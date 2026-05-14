Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

14 мая 2026, 08:18

Когда можно обогнать трактор через сплошную линию и не лишиться прав

Водители рискуют правами - почему обгон трактора не всегда разрешен

С приближением лета водители все чаще сталкиваются с тихоходами на трассе. Не все знают, как правильно совершать обгон. Нарушение может привести к серьезным последствиям. Разбираемся, что важно учитывать в такой ситуации.

На загородных дорогах часто встречаются медленно движущиеся тракторы и комбайны, которые становятся настоящим испытанием для терпения водителей. Желание быстро обогнать такую технику возникает у многих, особенно если впереди длинный участок пути. Однако не каждый маневр оказывается законным, и последствия могут быть весьма серьезными.

По информации njcar.ru, трактор не всегда считается тихоходным транспортом только из-за низкой скорости. Для того чтобы обгон был разрешен даже при наличии сплошной линии или знака 3.20 «Обгон запрещен», на задней части транспортного средства должен быть установлен специальный знак - красный треугольник с желтой каймой. Если такого обозначения нет, инспектор ГИБДД может признать выезд на встречную полосу грубым нарушением, независимо от того, насколько медленно движется техника.

Правила дорожного движения действительно допускают обгон некоторых видов транспорта даже в зоне запрета. К ним относятся мопеды, гужевые повозки, мотоциклы без бокового прицепа и машины, конструктивно не способные разгоняться быстрее 30 км/ч. Но на практике инспектор будет ориентироваться не на скорость, а на наличие соответствующего знака на транспортном средстве.

Если водитель решит обогнать трактор без знака тихоходного транспорта, аргумент о низкой скорости не поможет избежать наказания. В такой ситуации велик риск лишиться водительских прав. Поэтому перед маневром важно убедиться, что на технике есть нужное обозначение, а также оценить дорожную обстановку: свободна ли встречная полоса, хорошо ли просматривается участок и не запрещает ли разметка обгон.

Особое внимание стоит уделять разметке. Сплошная линия категорически запрещает выезд на встречную полосу, независимо от типа транспортного средства впереди. Даже если трактор правильно обозначен, пересекать сплошную линию нельзя - это прямое нарушение, за которое предусмотрено лишение прав.

Если хотя бы один из факторов вызывает сомнения, лучше дождаться участка дороги, где обгон разрешен и не сопряжен с дополнительными рисками. Такой подход поможет избежать неприятных последствий и сохранить водительское удостоверение.

