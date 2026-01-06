Забыли про фильтр — готовьтесь к неожиданным расходам на ремонт

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

6 января 2026, 23:22

Когда менять воздушный фильтр и почему это важно для двигателя

Когда менять воздушный фильтр и почему это важно для двигателя

Забыли про фильтр — готовьтесь к неожиданным расходам на ремонт

Когда менять воздушный фильтр и почему это важно для двигателя

Многие водители недооценивают роль воздушного фильтра. Его состояние напрямую влияет на работу мотора. Несвоевременная замена может привести к серьезным поломкам. В статье раскрыты нюансы выбора и обслуживания фильтра. Узнайте, как избежать лишних затрат.

Многие водители недооценивают роль воздушного фильтра. Его состояние напрямую влияет на работу мотора. Несвоевременная замена может привести к серьезным поломкам. В статье раскрыты нюансы выбора и обслуживания фильтра. Узнайте, как избежать лишних затрат.

Воздушный фильтр - не просто расходник, а ключевой элемент, который защищает сердце автомобиля от агрессивной среды. Через него проходит весь воздух, поступающий в цилиндры, и именно он не дает мельчайшим частицам пыли, песка и сажи проникнуть внутрь двигателя. Если фильтр забит, мотор начинает буквально задыхаться, а его детали изнашиваются в разы быстрее.

В большинстве современных машин фильтр расположен под капотом в отдельном пластиковом корпусе. Найти его несложно: обычно он находится рядом с аккумулятором или за блоком фар. В дизельных авто производители иногда размещают его ближе к крылу или моторному щиту. Конструкция проста - гофрированная бумага или синтетика, заключенная в пластиковую или резиновую рамку. Встречаются и двухступенчатые варианты, где сначала воздух проходит через грубую сетку, а затем через тонкий слой фильтрующего материала.

Формы фильтров бывают разными: от привычных прямоугольных до цилиндрических и даже конусных. Для старых карбюраторных моторов характерны круглые фильтры с отверстием по центру. Любители тюнинга иногда ставят так называемые «нулевики» - многоразовые фильтры, пропитанные маслом. Но, как показывает практика, для обычных городских машин это скорее вред, чем польза: такие фильтры хуже задерживают мелкую пыль, а прирост мощности без доработки системы впуска - миф.

По информации Autonews, стандартный срок службы воздушного фильтра - 10–15 тысяч километров. Однако в реальных условиях этот интервал часто сокращается. В городах с плотным трафиком и большим количеством пыли фильтр может забиться уже через 8–10 тысяч километров. А если вы часто ездите по грунтовым дорогам или в регионах с сухим климатом, менять фильтр стоит каждые 5–7 тысяч километров. Обычные бумажные фильтры не подлежат чистке - попытки продуть их компрессором или пылесосом только повредят структуру материала и снизят эффективность. Многоразовые «нулевики» можно промывать, но для повседневной эксплуатации они не лучший выбор.

Процедура замены воздушного фильтра проста и не требует специальных навыков. Откройте капот, найдите корпус фильтра, откройте его, выньте старый элемент и установите новый. Важно не перепутать ориентацию фильтра и убедиться, что он плотно прилегает к корпусу. Перед установкой нового фильтра желательно протереть корпус от пыли и мусора. Вся операция занимает не больше 10 минут, а результат - чистый воздух для двигателя и спокойствие для владельца.

Если игнорировать замену фильтра, последствия не заставят себя ждать. Сначала увеличится расход топлива, затем снизится тяга, появятся перебои в работе мотора. В особо запущенных случаях страдают свечи зажигания, лямбда-зонд и даже катализатор. Но до этого доводят только самые забывчивые - обычно проблемы начинаются, если фильтр не меняли несколько лет.

Понять, что фильтр пора менять, можно только визуально. Если материал стал темно-серым или почти черным, не стоит тянуть - пора ставить новый. Ориентироваться только на пробег не всегда верно: условия эксплуатации у всех разные. Лучше проверять фильтр при каждом плановом обслуживании.

Часто водители задаются вопросом: а можно ли ездить с «нулевиком» каждый день? Теоретически - да, но на практике это не лучшая идея. Такие фильтры пропускают больше воздуха, но и пыль задерживают хуже. Для обычных машин оптимален стандартный фильтр - он дешевле, проще в обслуживании и надежнее защищает двигатель.

В итоге, воздушный фильтр - это не та деталь, на которой стоит экономить. Его своевременная замена - залог долгой и безотказной работы мотора. Не забывайте проверять его состояние и не откладывайте замену на потом.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Стерлитамак Барнаул
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться