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11 сентября 2019, 00:03

Когда новые седаны Mazda3 приедут в дилерские шоу-румы

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Фото: Mazda
Вчера российское представительство компании Mazda анонсировало выход на рынок новой «трешки» в популярном у наших соотечественников кузове «седан». Было заявлено о появлении первых машин 1 октября 2019 года.
Когда новые седаны Mazda3 приедут в дилерские шоу румы

Фото: Mazda

Когда новые седаны Mazda3 приедут в дилерские шоу румы

Фото: Mazda

Когда новые седаны Mazda3 приедут в дилерские шоу румы

Фото: Mazda

Когда новые седаны Mazda3 приедут в дилерские шоу румы

Фото: Mazda

Когда новые седаны Mazda3 приедут в дилерские шоу румы

Фото: Mazda

Когда новые седаны Mazda3 приедут в дилерские шоу румы

Фото: Mazda

Когда новые седаны Mazda3 приедут в дилерские шоу румы
Когда новые седаны Mazda3 приедут в дилерские шоу румы
Когда новые седаны Mazda3 приедут в дилерские шоу румы
Когда новые седаны Mazda3 приедут в дилерские шоу румы
Когда новые седаны Mazda3 приедут в дилерские шоу румы
Когда новые седаны Mazda3 приедут в дилерские шоу румы

Mazda
Автопойнт Mazda
Санкт-Петербург, ул.Хошимина, д.1, лит. А
Объявлений: 59
Мы связались с официальными дилерами, и их представители сообщили, что пока не готовы озвучить точную дату локальной премьеры. Менеджер отдела продаж автоцентра «Автопойнт» заявил, что, скорее всего, первые ласточки приедут в шоу-рум в октябре-ноябре. Его коллега из автоцентра «Евросиб-Авто» был еще более расплывчат: «ближе к зиме». При этом добавил, что в настоящее время салон не располагает прайс-листом на седан Mazda3.

Нам стало интересно, много ли хэтчбеков в наличии у продавцов. Оказалось, считанные единицы. Однако, как отметили представители шоу-румов, выбрать все же есть из чего – как по двигателям, так и по комплектациям.

Со слов менеджера «Евросиб-Авто», самым ходовым вариантом «третьего» хэтча на данный момент является средняя комплектация ценой 1 600 000 – 1 650 000 рублей. В ней, дескать, практически все то оборудование, которое отвечает требованиям современного автопокупателя.

Евросиб Mazda Пулково
Евросиб Mazda Пулково
Санкт-Петербург, Московский район, Пулковское шоссе, д. 36, корп. 3а
Объявлений: 46
Отзывов: 36
На тесте в салонах представлены машины с 1,5-литровым 120-сильным бензиновым мотором, который пока что остается безальтернативным в России. И это притом, что в официальном прайсе заявлен второй движок – также бензиновый, объемом 2 литра и мощностью 150 сил. Продавцы говорят, что машины со «старшеньким» движком будут в продаже через месяц-другой, но особой ставки на них не будет, поскольку в дело вступает вопрос ценообразования.

Нули на ценнике, безусловно, играют едва ли не первостепенное значение при выборе как автомобиля, так и его конкретной комплектации. В этой связи «маздовские» дилеры предлагают обратить внимание на более крупный седан Mazda6, который в минимальной комплектации (1 543 000 рублей) всего на полсотни тысяч дороже «базового» варианта Mazda3 хэтчбек (1 490 000 рублей). И это, как вы понимаете, совсем иной статус модели.

Если охота пуще неволи, и вам, что называется, отруби руку, но подай новую седан-«трешку», придется запастись терпением и уже сегодня внести в кассу автосалона предзаказные 30 000 рублей. Автомобиль так уважаемой у нас японской сборки придет в оговоренные сроки. Гарантия та же, что и на хэтчбек – 1 год или 15 000 км пробега. Средний чек прохождения плановых ТО – 9 000-15 000 рублей, в зависимости от набора выполняемых работ и количества запчастей.     

Андрей Глазков, директор по маркетингу Mazda Motor Rus « У седана и хэтчбека в линейке Mazda3 – совершенно разные характеры и покупатели. Если горячий хэтчбек адресован ценителям современного дизайна, то седан нацелен на любителей классических форм. По нашим расчетам, соотношение продаж хэтчбека и седана останется на прежнем уровне, и седан сохранит за собой 60% от всего объема Mazda3 »
Андрей Глазков, директор по маркетингу Mazda Motor Rus

Mazda 3
От 1.5 л, 120 л.с
Новый от 1 490 000 до 1 753 000 Р
О том, как ведет себя новая «трешка» на дороге, мы писали совсем недавно, в рамках сербского тест-драйва, поэтому не станем сейчас говорить о ее технических новациях. Кратко лишь заметим, что в своем сегменте у компактного японского хэтчбека немного достойных конкурентов. И с этой точки зрения актуальное поколение Mazda3 можно считать прямым последователем тех генераций, которые продавались в России «на ура».

Если заглянуть в статистику продаж автомобиля прошлых лет, увидим весьма и весьма отличные показатели. Так, например, в 2006 году усилиями всех уполномоченных представителей компании в России было реализовано 18 078 ед., в 2009-м – 13 006 ед. Рекордным же годом стал 2017-й, когда наши соотечественники сообща приобрели 29 547 «трешек» – это составило 58,4% от общего количества автомобилей Mazda, проданных в стране.

Сегодня эти цифры кажутся фантастическими и в обозримой перспективе вряд ли могут быть повторены. Однако, понять, что такое новая Mazda3 и сохранились ли в ней гены тех «триумфаторов» можно в любой момент, заглянув в салон ближайшего дилерского центра. За легкий клиентский тест-драйв денег не возьмут… 

Павел Кузин
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Форум Mazda 3 sedan
Тройка мазда конечно хорошая машина, но вот что касается шумоизоляции то меня не очень устраивает, купил, покатался и сказал что так ездить не могу, пришлось шумовать тачку.
alex778899
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Нужно устанавливать радиопоисковую систему Трэкер (бывший Лоджек) и проблем не будет у товарища 2 раза угоняли МАзду 6 и оба раза возвращали благодаря Трэкеру
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Когда новые седаны Mazda3 приедут в дилерские шоу-румы
{{guide_124107}} Мы связались с официальными дилерами, и их представители сообщили, что пока не готовы озвучить точную дату локальной премьеры. Менеджер отдела продаж автоцентра «Автопойнт» заявил, что, скорее всего, первые ласточки приедут в шоу-рум в октябре-ноябре. Его коллега из автоцентра «Евросиб-Авто» был еще более расплывчат: «ближе к зиме». При этом добавил, что в настоящее время салон не располагает прайс-листом на седан Mazda3.Нам стало интересно, много ли хэтчбеков в наличии у продавцов. Оказалось, считанные единицы. Однако, как отметили представители шоу-румов, выбрать все же есть из чего – как по двигателям, так и по комплектациям.Со слов менеджера «Евросиб-Авто», самым ходовым вариантом «третьего» хэтча на данный момент является средняя комплектация ценой 1 600 000 – 1 650 000 рублей. В ней, дескать, практически все то оборудование, которое отвечает требованиям современного автопокупателя. {{guide_89}} На тесте в салонах представлены машины с 1,5-литровым 120-сильным бензиновым мотором, который пока что остается безальтернативным в России. И это притом, что в официальном прайсе заявлен второй движок – также бензиновый, объемом 2 литра и мощностью 150 сил. Продавцы говорят, что машины со «старшеньким» движком будут в продаже через месяц-другой, но особой ставки на них не будет, поскольку в дело вступает вопрос ценообразования.Нули на ценнике, безусловно, играют едва ли не первостепенное значение при выборе как автомобиля, так и его конкретной комплектации. В этой связи «маздовские» дилеры предлагают обратить внимание на более крупный седан Mazda6, который в минимальной комплектации (1 543 000 рублей) всего на полсотни тысяч дороже «базового» варианта Mazda3 хэтчбек (1 490 000 рублей). И это, как вы понимаете, совсем иной статус модели. Если охота пуще неволи, и вам, что называется, отруби руку, но подай новую седан-«трешку», придется запастись терпением и уже сегодня внести в кассу автосалона предзаказные 30 000 рублей. Автомобиль так уважаемой у нас японской сборки придет в оговоренные сроки. Гарантия та же, что и на хэтчбек – 1 год или 15 000 км пробега. Средний чек прохождения плановых ТО – 9 000-15 000 рублей, в зависимости от набора выполняемых работ и количества запчастей.      {{person_99_У седана и хэтчбека в линейке Mazda3 – совершенно разные характеры и покупатели. Если горячий хэтчбек адресован ценителям современного дизайна, то седан нацелен на любителей классических форм. По нашим расчетам, соотношение продаж хэтчбека и седана останется на прежнем уровне, и седан сохранит за собой 60% от всего объема Mazda3}}{{model_v2_no_show_775}} О том, как ведет себя новая «трешка» на дороге, мы писали совсем недавно, в рамках сербского тест-драйва, поэтому не станем сейчас говорить о ее технических новациях. Кратко лишь заметим, что в своем сегменте у компактного японского хэтчбека немного достойных конкурентов. И с этой точки зрения актуальное поколение Mazda3 можно считать прямым последователем тех генераций, которые продавались в России «на ура».Если заглянуть в статистику продаж автомобиля прошлых лет, увидим весьма и весьма отличные показатели. Так, например, в 2006 году усилиями всех уполномоченных представителей компании в России было реализовано 18 078 ед., в 2009-м – 13 006 ед. Рекордным же годом стал 2017-й, когда наши соотечественники сообща приобрели 29 547 «трешек» – это составило 58,4% от общего количества автомобилей Mazda, проданных в стране. Сегодня эти цифры кажутся фантастическими и в обозримой перспективе вряд ли могут быть повторены. Однако, понять, что такое новая Mazda3 и сохранились ли в ней гены тех «триумфаторов» можно в любой момент, заглянув в салон ближайшего дилерского центра. За легкий клиентский тест-драйв денег не возьмут… 
2019-09-11
Автор: Павел Кузин
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