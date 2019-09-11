Когда новые седаны Mazda3 приедут в дилерские шоу-румы
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Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Нам стало интересно, много ли хэтчбеков в наличии у продавцов. Оказалось, считанные единицы. Однако, как отметили представители шоу-румов, выбрать все же есть из чего – как по двигателям, так и по комплектациям.
Со слов менеджера «Евросиб-Авто», самым ходовым вариантом «третьего» хэтча на данный момент является средняя комплектация ценой 1 600 000 – 1 650 000 рублей. В ней, дескать, практически все то оборудование, которое отвечает требованиям современного автопокупателя.
Нули на ценнике, безусловно, играют едва ли не первостепенное значение при выборе как автомобиля, так и его конкретной комплектации. В этой связи «маздовские» дилеры предлагают обратить внимание на более крупный седан Mazda6, который в минимальной комплектации (1 543 000 рублей) всего на полсотни тысяч дороже «базового» варианта Mazda3 хэтчбек (1 490 000 рублей). И это, как вы понимаете, совсем иной статус модели.
Если охота пуще неволи, и вам, что называется, отруби руку, но подай новую седан-«трешку», придется запастись терпением и уже сегодня внести в кассу автосалона предзаказные 30 000 рублей. Автомобиль так уважаемой у нас японской сборки придет в оговоренные сроки. Гарантия та же, что и на хэтчбек – 1 год или 15 000 км пробега. Средний чек прохождения плановых ТО – 9 000-15 000 рублей, в зависимости от набора выполняемых работ и количества запчастей.
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У седана и хэтчбека в линейке Mazda3 – совершенно разные характеры и покупатели. Если горячий хэтчбек адресован ценителям современного дизайна, то седан нацелен на любителей классических форм. По нашим расчетам, соотношение продаж хэтчбека и седана останется на прежнем уровне, и седан сохранит за собой 60% от всего объема Mazda3
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Андрей Глазков, директор по маркетингу Mazda Motor Rus
Если заглянуть в статистику продаж автомобиля прошлых лет, увидим весьма и весьма отличные показатели. Так, например, в 2006 году усилиями всех уполномоченных представителей компании в России было реализовано 18 078 ед., в 2009-м – 13 006 ед. Рекордным же годом стал 2017-й, когда наши соотечественники сообща приобрели 29 547 «трешек» – это составило 58,4% от общего количества автомобилей Mazda, проданных в стране.
Сегодня эти цифры кажутся фантастическими и в обозримой перспективе вряд ли могут быть повторены. Однако, понять, что такое новая Mazda3 и сохранились ли в ней гены тех «триумфаторов» можно в любой момент, заглянув в салон ближайшего дилерского центра. За легкий клиентский тест-драйв денег не возьмут…
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