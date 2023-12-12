Когда моторное масло не темнеет: в чем проблема?

Новое масло имеет светло-желтый или коричневатый оттенок при сохранении прозрачности. В его состав обычно входят различие присадки, которые помимо базовой функции смазки выполняют дополнительные функции по очистке поршней, поверхности камеры сгорания, клапанов и масляных каналов блока цилиндров от нагара и копоти. Потемневшее со временем масло свидетельствует о том, что детали двигателя очищаются и их работе ничто не угрожает. Но если после нескольких тысяч пройденных километров масло остается светлым и прозрачным, впору насторожиться, объясняет портал njcar.ru

Не меняющийся цвет масла говорит о том, что оно не выполняет своих функций и не очищает двигатель. Нагар остается на элементах мотора, ускоряет износ и сокращает его ресурс. Эксперты рекомендуют немедленно сменить масло на новое, с другими характеристиками и присадками.

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