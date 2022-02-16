Когда инспектор ГИБДД имеет право отправить машину на техосмотр?
Новые положения в законе о техосмотре
В новой редакции ФЗ № 170 «О техническом осмотре транспортных средств» от 01.07.2011 в статье 15 «Периодичность проведения технического осмотра» в ч. 7 сказано: «Легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях, не подлежат техническому осмотру». А в ч. 9 той же статьи сказано, что владельцы машин, указанных в ч.7 статьи, имеют право проходить технический осмотр по своему желанию. При этом нигде не сказано, что инспектор ГИБДД может обязать вас проходить техосмотр.
Что имеет право сделать инспектор ГИБДД
В ч.7 статьи 15 упоминаются исключения, это предусмотренные законом РФ ситуации, в их числе внесение конструктивных изменений. Во-первых, это дает право выписать вам штраф, если инспектор выявил изменения или технические неисправности, указанные в ПДД РФ, при которых запрещена эксплуатация ТС. В большинстве случаев сумма штрафа составит 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ.
Во-вторых, вы можете получить предписание устранить неисправность или зарегистрировать внесенные в конструкцию изменения. Учтите, что при некоторых неисправностях вам придется либо устранить их на месте, если это возможно, либо машина отправиться на штрафстоянку. К ним относятся неисправная тормозная система, неисправное рулевое управление и нерабочие световые приборы. Кстати, если неисправности станут причиной ДТП с пострадавшими, то наказание будет намного строже.
А что же с техосмотром?
Начнем с того, что сотрудники ГИБДД имеют право останавливать, проверять и штрафовать за выявленные неисправности машины с действующей диагностической картой. То есть отправка на ТО тут просто бессмысленна. Однако, это не отменяет того факта, что проводить регулярную техническую проверку автомобиля в ваших же интересах – вовремя не замеченная неисправность может стать поводом для штрафа и эвакуации машины (не все могут исправить тормоза и рулевое управление подручными средствами прямо на дороге).
А если ваша неисправная машина станет причиной ДТП, в котором пострадают люди, что наказание будет зависеть от степени тяжести их травм. Это может быть от 5000 до 20 000 рублей штрафа или лишение прав на 1,5-2 года в соответствии со статьей 12.24 КоАП РФ, а может быть и реальный тюремный срок от 3-х до 7 лет, в случае тяжких повреждений или гибели пострадавших – Статья 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Штраф с 1 марта за отсутствие техосмотра
Как все уже слышали, с 1 марта начнут выписывать штрафы за отсутствие техосмотра, в том числе фиксировать машины без ТО будут дорожные камеры. Снова вернемся в ФЗ №170, где сказано, что физлица, использующие автомобиль для личных нужд, могут проходить техосмотр по собственному усмотрению.
Это значит, что техосмотр является обязательным для юрлиц и тех физлиц, которые используют личный транспорт для осуществления коммерческой деятельности (перевозка пассажиров и грузов), а также в качестве служебного автомобиля. Кроме того, обязательный техосмотр сохранился при постановке на учет и совершении регистрационных действий (смена владельца, внесение изменений в конструкцию) для машин старше 4 лет.
Размер нового штрафа составит 2000 рублей, оштрафовать за отсутствие диагностической карты смогут только 1 раз в сутки.
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