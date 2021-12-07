Когда нужно оплачивать штрафы ГИБДД
На оплату штрафа водителю даётся 60 дней с момента вступления в силу постановления. Здесь всё понятно. Но вопрос в том, когда именно постановление вступает в силу.
На обжалование постановления водителю даётся 10 дней. Поэтому в силу оно вступает по истечению 10 дней с момента получения водителем копии этого постановления.
Если штраф выписывает инспектор, то получение копии происходит сразу: гаишник просто останавливает водителя за нарушение, выписывает постановление и тут же вручает копию. Если штраф назначает судья, то всё то же самое: правонарушителю выдают копию постановления и начинается отсчёт времени.
В некоторых случаях, например, если нарушитель на суд не явился, копия отправляется ему заказным письмом. При этом, датой вручения является дата получения письма. А вот если письмо получено не было, то 10-дневный отсчёт начинается в день получения отправителем информации о неполучении. Административные и судебные отправления хранятся на почте 7 дней и считаются неполученными по истечению этого срока.
Когда нужно оплачивать штрафы с камер ГИБДД
Как быть со штрафами за нарушения, которые были выписаны автоматическими камерами? Ведь сейчас многим водителям такие штрафы приходят только в электронном виде.
Если автовладелец зарегистрирован на Госуслугах, то он может написать специальное заявление на Почте России. Тогда уведомления о штрафах будут поступать только на Госуслуги, и автомобилист будет оповещаться о них по электронной почте и sms. 10 суток начнут отсчитываться на следующий день после поступления такого уведомления.
Если же водитель на Госуслугах зарегистрирован, но никакого заявления не писал, то схема следующая. Информация о штрафе поступает ему в личный кабинет. Если автомобилист заходит туда в течение 7 дней, то информация считается полученной, и начинается 10-дневный срок. А если водитель в течение недели на Госуслугах не появлялся, то ему будет отправлено бумажное заказное письмо, и сроки вступления в силу определятся по общим правилам, о которых сказано выше.
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