешащих на помощь прихватить с собой… плавки. Когда буксир прибыл на место, клиент попросил дать ему крюк, с которым он нырнет к машине, потому как «он лучше знает», что в нестандартном случае предпринять.
2018-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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