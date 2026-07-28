Когда вернётся настоящий Евро‑5? Разбираемся, сколько ещё водителям терпеть бензин с повышенными нормами серы

28 июля 2026, 11:01
Когда на АЗС вновь появится полноценный бензин «Евро-5» в России
Когда на АЗС вновь появится полноценный бензин «Евро-5» в России
В России временно изменили требования к бензину. На заправках появилось топливо с новыми параметрами. Водителям стоит быть внимательнее при выборе топлива. Когда ситуация вернется к прежней - читайте в материале.
С начала июля 2026 года на российских автозаправках действует временное послабление экологических стандартов для автомобильного бензина. Это связано с постановлением правительства, разрешившим выпуск и продажу топлива третьего экологического класса, а также смягчение требований к бензину «Евро-5». Как сообщает Avtospravochnaya.com, такие меры были приняты для стабилизации ситуации на внутреннем рынке и предотвращения дефицита.
Согласно новым правилам, допустимые концентрации вредных веществ в бензине увеличились. Теперь массовая доля серы может достигать 150 мг/кг, объемная доля ароматических углеводородов - до 42%, а монометиланилин разрешен в количестве до 1%. Для сравнения, ранее для «Евро-5» действовали куда более строгие ограничения: не более 10 мг/кг серы, 35% ароматических углеводородов и полное отсутствие монометиланилина.
В результате на заправках под привычной маркировкой К-5 («Евро-5») продается топливо, которое по ряду параметров уже не соответствует прежним стандартам. При этом цена на бензин осталась прежней, а отличить измененный состав можно только по паспорту качества, который выдается на АЗС. На некоторых станциях уже фиксировались случаи, когда содержание серы превышало прежние нормы, а в составе появлялись новые присадки.
Для современных автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию с топливом высокого экологического класса, такие изменения могут быть критичными. Повышенное содержание серы и ароматических соединений способно ускорить износ каталитических нейтрализаторов и других элементов системы очистки выхлопа. Особенно это актуально для машин, соответствующих стандартам «Евро-5» и «Евро-6».
Власти подчеркивают, что подобные меры носят исключительно временный характер. По словам представителей правительства, ситуация на рынке постепенно стабилизируется, а баланс между спросом и предложением уже начал выравниваться. Как только нефтеперерабатывающие заводы восстановят полную загрузку, производство бензина пятого экологического класса будет возобновлено в прежнем объеме.
Однако точные сроки возвращения к стандартным требованиям пока не называются. Известно лишь, что действующее постановление будет актуально до конца 2026 года. Водителям, чьи автомобили могут пострадать от использования топлива с повышенным содержанием вредных веществ, остается только ждать восстановления прежних стандартов.
Таким образом, на российских АЗС сейчас можно встретить бензин, который формально считается «Евро-5», но по факту имеет иные характеристики. Важно внимательно изучать паспорт качества топлива и учитывать возможные риски для современных двигателей.
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