Просрочка на один день — лишение прав: что изменилось для водителей в 2026 году

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 июля 2026, 19:07

Когда менять водительские права: сроки, штрафы и нюансы обновления документов

Когда менять водительские права: сроки, штрафы и нюансы обновления документов

Просрочка на один день — лишение прав: что изменилось для водителей в 2026 году

Когда менять водительские права: сроки, штрафы и нюансы обновления документов

В 2026 году вопрос своевременной замены водительских прав снова актуален: автоматическое продление больше не действует, а штрафы за просрочку ощутимы. Разбираемся, когда начинать процедуру, чтобы не столкнуться с проблемами.

В 2026 году вопрос своевременной замены водительских прав снова актуален: автоматическое продление больше не действует, а штрафы за просрочку ощутимы. Разбираемся, когда начинать процедуру, чтобы не столкнуться с проблемами.

В 2026 году для российских водителей вопрос своевременной замены водительских прав вновь стал особенно острым. После отмены автоматического продления, действовавшего в пандемийные годы, ответственность за актуальность документов полностью легла на плечи автомобилистов. Теперь нарушение сроков грозит не только штрафами, но и временным лишением права управления транспортным средством.

Ранее в России действовала мера, позволяющая продлевать срок действия водительских удостоверений на три года автоматически. Это решение помогло снизить нагрузку на МРЭО и медицинские учреждения, однако с января послабления были отменены. Теперь каждый водитель обязан самостоятельно следить за сроком действия своих прав и своевременно их обновлять.

Просроченное водительское удостоверение считается недействительным с первого дня после окончания срока, указанного в документе. Например, если права действительны до 15 мая, последний день их законного использования — 14 мая. За управление автомобилем с просроченными правами предусмотрен административный штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей, а в отдельных случаях — лишение права управления на срок до двух лет (статья 12.7 КоАП РФ).

Во избежание неприятных последствий эксперты советуют начинать замену за 1–2 месяца до окончания срока действия удостоверения. Такой подход позволяет спокойно пройти медицинскую комиссию, получить справку по форме 003-В/у и выбрать удобное время для визита в МРЭО ГИБДД.

Подача заявлений через портал «Госуслуги» значительно упрощает процесс: можно выбрать удобные дату и время, оплатить госпошлину со скидкой и избежать очередей. После подачи документов остаётся только прийти в назначенное время и получить новое удостоверение. Важно помнить, что без действующей медицинской справки заменить права не получится.

Водительское удостоверение в России выдаётся сроком на 10 лет, однако при смене фамилии или выявлении медицинских противопоказаний его необходимо заменить досрочно. При утере или порче документа порядок действий аналогичен замене. Соблюдение всех этапов — от проверки срока действия до получения нового удостоверения — позволяет избежать штрафов и сохранить право на управление автомобилем без лишних хлопот.

Водителям следует помнить, что любые задержки с обновлением документов могут привести к серьёзным последствиям. Как отмечают специалисты, даже однодневная просрочка формально считается нарушением. Для сравнения: в некоторых странах Европы санкции мягче, но в России подход остаётся более строгим. Кстати, вопросы приоритетного обслуживания на АЗС и других объектах для отдельных категорий граждан также регулируются законодательством — подробнее об этом можно узнать в материале о льготах для водителей на заправках по этой ссылке .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Астрахань Новосибирск Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться