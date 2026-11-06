«Где свидетельство о рождении?»: Когда инспектор может потребовать свидетельство о рождении ребенка и выписать штраф

6 ноября 2026, 21:55
Когда инспектор может потребовать свидетельство о рождении ребенка
Когда инспектор может потребовать свидетельство о рождении ребенка
Свидетельство о рождении не входит в список документов, которые водитель обязан возить в обычной поездке. Инспектор вправе выяснить возраст ребенка, а с 9 января 2026 года штраф за нарушение правил перевозки составляет 5000 рублей.
Пункт 22.9 ПДД устанавливает разные условия перевозки для разных возрастных групп. Ребенок младше семи лет должен находиться в автомобиле с детской удерживающей системой, соответствующей его росту и весу. Для детей от семи до одиннадцати лет включительно на заднем сиденье разрешено использовать подходящее удерживающее устройство или штатный ремень безопасности, а на переднем сиденье ребенку этого возраста требуется детская удерживающая система.
Поэтому восьмилетний пассажир на заднем сиденье может быть пристегнут обычным ремнем, а шестилетнему уже необходимо детское удерживающее устройство. Внешне дети могут выглядеть почти одинаково, и именно возраст определяет, соответствует ли способ перевозки правилам.
Нужно ли возить с собой свидетельство о рождении
При обычной поездке на личном автомобиле водитель не обязан иметь при себе свидетельство о рождении ребенка. Пункт 2.1.1 ПДД перечисляет документы, которые водитель предъявляет сотруднику полиции: среди них водительское удостоверение, регистрационные документы на автомобиль, а в предусмотренных законом случаях — другие документы, связанные с перевозкой или использованием машины; отдельно предусмотрено предъявление полиса ОСАГО.
Свидетельства о рождении в этом перечне нет. Значит, отсутствие документа в автомобиле само по себе не образует нарушения и не может быть самостоятельным основанием для штрафа. Инспектор может спросить возраст, поскольку от него зависит применение пункта 22.9, однако требование обязательно возить оригинал свидетельства ПДД не устанавливают.
Если водитель сообщает, что ребенку восемь лет, а тот сидит сзади и пристегнут штатным ремнем, отсутствие свидетельства не делает такую перевозку незаконной автоматически, и разговор может на этом закончиться. Иная ситуация возникает, когда сотрудник считает, что названный возраст не соответствует действительности.
Если инспектор сомневается в возрасте
Если сотрудник намерен привлечь водителя по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, ему необходимо установить обстоятельства нарушения. Кодекс относит к доказательствам фактические данные, с помощью которых выясняют, было ли событие правонарушения и виновно ли лицо: это могут быть объяснения участников, показания свидетелей, документы, записи технических средств и другие допустимые сведения.
Одного сомнения инспектора недостаточно, чтобы считать возраст доказанным. Визуальная оценка может стать поводом для дополнительной проверки, но рост детей различается: шестилетний ребенок иногда выше восьмилетнего, поэтому внешний вид не всегда дает возможность установить точную дату рождения. Полиция в предусмотренных законом случаях вправе проверять документы и принимать меры для идентификации граждан, а в ходе производства по административному делу сотрудник может запрашивать необходимые сведения у государственных органов и организаций — подобные полномочия предусмотрены статьей 13 Федерального закона «О полиции».
Родитель может представить документы или другие сведения, подтверждающие возраст; если у ребенка уже есть паспорт, подтвердить его проще. Здесь важно различать обычное уточнение и требование, которое не основано на обязанности водителя: вопрос «Сколько ему лет?» относится к обстоятельствам перевозки, а утверждение, что за отсутствие свидетельства непременно последует штраф, некорректно для обычной поездки на личной машине.
Что делать водителю при оформлении материалов
Если инспектор считает, что ребенка перевозят с нарушением, а водитель не согласен, лучше спокойно сообщить настоящий возраст и пояснить, что свидетельства с собой нет, поскольку ПДД не обязывают постоянно возить его. При оформлении материалов стоит внимательно прочитать документы и записать в объяснениях фактический возраст ребенка и свое несогласие с выводом сотрудника.
Размер штрафа
С 9 января 2026 года штраф для обычного водителя по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ составляет 5000 рублей; до этого он был равен 3000 рублям. Для должностных и юридических лиц предусмотрены более высокие суммы. При рассмотрении дела обстоятельства должны подтверждаться доказательствами: само отсутствие свидетельства о рождении в машине не доказывает нарушение.
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