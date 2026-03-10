Меняешь шины рано — рискуешь попасть в ДТП и потратить больше денег

Когда менять зимние шины на летние: эксперт назвал опасные ошибки водителей

Многие автолюбители спешат сменить зимние шины на летние, ориентируясь на календарь, а не на реальную погоду. Эксперт объяснил, почему это может привести к авариям и лишним расходам. Какие регионы России особенно рискуют и когда действительно безопасно «переобуваться». Советы специалистов помогут избежать неприятных последствий.

Вопрос о том, когда переходить с зимних шин на летние, ежегодно становится актуальным для российских водителей. Ошибка в выборе момента может обернуться не только ускоренным износом резины, но и реальной угрозой безопасности на дороге. Как отмечает технический директор международной сети автосервисов Никита Родионов, ориентироваться стоит не на дату в календаре, а на устойчивую плюсовую температуру и отсутствие ночных заморозков. Это особенно важно в условиях переменчивой российской весны, когда погода способна преподнести неожиданные сюрпризы.

По словам эксперта, летние шины начинают работать эффективно только тогда, когда среднесуточная температура несколько дней подряд держится выше +5-6 градусов, а ночные минусы исчезают. В противном случае, преждевременная замена может привести к удлинению тормозного пути и потере управляемости, особенно при внезапном возвращении утреннего гололеда. Зимняя резина, напротив, быстро изнашивается при плюсовых температурах и ухудшает сцепление с дорогой.

Погодные сценарии для разных регионов

В Москве и центральной части страны весна в 2026 году обещает быть классической: март с затяжными снегопадами и ночными заморозками, а устойчивое тепло ожидается только после двадцатых чисел месяца. Апрель, по прогнозам, будет аномально теплым, и именно в середине месяца среднесуточная температура выйдет на отметку +5-7 градусов. Это значит, что оптимальный период для замены шин - с 10 по 30 апреля. Тем, кто часто ездит ночью или по трассам, стоит подождать до майских праздников, чтобы не рисковать на случай возврата холодов.

На северо-западе России ситуация схожа, но из-за близости моря и повышенной влажности март будет прохладнее, а ночные минусы и мокрый снег задержатся дольше. Массовая «переобувка» здесь смещается на последнюю неделю апреля и первую половину мая, когда исчезнут утренние гололеды и температура стабильно перейдет в плюс.

Особенности климата в других регионах

Юг Сибири и Урал в этом году столкнутся с весной, которая будет теплее обычного, но с большим количеством осадков. Март ожидается холодным и снежным, апрель - прохладным, а май - аномально теплым. На Урале возможны температурные качели и возврат снега даже в апреле, поэтому безопасное окно для смены шин здесь - первая половина мая.

В Краснодарском крае и на Черноморском побережье весна наступит раньше: уже в начале марта средняя температура составит +4…+6 градусов, а устойчивого снежного покрова не будет. Жителям Кубани можно задуматься о смене шин с середины марта, если прогноз не обещает возврата ночных заморозков.

Дальний Восток традиционно встречает весну позже остальных регионов. Здесь возможны затяжные осадки и продолжительное межсезонье, поэтому оптимальное время для перехода на летнюю резину - вторая половина апреля и май.

Главные правила и риски ранней замены

Независимо от региона, главный ориентир - внимательное наблюдение за погодой и состоянием дорог. Если сугробы исчезли даже в тени, лужи по утрам не покрываются льдом, а прогноз на ближайшие 7-10 дней обещает плюсовые ночи, можно планировать безопасную замену шин. Старое правило «переобуваться после Пасхи» уже не работает: климатические различия между регионами слишком велики, и южные области переходят на летнюю резину раньше, чем Сибирь или Дальний Восток.

Важно помнить: преждевременная замена шин - это не только риск ускоренного износа, но и дополнительные метры тормозного пути, а значит, и вероятность ДТП при внезапном похолодании. Как сообщает «Российская Газета», эксперты советуют не торопиться и внимательно следить за прогнозами, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге.

Кстати, весна - это не только время для смены шин, но и отличный повод проверить другие системы автомобиля. Например, многие забывают о кондиционере, а ведь именно сейчас можно выявить скрытые проблемы, которые летом обернутся дорогим ремонтом.