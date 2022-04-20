Когда начнут дешеветь новые автомобили: 3 главных условия
Второе условие – стабилизация курса рубля. Нынешний курс, хотя и вернулся практически к докризисным показателям, но в значительной степени является искусственным. Экспортеров обязали продавать на бирже 80% валютной выручки, при этом спроса на валюту практически нет.
Третье условие, резкое снижение спроса на автомобили, уже отчасти выполнено и принесло свои первые плоды. В марте продажи рухнули на 63%. Желающих покупать Lada Vesta по 2,5 млн рублей нашлось не много. Поэтому в апреле дилеры потихоньку сокращают наценки, а китайские производители вновь вспомнили о скидках.
- 3 565 000 РHyundai Sonata 2022 в Москве
- 1 189 000 РOpel Zafira 2014 в Москве
- 1 399 000 РMazda 6 2014 в Москве
- 1 050 000 РFord Escape 2010 в Москве
- 11 210 000 РAudi e-tron 2019 в Москве
- 7 270 000 РPorsche Cayenne 2018 в Москве
- 2 730 000 РToyota Camry 2016 в Москве
- 4 010 000 РMercedes GL-класс 2015 в Москве
- 1 000 000 РToyota Prius 2007 в Москве
- 8 140 000 РAudi A6 2020 в Москве
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