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Автор: Мария Степанова

28 июня 2026, 09:42

Когда обгон через прерывистую линию разметки запрещен: разъяснения Верховного суда

Когда обгон через прерывистую линию разметки запрещен: разъяснения Верховного суда

Верховный суд ответил на вопрос: в каких случаях нельзя обгонять через прерывистую линию разметки, запомните простое правило

Когда обгон через прерывистую линию разметки запрещен: разъяснения Верховного суда

Водители часто уверены, что обгон по прерывистой линии всегда разрешен, но разметка 1.6 меняет правила игры. Верховный суд разъяснил, в каких случаях маневр может привести к штрафу или лишению прав. Разбираемся, почему важно вовремя вернуться в свою полосу.

Водители часто уверены, что обгон по прерывистой линии всегда разрешен, но разметка 1.6 меняет правила игры. Верховный суд разъяснил, в каких случаях маневр может привести к штрафу или лишению прав. Разбираемся, почему важно вовремя вернуться в свою полосу.

Вопросы дорожной разметки часто вызывают споры даже среди опытных водителей. Особое множество недопониманий связано с длинной прерывистой линией — разметкой 1.6. На первый взгляд, она ничем не отличается от обычной прерывистой, но именно на этом участке может стать ловушкой для тех, кто привык действовать по шаблону.

Разметка 1.6 — это длинный пунктир, который предупреждает: впереди начинается сплошная линия, а значит, обгон станет запрещён. В населённых пунктах такой участок обычно не превышает 100 метров. При скорости 90 км/ч водитель проезжает его всего за 4 секунды — времени на обгон крупногабаритного транспорта практически не остаётся. Многие уверены, что если маневр начат на прерывистой, его можно будет завершить даже после появления сплошной. Однако Верховный суд и судебная практика однозначны: завершить обгон через сплошную запрещено, даже если вы начали его на разметке 1.6.

Пункт 9.1 ПДД РФ не предусматривает исключений для «начатых маневров». Если водитель пересекает сплошную при завершении обгона, последствия будут такими же, как и за обычное нарушение: штраф 5000 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев. Камеры и инспекторы фиксируют такие случаи регулярно, аргумент «не успел» судом не принимается. В своих решениях суды лишали водителей прав именно за то, что они не вернулись в свою полосу до начала сплошной.

Если вы заметили разметку 1.6, не стоит рисковать и пытаться «проскочить». Лучше снизьте скорость и вернитесь в свою полосу, даже если сзади уже кто-то начал обгон. Важно помнить: наличие других машин не освобождает от ответственности. Используйте аварийную сигнализацию, плавно сбросьте скорость. Продолжать обгон, если времени явно не хватает, — прямой путь к штрафу или лишению прав.

Водителям следует учитывать, что в условиях плотного трафика или при отсутствии дополнительных манёвров перестроение за 4 секунды практически невозможно. Даже если кажется, что встречных машин нет и дорога свободна, разметка 1.6 — это не приглашение к обгону, а чёткое предупреждение о скором ограничении. Как показывает практика, лучше дождаться следующего участка с обычной прерывистой разметкой, чем рисковать правами и безопасностью.

В заключение стоит повторить: разметка 1.6 — это не просто пунктир, а сигнал к осторожности. Водителям важно не только соблюдать ПДД, но и учитывать логику дорожной разметки. По данным ГИБДД, большинство нарушений, связанных с обгоном через сплошную, фиксируются именно на участках с длинной прерывистой линией. Знание этих тонкостей помогает избежать неприятностей и сохранить водительское удостоверение.

Для сравнения: в других случаях, например, при управлении питбайком, также важно знать тонкости законодательства, чтобы избежать штрафов. Об этом подробно рассказывается в соответствующем материале о правилах для владельцев питбайков в России . В обоих случаях незнание деталей может привести к серьезным последствиям.

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