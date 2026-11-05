Почему гибрид экономит в пробках, какие системы бывают и что выгоднее вместо обычного ДВС

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

5 ноября 2026, 10:17

Гибрид в городе: когда электротяга реально экономит топливо, а когда нет

Гибрид в городе: когда электротяга реально экономит топливо, а когда нет

Почему гибрид экономит в пробках, какие системы бывают и что выгоднее вместо обычного ДВС

Гибрид в городе: когда электротяга реально экономит топливо, а когда нет

В городе электромотор помогает сократить расход топлива на 20-40%, однако высокая цена и сложное обслуживание могут свести выгоду на нет. Аккумулятор со временем теряет емкость. Разбираем, кому гибрид подойдет в 2026 году и когда практичнее выбрать ДВС.

В городе электромотор помогает сократить расход топлива на 20-40%, однако высокая цена и сложное обслуживание могут свести выгоду на нет. Аккумулятор со временем теряет емкость. Разбираем, кому гибрид подойдет в 2026 году и когда практичнее выбрать ДВС.

В плотном городском потоке с частыми остановками электромотор принимает на себя соответствующую часть нагрузки. Расход топлива в таких условиях может быть на 20-40% ниже, чем у автомобиля с обычным ДВС. Для водителя, который часто стоит в пробках, именно этот эффект становится главным аргументом в пользу использования гибрида.

Электротяга влияет и на характер движения: мотор выдает крутящий момент сразу, поэтому разгон считается более плавным и отзывчивым. При торможении система рекуперации возвращает энергию. Это обеспечивает комфорт, хотя сам по себе не отменяет более высоких цен на машины.

Еще одно практическое преимущество – отсутствие обязательной зарядки от розетки гибрида. Если аккумулятор разрядился, движение можно продолжить на бензиновом двигателе. Для подключаемой версии PHEV этот аргумент не означает, что зарядкой можно пренебречь: без периодического подключения расход топлива может оказаться выше, чем в автомобиле с обычным ДВС, из-за дополнительной массы.

В городском цикле гибриды также снижают вредные выбросы: они компенсируются при работе двигателя внутренней камеры. В отдельных регионах для таких автомобилей может применяться пониженная или нулевая ставка транспортного налога, но наличие льгот зависит от места регистрации машины.

За эти преимущества покупатель платит при покупке. Гибридные модели обычно дороже аналогов с ДВС из-за более простой конструкции и дорожных компонентов, включая высоковольтную батарею. В системе работают ДВС и электромоторы. Для их соединения нужны инвертор и зарядное устройство, поэтому обслуживание требует работ с большим числом узлов, ремонт или замена ключевых элементов может обойтись дорого.

На высокой скорости и при длительном движении по трассе основная работа выполняется ДВС, поэтому экономия топлива становится менее заметной. Если водитель ездит исключительно на большие расстояния, городской ритм может не компенсировать начальную переплату.

Отдельный риск, связанный с батареями:диагностика и возможная замена обходятся дорого. Это особенно важно при покупке машины с пробегом. Кроме того, гибрид может ухудшать сохранение остаточной стоимости, поэтому короткий срок владения также может уменьшить финансовую выгоду.

Переплата выглядит обосновано для тех, кто часто ездит по городу, готов регулярно заряжать PHEV и рассчитывает долго пользоваться автомобилем. Кроме того, в расчет могут быть включены региональные налоговые льготы. Если же зарядка недоступна, обычный ДВС может быть более рациональным решением.

Перед покупкой важно сравнить системы. Мягкий гибрид MHEV лишь немного помогает ДВС. Подключаемый PHEV требует регулярной зарядки, тогда как EREV по своему характеру ближе к электромобилю с увеличенным запасом хода. Именно от системы устройства и привычного маршрута зависит, будет ли электротяга использоваться достаточно часто.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Можно ли постоянно жить в машине и почему за ночевку в автодоме МВД может выписать крупный штраф
Складные прицепы, надувные кухни и карбоновые кузова: чем удивили производители автодомов в 2026 году
Ресурс в 350 тысяч и пластиковый обман: как правильно выбрать надежный подержанный кросс-хэтчбек
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Хабаровск Пенза Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться