«Атом» против привычек: почему первый массовый российский электрокар не будут продавать в салонах

3 февраля 2026, 05:34
Когда начнется выпуск электромобилей Атом на заводе Москвич - названы новые сроки запуска
Производство электромобилей Атом на предприятии «Москвич» стартует весной 2026 года, а продажи для широкой публики откроются в апреле. Почему сроки снова сдвинулись и как изменится схема покупки - в материале.
В автомобильной промышленности России наметился новый этап: электромобили Атом, о которых так много говорилось в последние годы, наконец-то получили окончательный выход на рынок. Первые серийные экземпляры сойдутся с конвейера завода «Москвич» уже в марте 2026 года. Это событие может стать поворотным моментом для отечественного рынка электрокаров, ведь речь идет о проекте, который изначально позиционировался как технологический прорыв и альтернатива зарубежным аналогам.
Интерес к электромобилю «Атом» подогревается не только его статусом как потенциально первого массового российского электромобиля, но и нестандартной моделью продаж. В отличие от привычной схемы с дилерскими центрами, компания делает ставку на онлайн-продажи. Физические лица смогут приобрести автомобиль исключительно через интернет, а доставка будет осуществляться прямо к дому покупателя. Такой подход может изменить привычный опыт покупки автомобиля и повлиять на структуру всего автомобильного ритейла в стране.
Изначально старт серийного производства планировался на середину 2025 года, затем его перенесли на конец года. В итоге разработчики приняли решение взять дополнительное время на доработку, сдвинув запуск. Как поясняют в компании, «еще одна зима» необходима, чтобы довести электрокар до идеального состояния. Это решение, вызвавшее споры среди экспертов, выглядит оправданным на фоне стремления создать по-настоящему конкурентоспособный продукт, адаптированный к местным условиям эксплуатации.
Сжатые сроки после этой доработки объясняются тем, что этап насыщения дилерской сети будет фактически пропущен. Это ускоряет вывод новинки на рынок, но создает риски: сервисная инфраструктура и поддержка должны быть готовы к массовому наплыву клиентов. Впрочем, представители бренда уверяют, что все процессы уже отлажены, а логистика доставки тщательно проработана.
В целом, появление «Атома» может стать катализатором для развития всей отрасли электромобилей в России. В случае успеха проект откроет путь к новым моделям и подтолкнет других производителей к внедрению современных технологий. Так или иначе, весна 2026 года обещает стать знаковым временем для всех, кто следит за судьбой отечественного автопрома и ожидает перемен на автомобильном рынке.
