Что делать водителю, если требуют запись с регистратора - важные нюансы

Когда инспектор ГАИ вправе запросить карту памяти видеорегистратора

Водителей все чаще просят показать записи с видеорегистратора. Не всегда это законно. Важно знать, как правильно себя вести. Разбираемся в деталях ситуации.

Видеорегистраторы давно стали неотъемлемой частью автомобилей, а многие водители используют для записи поездок и обычные смартфоны. Такие видеоматериалы часто оказываются полезными при разборе аварий, восстановлении хронологии событий или подтверждении нарушений других участников движения.

Как сообщает njcar.ru, сотрудники ГАИ могут заинтересоваться видеозаписями в случае ДТП, при подозрении на нарушение или если требуется уточнить детали происшествия. Если на видео зафиксирован момент инцидента, инспектор вправе попросить предоставить запись для просмотра. Однако просто так изъять карту памяти или смартфон сотрудник не имеет права - для этого существует четкая процедура.

Любые действия с носителями информации должны соответствовать закону. Если порядок нарушен, требование о передаче устройства считается неправомерным. При изъятии обязательно присутствие понятых или ведение видеосъемки, а также оформление протокола с указанием данных водителя и информации о носителе записи.

Важно помнить: оригинал записи не должен быть утрачен для владельца. Если сразу сделать копию невозможно, ее обязаны передать в течение пяти дней. Это правило защищает интересы водителя и позволяет избежать потери важных данных.

Отказываться от передачи записи или спорить с инспектором не рекомендуется, особенно если видео действительно связано с происшествием. Часто сами автомобилисты добровольно предоставляют записи, чтобы ускорить разбирательство. Если ваш регистратор зафиксировал момент аварии, предоставленная запись поможет объективно разобраться в ситуации.

Таким образом, если сотрудник ГАИ просит карту памяти или смартфон, важно знать свои права и следовать установленной процедуре. Это позволит избежать недоразумений и защитить свои интересы на дороге.