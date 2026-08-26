Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

26 августа 2026, 15:45

Когда можно уехать после остановки инспектором и не лишиться прав

Когда можно уехать после остановки инспектором и не лишиться прав

Водителям грозят новые штрафы - как не попасть под санкции

Когда можно уехать после остановки инспектором и не лишиться прав

Многие водители не знают важных нюансов. Новые правила могут удивить даже опытных. Неочевидные детали способны привести к серьезным последствиям. Проверьте, что изменилось для всех автомобилистов.

Многие водители не знают важных нюансов. Новые правила могут удивить даже опытных. Неочевидные детали способны привести к серьезным последствиям. Проверьте, что изменилось для всех автомобилистов.

Ситуация, когда инспектор ДПС останавливает автомобиль, знакома каждому водителю. Иногда ожидание у патрульной машины затягивается, а сотрудник полиции будто бы забывает о вас. В такие моменты у многих возникает соблазн уехать, не дождавшись явного разрешения. Однако с 2025 года подобная поспешность может обернуться серьезными проблемами.

За несоблюдение требования об остановке теперь предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей. Если водитель повторно нарушит это правило, его могут лишить прав на срок до полугода. Закон не делает исключений - ни срочный вызов, ни опоздание на рейс не станут уважительной причиной для преждевременного отъезда.

Среди автомобилистов давно ходит миф: если инспектор не подходит в течение пяти минут, можно спокойно продолжить движение. На самом деле, ни в одном нормативном акте нет такого правила. Российское законодательство не предусматривает автоматического завершения остановки. Сотрудник ДПС обязан подойти к водителю без промедления, представиться и объяснить причину проверки. Однако понятие «без промедления» остается оценочным, и на практике трактуется не в пользу водителя.

Самовольный отъезд приравнивается к невыполнению законного требования сотрудника полиции. Если раньше за это могли выписать небольшой штраф, то теперь последствия стали куда серьезнее. Даже если инспектор явно затягивает проверку, попытка уехать без разрешения может привести к крупному штрафу или лишению прав.

В случае разбирательства решающим доказательством станут записи с видеорегистратора патрульной машины. На них фиксируется момент остановки и отсутствие разрешения на продолжение движения. Объяснения водителя в суде, как правило, не принимаются во внимание, если на видео нет явного разрешения инспектора.

Чтобы обезопасить себя, рекомендуется включать собственный видеорегистратор с самого начала общения с инспектором. Записывайте не только видео, но и звук, а также фиксируйте время. Если ожидание затянулось на 10-15 минут, не стоит сигналить или жестикулировать. Лучше аккуратно выйти из машины, убедившись в безопасности, и вежливо уточнить у инспектора статус проверки. Если сотрудник продолжает игнорировать, можно позвонить на номер 112 и сообщить о ситуации, указав точное время и место. Такой звонок станет дополнительной защитой, если возникнут спорные моменты.

Покидать место остановки разрешается только после того, как инспектор вернет документы и четко скажет, что движение можно продолжить. Фразы вроде «счастливого пути» или «можете ехать» считаются официальным завершением проверки. До этого момента любые действия водителя трактуются как нарушение, независимо от того, сколько времени прошло с момента остановки.

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