В каких случаях нужно отключать Auto Hold в автомобиле: рассказываю простыми словами

Автор: Мария Степанова

29 мая 2026, 18:38

Когда и почему стоит отключать функцию Auto Hold в современных автомобилях

Auto Hold облегчает жизнь водителя в городских пробках, но не всегда его использование оправдано. В каких ситуациях отключение этой функции становится необходимым для безопасности и удобства - разбираемся на примерах и с учетом мнения экспертов.

Функция Auto Hold давно перестала быть прерогативой дорогих автомобилей и встречается даже в бюджетных моделях. Она удерживает машину на месте после полной остановки, позволяя водителю убрать ногу с педали тормоза. Особенно это удобно в городских пробках и на светофорах, где постоянные остановки и старты утомляют даже опытных водителей.

Auto Hold работает в связке с электронным стояночным тормозом и датчиками, которые фиксируют момент полной остановки. После этого система автоматически зажимает задние тормозные колодки, а стоп-сигналы продолжают гореть, предупреждая других участников движения. Для продолжения движения достаточно нажать на газ — система сама отпустит тормоза.

Однако не всегда автоматическая фиксация колёс оказывается полезной. В некоторых ситуациях Auto Hold может мешать маневрировать, особенно в ограниченном пространстве. Например, при въезде в гараж или на тесной парковке функция будет срабатывать при каждой остановке, что усложняет точные движения. В таких случаях производители рекомендуют отключать Auto Hold, чтобы водитель мог полностью контролировать процесс.

Ещё одна ситуация — движение задним ходом в узких местах. Здесь Auto Hold может неожиданно заблокировать колёса, что приведёт к рывкам и затруднит плавное движение. На автомобилях с автоматической коробкой передач отключение функции позволяет двигаться на минимальной скорости без необходимости постоянно нажимать на газ.

На скользких подъёмах Auto Hold тоже может сыграть злую шутку. При старте в горку на льду или снеге важно обеспечить максимальное сцепление с дорогой. Если система сработает не вовремя, возможна пробуксовка, что затруднит движение. В таких условиях лучше отключить Auto Hold и стартовать плавно, отпуская тормоз вручную.

Особое внимание стоит уделить буксировке автомобиля с работающим двигателем. Если оставить Auto Hold включённым, система может заблокировать заднюю ось при остановке, что приведёт к серьёзным проблемам — вплоть до обрыва троса из-за резкой нагрузки. Поэтому при буксировке автоматическую фиксацию колёс обязательно отключают.

Распространено мнение, что частое использование Auto Hold ускоряет износ тормозных колодок и дисков. На практике увеличение износа не превышает 10 %, что не критично для большинства водителей. Комфорт и снижение усталости за рулём с лихвой компенсируют этот незначительный минус.

В 2026 году российский рынок продолжает активно внедрять электронные помощники, и Auto Hold становится стандартом для новых авто. Однако знание нюансов работы этой системы позволяет избежать неприятных ситуаций и повысить безопасность. Важно помнить: автоматизация — это инструмент, а не панацея, и грамотное использование функций автомобиля всегда остаётся на стороне водителя.

Интересно, что многие владельцы автомобилей, оснащённых Auto Hold, отмечают: после привыкания к функции возвращаться к классическому «ручнику» уже не хочется. Однако важно помнить: автоматизация не отменяет необходимости контролировать ситуацию, особенно в нестандартных условиях. Кстати, опыт эксплуатации легендарных моделей, таких как ГАЗ-31029, показывает, что даже без современных систем можно добиться надёжности и комфорта — подробнее об этом можно узнать в материале о причинах популярности «Волги» по этой ссылке.

Похожие материалы

