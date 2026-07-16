Просрочка на один день — лишение прав: что изменилось для водителей в 2026 году

16 июля 2026, 19:07
Когда менять водительские права: сроки, штрафы и нюансы обновления документов
Когда менять водительские права: сроки, штрафы и нюансы обновления документов
В 2026 году вопрос своевременной замены водительских прав снова актуален: автоматическое продление больше не действует, а штрафы за просрочку ощутимы. Разбираемся, когда начинать процедуру, чтобы не столкнуться с проблемами.
В 2026 году для российских водителей вопрос своевременной замены водительских прав вновь стал особенно острым. После отмены автоматического продления, действовавшего в пандемийные годы, ответственность за актуальность документов полностью легла на плечи автомобилистов. Теперь нарушение сроков грозит не только штрафами, но и временным лишением права управления транспортным средством.
Ранее в России действовала мера, позволяющая продлевать срок действия водительских удостоверений на три года автоматически. Это решение помогло снизить нагрузку на МРЭО и медицинские учреждения, однако с января послабления были отменены. Теперь каждый водитель обязан самостоятельно следить за сроком действия своих прав и своевременно их обновлять.
Просроченное водительское удостоверение считается недействительным с первого дня после окончания срока, указанного в документе. Например, если права действительны до 15 мая, последний день их законного использования — 14 мая. За управление автомобилем с просроченными правами предусмотрен административный штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей, а в отдельных случаях — лишение права управления на срок до двух лет (статья 12.7 КоАП РФ).
Во избежание неприятных последствий эксперты советуют начинать замену за 1–2 месяца до окончания срока действия удостоверения. Такой подход позволяет спокойно пройти медицинскую комиссию, получить справку по форме 003-В/у и выбрать удобное время для визита в МРЭО ГИБДД.
Подача заявлений через портал «Госуслуги» значительно упрощает процесс: можно выбрать удобные дату и время, оплатить госпошлину со скидкой и избежать очередей. После подачи документов остаётся только прийти в назначенное время и получить новое удостоверение. Важно помнить, что без действующей медицинской справки заменить права не получится.
Водительское удостоверение в России выдаётся сроком на 10 лет, однако при смене фамилии или выявлении медицинских противопоказаний его необходимо заменить досрочно. При утере или порче документа порядок действий аналогичен замене. Соблюдение всех этапов — от проверки срока действия до получения нового удостоверения — позволяет избежать штрафов и сохранить право на управление автомобилем без лишних хлопот.
Водителям следует помнить, что любые задержки с обновлением документов могут привести к серьёзным последствиям. Как отмечают специалисты, даже однодневная просрочка формально считается нарушением. Для сравнения: в некоторых странах Европы санкции мягче, но в России подход остаётся более строгим. Кстати, вопросы приоритетного обслуживания на АЗС и других объектах для отдельных категорий граждан также регулируются законодательством — подробнее об этом можно узнать в материале о льготах для водителей на заправках по этой ссылке .
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