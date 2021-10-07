Когда лень строить мост: переправа через ручей убивает десятки автомобилей (видео)
Фото: thedrive.com
Немаловажное значение при пересечении водной преграды имеет и характер движения. Главное, не допустить гидроудара, когда вода попадает в двигатель. Ехать следует равномерно и с минимальным ускорением, чтобы гнать воду бампером и не избежать ее попадания в моторный отсек.
В опубликованном выше видео уровень воды достигает 30 сантиметров. Некоторые автомобилисты успешно справляются с переправой, другие терпят фиаско. Внедорожник Mercedes-Benz G-Class не испытывает ни малейших проблем, равно как и электрокар Tesla Model S. Однако глубокий брод преодолевают и другие, менее приспособленные к плаванию автомобили, например, Ford Focus. В другом видео уровень воды значительно больше, некоторые автомобили попросту всплывают. Водителей не останавливают даже таблички «Road Closed» («Дорога закрыта»). Настоящий британский Брод глупости.
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